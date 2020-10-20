Москвичке пришлось отложить свадьбу из-за неудачно проведенной операции в интимной области

Молодая москвичка запланировала на май бракосочетание, а в начале апреля обратилась в одну из клиник на северо-западе столицы для проведения интимной операции. Невеста решила избавиться от геморроя.

Перед операцией девушке сделали общий наркоз, а само удаление геморроидальных узлов проводилось лазером. Практически сразу после вмешательства пациентка ощутила сильное жжение в области поясницы. Медики ответили на жалобы, что это естественные ощущения после таких операций.

Вернувшись домой, москвичка обнаружила на пояснице три крупных ожога. Доктора из клиники, в которой проводилась операция, порекомендовали мазь. Но после двух недель использования препарата девушке стало только хуже. Проблемы со здоровьем усугубились образованием на руке в месте введения катетера опухоли.