Выяснилось, что перед тем как сбежать от эмира Дубая, его шестая жена два года спала с охранником

Иорданская принцесса Хайя бинт аль-Хусейн два года была неверна мужу, изменяя шейху со своим холёным телохранителем англосаксонской породы, 37-летним Расселом Флауэрсом. А когда тайна преступной связи была почти раскрыта, она сумела избежать справедливой кары, сбежав из страны, сообщает издание Daily Mail.
В 2004 году принцесса Хайя, которой тогда исполнилось 30 лет, вышла замуж за эмира Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума. 33-летний Флауэрс, в прошлом служивший в Королевском полку принцессы Уэльской, стал её телохранителем в 2016 году.
Их роман начался почти сразу. Вот и не верь после этого в любовь с первого взгляда! Принцесса не скупилась одаривая Флауэрса дорогими подарками: в числе прочего, он получил от неё наручные часы ценой в 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), антикварное ружьё за 50 тысяч фунтов стерлингов (5 миллионов рублей) и перстень с рубином, вставленным в выгравированный на нём герб семьи Флауэрса.
Связь Флауэрса и принцессы Хайи длилась два года. Чтобы бывший телохранитель шестой жены не проболтался, ему было уплачено 1,2 миллиона фунтов стерлингов (121 миллион рублей). Такие же суммы получили трое коллег Флауэрса, которые знали о её измене.
Жена Флауэрса довольно быстро, с конца 2016 года заподозрила мужа в неверности. Она заметила, что принцесса присылает ему свои фотографии, в том числе те, на которых была полуодета. Кроме этого, Флауэрс стал тщательней следить за собой и заниматься с персональным тренером. Ещё одной уликой стали презервативы, которые жена нашла в сумке королевского стрелка.
Летом 2017 года Флауэрс и его жена разошлись. По ходу бракоразводного процесса вскрылось, что на подарки принцессе телохранитель истратил 16 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей) со своей кредитной карты. Среди прочего охранник приобрёл для Хайи дорогостоящие туфли Louboutin.
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В конце концов, и шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум обратил внимание на свою шестую супругу, заподозрив что-то неладное. Принцесса Хайя не стала ждать милостей от природы, а там паче надеяться на прощение шейха и недолго думая дала дёру в Лондон вместе с двумя детьми. Британский Высокий суд, заслушав только одну сторону, встал на сторону шестой жены, обвинив эмира в моральном давлении на супругу. Сейчас беглая жена проживает в Лондонском особняке стоимостью 85 миллионов фунтов стерлингов (8,6 миллиарда рублей), об этом сообщило издание Daily Mail.
Ранее принцесса Хайя утверждала, что поводом для бегства было намерение Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума выдать их 11-летнюю дочь Джалилю замуж за наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Она также распространялась об отсутствии прав и свобод, о тяжёлой участи терпеть моральный и физический прессинг своих мужей у аравийских женщин.
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P.S. И всё-таки архиправы были шейхи, эмиры и падишахи прошлого, имея охранниками и телохранителями в гаремах евнухов. Хотя с деньгами шейха, при желании из королевского стрелка пусть уже и поздно, но такового сделать ещё вполне можно.
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Да, и султан как бармалеище.
Осталось решить только один вопрос: нахрена мне об этом знать?
Тем более что количество жён - просто статусная вещь.
я думал будет видео как они ..
Ну и где эти видео ? ..
мой друг, Дзюба спрашивает
В этом событии вообще много странного, а тема с изменой отвлекающий маневр для толпы.