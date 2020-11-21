FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2217 постов • 1012 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Выяснилось, что перед тем как сбежать от эмира Дубая, его шестая жена два года спала с охранником

Выяснилось, что перед тем как сбежать от эмира Дубая, его шестая жена два года спала с охранником (6 фото + 2 видео)

Автор:
21 ноября 2020 05:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дубай   измена   побег   принцесса   саудиты   телохранитель   шейх   эмир   
2849
6
2

Иорданская принцесса Хайя бинт аль-Хусейн два года была неверна мужу, изменяя шейху со своим холёным телохранителем англосаксонской породы, 37-летним Расселом Флауэрсом. А когда тайна преступной связи была почти раскрыта, она сумела избежать справедливой кары, сбежав из страны, сообщает издание Daily Mail.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: дубай   измена   побег   принцесса   саудиты   телохранитель   шейх   эмир   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
бат св Час назад
Выяснилось, что перед тем как сбежать от эмира Дубая, его шестая жена два года спала с охранником
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
игол 11 минут назад
Жены у султана, так себе. Такую и не жалко.
Да, и султан как бармалеище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Taras Kozalupko 15 минут назад
Вот, что бывает, когда уделяешь внимание верблюдам больше, чем своей шестой жене
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tuskub 21 минуту назад
..репортаж из жизни зоопарка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Очень интересно и познавательно.
Осталось решить только один вопрос: нахрена мне об этом знать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Inlex 39 минут назад
пипец такой стыдняк шейху наверно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Inlex Полчаса назад
6 жён, попробуй уследи и ублажи каждую...
Тем более что количество жён - просто статусная вещь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
игол 44 минуты назад
Ну, он-то ей наставлял рога с пятью жёнами, вот и не выдержала.)) Наставила в ответку, но с одним.))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
LU-LU 44 минуты назад
Выяснилось, что перед тем как сбежать от эмира Дубая, его шестая жена два года спала с охранником
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
548
Кукулькан 57 минут назад
Неверная жена и рогатый муж, это понятно. Но непрофессиональный охранник, это минус.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
samsr Час назад
Медведь был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
net 2 часа назад
Если взял в жены шлюху, то не стоит на охранника пенять. Хотя если этот сторож смыться не успел, то его скорее всего сделают евнухом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком 2 часа назад
вот что значит прикрывал собственным телом. ещё и пиз.ду своим членом заткнул чтоб враги не проникли или не засунули какой-нибудь новичок. через этот новичок половина дубая бы передохла. заразили принцессу, она мужа и охранника, те других лядей, ляди своих хахалей.... вот такую хитроумную цепочку предотвратил этот героический охранник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ГородДомов 2 часа назад
2 видео !..
я думал будет видео как они ..
Ну и где эти видео ? ..
мой друг, Дзюба спрашивает
2 видео !.. я думал будет видео как они .. Ну и где эти видео ? .. мой друг, Дзюба спрашивает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94k
Редька с хреном Автор поста ГородДомов 2 часа назад
За то какой простор воображению!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком Редька с хреном 2 часа назад
ты не отмазывайся. народ требует видос с еплей. ну или хоть фотку сиськи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
бат св Редька с хреном Час назад
видео давай!!!!! #ямыДзюба !!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
a.fey 2 часа назад
Это не хорошо. Когда охранник дрюкает принцессу, он отвлекается от ее охраны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ф Ив 3 часа назад
Наставила мужу рога, еще и потерпевшая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
184
Monher Ф Ив 3 часа назад
Когда жён до@уя за всеми не уследить и не удовлетворить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа Monher 2 часа назад
А её силком заставляли замуж выходить и идти в гарем? Бл"дь-она и в Аравии бл"дь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94k
Редька с хреном Автор поста Опиум для народа Час назад
Не задумывались, что она до 30 лет делала и с кем? И на фиг её эмир в преклонном возрасте, с порванной, разумеется от конного спорта, целкой в жёны взял?

В этом событии вообще много странного, а тема с изменой отвлекающий маневр для толпы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
184
Monher Опиум для народа Час назад
Вот честно по@уй, @лядь она или нет. По@уй и на омара.
Зачем мне разбираться в моральном облике этих персонажей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь будущего ребенка Муж уличил беременную жену в неверности, прилюдно испортив ей праздник в честь будущего ребенка В Ростовской области осудили лжеадвоката, отсидевшего за другого в СИЗО из-за карточного долга В Ростовской области осудили лжеадвоката, отсидевшего за другого в СИЗО из-за карточного долга Сад чудес Дубая — крупнейший цветочный сад планеты Сад чудес Дубая — крупнейший цветочный сад планеты Внезапно: жителям ОАЭ разрешили грешить и еще кое-что Внезапно: жителям ОАЭ разрешили грешить и еще кое-что Девушка узнала, что парень изменяет, благодаря одной детали на селфи Девушка узнала, что парень изменяет, благодаря одной детали на селфи
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

94486



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Тысяча чертей": реконструктор-мушкетер из Петербурга исколол и ограбил двух азербайджанцев
1
259
"Тысяча чертей": реконструктор-мушкетер из Петербурга исколол и ограбил двух...
"Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом
2
53
"Девчата" - легкий фильм с нелегким съемочным процессом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Студия Warner Bros. извинилась за изображение злодеев с физическими дефектами
0
37
Студия Warner Bros. извинилась за изображение злодеев с физическими дефектами
Матчи без ведущих игроков: куда пропал Головин
0
5
Матчи без ведущих игроков: куда пропал Головин
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#интересное#подборка#автомобили#прикольные#разное#авария дня#кошки
#юмор#животные#кино#авария#авто авария#картинки#актеры#ретро#знаменитости#люди
#прикол#интересно#россия#дтп#СССР#спорт#в мире#автомир#искусство#москва

На что жалуетесь?

Вернуться