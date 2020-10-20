FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Медицина на Фишках 561 пост • 171 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках 
Москвичке пришлось отложить свадьбу из-за неудачно проведенной операции в интимной области

Москвичке пришлось отложить свадьбу из-за неудачно проведенной операции в интимной области (2 фото)

Автор:
20 октября 2020 16:05
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: болезнь   компенсация   медицина   москвичка   операция   отмена   свадьба   случай   
3554
2

Девушке пришлось изменить планы из-за ошибки врачей и лечить болезненные ожоги вместо свадебного торжества и медового месяца.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: болезнь   компенсация   медицина   москвичка   операция   отмена   свадьба   случай   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
27
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
Albert GER 2 часа назад
мне совсем непонятна связь свадьбы и медового месяца с анусной операцией невесты.

или это армянская свадьба?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
13k
Роман 9 секунд назад
Как я жил без этой информации?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
762
Карл Такойто 3 минуты назад
Познавательно конечно,что молодая москвичка очень любила долбиться в зад,иначе откуда у нее у молодой гемморой
А перед свадьбой решила замести последствия,но что то пошло не так)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Volga_34 14 минут назад
Москвичке пришлось отложить свадьбу из-за неудачно проведенной операции в интимной области
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
219
Человек в железной маске Полчаса назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
640
Оля Т. Полчаса назад
Ох, так теперь удаление геморроя - интимная операция? Видимо жених переборчивый и без жопки никак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−1
Князь Курбский 37 минут назад
Жопа не рабочая, свадьбы не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Соломей 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros Час назад
а в начале апреля обратилась в одну из клиник на северо-западе столицы для проведения интимной операции (ц)
А сейчас конец октября - как дела у пациентки и всей истории в целом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Элек Мек Час назад
Где фото причины?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
TirAn Час назад
жаль, что нельзя тут указать длину минуса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
ятам TirAn 39 минут назад
и диаметр ануса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Москвичке пришлось отложить свадьбу из-за неудачно проведенной операции в интимной области
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
704
klf-777 2 часа назад
восстановление девственности не там сделали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
536
Злодей 2 часа назад
То есть тут тот факт,что этот гемор может быть после родов вообще не расматривается? Только один вариант - в жопу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Karelian 2 часа назад
Нефиг было в жопу долбиться, чтобы целочкой на свадьбе считаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
536
Злодей Karelian 2 часа назад
Ты дурак?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия Karelian Час назад
Лучше бы твои папа с мамой долбились в жопу-хоть ты б не родилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком 2 часа назад
поди перед первой брачной ночью решила избавиться от мозолей в своих разъё.банных дырках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Star Link Батончик с маком 36 минут назад
Нус, белое платье и фата обязывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
im240 2 часа назад
это знак свыше! не надо ей этого геморроя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Владимир 2 часа назад
Я то думал у нее зубы в звезде не прижились..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Jorr 2 часа назад
Блин. я прочитал половину этого странного поста.
Зачем?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
904
DrKlizmi Jorr 59 минут назад
В слове "странный"буква"т"-лишняя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Праздничная распродажа ПО в честь Хэллоуина Праздничная распродажа ПО в честь Хэллоуина Как проявляется рак? Ранние симптомы и признаки заболевания раком Как проявляется рак? Ранние симптомы и признаки заболевания раком Из головы китайца удалили 12-сантиметрового червя Из головы китайца удалили 12-сантиметрового червя 74-летнему индийцу удалили 10-сантиметровый "дьявольский рог" 74-летнему индийцу удалили 10-сантиметровый "дьявольский рог" Видео из операционной: изо рта россиянки медики извлекли огромную змею Видео из операционной: изо рта россиянки медики извлекли огромную змею Симптомы разных стадий и фаз шизофрении Симптомы разных стадий и фаз шизофрении
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25385



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»
2
33
Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»
"Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани
0
62
"Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Nissan 350Z с безумным развалом колес удивил пользователей сети
0
9
Nissan 350Z с безумным развалом колес удивил пользователей сети
Топ-100 лучших подарков парню на День рождения
0
19
Топ-100 лучших подарков парню на День рождения
Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь москвича в aд (9 фото)
Вот и покатался: утечка данных каршеринга превратила жизнь москвича в aд (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#сша#кино#прикольные#китай#автомобили#коронавирус#ремонт#авария дня
#юмор#животные#интересно#авария#в мире#смешные#картинки#новости#россия#автобус
#история#прикол#интересное#полиция#дтп#авто авария#на различный вкус#позитив#деньги#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться