Выяснилось, что перед тем как сбежать от эмира Дубая, его шестая жена два года спала с охранником

Жена Флауэрса довольно быстро, с конца 2016 года заподозрила мужа в неверности. Она заметила, что принцесса присылает ему свои фотографии, в том числе те, на которых была полуодета. Кроме этого, Флауэрс стал тщательней следить за собой и заниматься с персональным тренером. Ещё одной уликой стали презервативы, которые жена нашла в сумке королевского стрелка.