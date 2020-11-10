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Фразы, которые уже устали выслушивать от новых знакомых представители разных профессий

Фразы, которые уже устали выслушивать от новых знакомых представители разных профессий (31 фото)

Автор:
10 ноября 2020 14:20
Сообщество : Факты
Метки: банально   дежурные фразы   задолбали   люди   общение   профессии   странные люди   факты   
741
31
По слухам, врачи часто представляются курортным знакомым и дачным соседям учителями или бухгалтерами - чтобы не прошлось весь отпуск заниматься консультациями. Но и представителям других профессий порой хочется назваться - да хоть дворниками, только бы не выслушивать раз за разом одни и те же просьбы и предложения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: банально   дежурные фразы   задолбали   люди   общение   профессии   странные люди   факты   
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14  комментариев
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33k
dima423 2 часа назад
ну чето прям скучновато... да и не очень жизненно)
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19k
turyst Минуту назад
Фразы, которые уже устали выслушивать от новых знакомых представители разных профессий
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2k
Дарвин и аморальная премия 12 минут назад
О,да ты алкоголик? Ану ,давай выпьем
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14k
Ego sum qui sum 17 минут назад
О, ты автор мутных постов? иди на хер
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869
Ясный Пень 24 минуты назад
Доктор , вы-онколог ? Занимаетесь страдающими раком ?! Это же моя любимая поза !!!
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51k
Серый 43 минуты назад
-Ты английский знаешь? Скажи что-нибудь?
-Могу на куй послать.
-Давай!
-Пошёл на куй!
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2k
Дарвин и аморальная премия Серый 12 минут назад
Это ты у себя в классе анекдот услышал?
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3k
GelmuT_nec 43 минуты назад
О, ты бармен? А бутылками жонглировать умеешь?
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11k
Пумба 53 минуты назад
О, ты Болонка Королевы?! А ну, сморозь какое-нибудь говно!
О, ты Болонка Королевы?! А ну, сморозь какое-нибудь говно!Посмотреть
О, ты Болонка Королевы?! А ну, сморозь какое-нибудь говно!
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47k
alertol Час назад
Когда узнают что я программист, все сразу наровят мне показать свой компьютер. Не завидую проктологам...
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6k
Агент Безопасной Национальности alertol 52 минуты назад
А гинекологам?
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37k
Александр Агент Безопасной Национальности 38 минут назад
А гинекологам завидует )
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255
vmsoroka Час назад
по ходу половину вопросов придумал сам автор....
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58k
Доктор Джонс Час назад
Фразы, которые уже устали выслушивать от новых знакомых представители разных профессий
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