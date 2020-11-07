Девушка узнала, что парень изменяет, благодаря одной детали на селфи

В разделе комментариев она поделилась более подробной информацией, рассказав, что после того, как она получила фотографию, всё стало ещё хуже.



«Я позвонила ему и спросила, понял ли он, что отправил мне в Snapchat сучку, однако он не имел понятия, — написала она. — Я отправила его ему, и он назвал меня сумасшедшей, и сказал что это была подруга нашего друга, и что ему разрешено иметь друзей.»