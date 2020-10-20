Москвичке пришлось отложить свадьбу из-за неудачно проведенной операции в интимной области

Девушке пришлось изменить планы из-за ошибки врачей и лечить болезненные ожоги вместо свадебного торжества и медового месяца.
Молодая москвичка запланировала на май бракосочетание, а в начале апреля обратилась в одну из клиник на северо-западе столицы для проведения интимной операции. Невеста решила избавиться от геморроя.
Перед операцией девушке сделали общий наркоз, а само удаление геморроидальных узлов проводилось лазером. Практически сразу после вмешательства пациентка ощутила сильное жжение в области поясницы. Медики ответили на жалобы, что это естественные ощущения после таких операций.
Вернувшись домой, москвичка обнаружила на пояснице три крупных ожога. Доктора из клиники, в которой проводилась операция, порекомендовали мазь. Но после двух недель использования препарата девушке стало только хуже. Проблемы со здоровьем усугубились образованием на руке в месте введения катетера опухоли.
Врачи из клиники назначили курс антибиотиков, но проблему это не решило. Девушке пришлось отложить свадьбу, поскольку она в буквальном смысле была не в состоянии передвигаться.
Москвичка планирует привлечь медиков к ответственности, уже написала заявление в полицию и занимается подготовкой искового заявления в суд. От компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей, предложенной медицинским учреждением, она отказалась, посчитав ее недостаточной за физические и моральные страдания и отмену свадьбы.
Источник:
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или это армянская свадьба?
А сейчас конец октября - как дела у пациентки и всей истории в целом?
Зачем?!