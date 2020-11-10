Фразы, которые уже устали выслушивать от новых знакомых представители разных профессий

По слухам, врачи часто представляются курортным знакомым и дачным соседям учителями или бухгалтерами - чтобы не прошлось весь отпуск заниматься консультациями. Но и представителям других профессий порой хочется назваться - да хоть дворниками, только бы не выслушивать раз за разом одни и те же просьбы и предложения.

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0 Источник: "О, ты программист? Починишь мне принтер?"

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0 Источник: "О, ты графический дизайнер? Помоги мне придумать логотип, а то что-то у меня ничего не получается!"

0 Источник: "О, ты SMM-менеджер? Расскажи, как мне раскрутить канал на youtube?"

0 Источник: "О, ты фотограф! Слушай, приходи ко мне на день рождения на следующей неделе... только камеру не забудь, ладно?"

0 Источник: "О, ты фармацевт? Слушай, у меня тут фурункул вскочил на ягодице, чем помазать посоветуешь? А может, сначала посмотришь, а то я не знаю, как тебе описать..."

0 Источник: "О, ты художник? Нарисуй меня, а? Я потом портрет буду всем друзьям показывать, может, кто-нибудь тебе закажет что-нибудь..."

0 Источник: "О, ты музыкант! А сыграешь? Вот это вот - там-пам-пам-тарарам-пам-пам!"

0 Источник: "О, ты юрист! Слушай, посоветуй мне, я сейчас развожусь..."

0 Источник: "О, ты учитель математики! Слушай, объясни, как мне сыну математику вдолбить, а то ничего не соображает, и учить не хочет!"

0 "О, ты летчик? Вот прямо на самолете летаешь?"

0 Источник: "О, ты программист? Слушай, у меня есть идея классного приложения, сейчас расскажу..."

0 Источник: "О, ты математик? А сколько будет 237439 умножить на 128463?"

0 Источник: "О, ты строитель? А плитку мне на кухне не переложишь? А кран починишь? А обои подклеишь?"

0 Источник: "О, ты бухгалтер? А посчитай мне налоговый вычет!"

0 Источник: "О, ты инженер-робототехник? А правда, что всех людей скоро заменят роботами?"

0 Источник: "О, ты химик? А метамфетамин можешь сварить?"

0 Источник: "О, ты фельдшер? Померяешь мне давление?"

0 Источник: "О, ты астроном? А правда, что Сатурн в Козероге - это очень опасно? И что нам делать?"

0 Источник: "О, ты генетик? А кошку мою можешь клонировать?"

0 Источник: "О, ты работаешь в ресторане? Ну как, в суп часто плюете?"

0 Источник: "О, ты дерматолог? Скажи, что у меня за сыпь вот тут... нет, пониже..."

0 Источник: "О, ты копирайтер? Слушай, напиши мне тут одно письмо партнерам, очень надо..."

0 Источник: "О, ты геолог? А что это за камень?"

0 Источник: "О, ты психолог? Знаешь, моей сестре давно нужен психолог, но она сама не хочет идти, может, поговоришь с ней как-нибудь?"

0 Источник: "О, ты водитель грузовика? Скажи, а девчонки на трассе как, страшные?"

0 Источник: "О, ты юморист? Расскажи анекдот!"

0 Источник: "О, ты медсестра? А посмотри мою мозоль, как ее лучше обрабатывать?"

0 Источник: "О, ты инженер-электрик? А глянь вон ту лампочку, она что-то не горит!"

0 Источник: "О, ты переводчик с китайского? Скажи что-нибудь по-китайски!"