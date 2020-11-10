Фразы, которые уже устали выслушивать от новых знакомых представители разных профессий

По слухам, врачи часто представляются курортным знакомым и дачным соседям учителями или бухгалтерами - чтобы не прошлось весь отпуск заниматься консультациями. Но и представителям других профессий порой хочется назваться - да хоть дворниками, только бы не выслушивать раз за разом одни и те же просьбы и предложения.
×
"О, ты графический дизайнер? Помоги мне придумать логотип, а то что-то у меня ничего не получается!"
"О, ты фотограф! Слушай, приходи ко мне на день рождения на следующей неделе... только камеру не забудь, ладно?"
"О, ты фармацевт? Слушай, у меня тут фурункул вскочил на ягодице, чем помазать посоветуешь? А может, сначала посмотришь, а то я не знаю, как тебе описать..."
"О, ты художник? Нарисуй меня, а? Я потом портрет буду всем друзьям показывать, может, кто-нибудь тебе закажет что-нибудь..."
"О, ты учитель математики! Слушай, объясни, как мне сыну математику вдолбить, а то ничего не соображает, и учить не хочет!"
"О, ты строитель? А плитку мне на кухне не переложишь? А кран починишь? А обои подклеишь?"
"О, ты психолог? Знаешь, моей сестре давно нужен психолог, но она сама не хочет идти, может, поговоришь с ней как-нибудь?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Паранойя – что это такое простыми словами
- Кто такой амбиверт и как с ним общаться
- Кто такой социофоб: 7 главных признаков
- 12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк
- Кто такой ханжа
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...
-Могу на куй послать.
-Давай!
-Пошёл на куй!