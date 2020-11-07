Девушка узнала, что парень изменяет, благодаря одной детали на селфи

Как показывает практика, не нужно быть детективом, чтобы выяснить, что твой парень тебе изменяет.
24-летняя Сидни Кинш (Sydney Kinsch) рассказала в вирусном видео на TikTok, как прекратились её отношения — это произошло из-за селфи, которое её (предположительно) теперь уже бывший парень отправил ей в Snapchat.
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Когда мужчина отправлял кадр, он, очевидно, не заметил отражения в своих солнцезащитных очках, на котором были запечатлены ноги другой женщины, развалившейся в машине рядом с ним. Это прекрасно заметила Сидни.
«Как-то раз мой парень, с которым я встречалась в течение 4-х лет, отправил мне через Snapchat фото, которое пролило свет на то, что он мне изменяет», — написала Сидни на видео.
«Как-то раз мой парень, с которым я встречалась в течение 4-х лет, отправил мне через Snapchat фото, которое пролило свет на то, что он мне изменяет», — написала Сидни на видео.
В коротком ролике показано, как она стоит напротив селфи, закрывая половину лица своего бывшего.
На снимке парень пребывает в машине в чёрных солнцезащитных очках, и тогда как в одном стекле можно лицезреть то, как он управляет авто, — да, кадр довольно тревожный, поскольку он, похоже, управлял транспортным средством в момент создания снимка — во втором стекле, после того, как Сидни перемещается в другую сторону кадра, отчётливо виднеются женские ноги.
«Посмотрите, что отражается в солнечных очках вашего парня», — подписала клип Сидни.
На снимке парень пребывает в машине в чёрных солнцезащитных очках, и тогда как в одном стекле можно лицезреть то, как он управляет авто, — да, кадр довольно тревожный, поскольку он, похоже, управлял транспортным средством в момент создания снимка — во втором стекле, после того, как Сидни перемещается в другую сторону кадра, отчётливо виднеются женские ноги.
«Посмотрите, что отражается в солнечных очках вашего парня», — подписала клип Сидни.
В разделе комментариев она поделилась более подробной информацией, рассказав, что после того, как она получила фотографию, всё стало ещё хуже.
«Я позвонила ему и спросила, понял ли он, что отправил мне в Snapchat сучку, однако он не имел понятия, — написала она. — Я отправила его ему, и он назвал меня сумасшедшей, и сказал что это была подруга нашего друга, и что ему разрешено иметь друзей.»
«Я позвонила ему и спросила, понял ли он, что отправил мне в Snapchat сучку, однако он не имел понятия, — написала она. — Я отправила его ему, и он назвал меня сумасшедшей, и сказал что это была подруга нашего друга, и что ему разрешено иметь друзей.»
Позже она узнала, что только за последний месяц он встречался по крайней мере с пятью другими женщинами.
И хотя это единственное видео Сидни в её TikTok, его уже успели просмотреть более 1,8 миллиона раз с тех пор, как оно было опубликовано 4 дня назад.
Видеоролик понравился сотням тысяч людей, многие из которых попытались подбодрить девушку.
И хотя это единственное видео Сидни в её TikTok, его уже успели просмотреть более 1,8 миллиона раз с тех пор, как оно было опубликовано 4 дня назад.
Видеоролик понравился сотням тысяч людей, многие из которых попытались подбодрить девушку.
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