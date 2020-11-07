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Девушка узнала, что парень изменяет, благодаря одной детали на селфи

Девушка узнала, что парень изменяет, благодаря одной детали на селфи (4 фото)

Автор:
07 ноября 2020 09:12
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   жизнь   измена   история   люди   очки   селфи   
471
4
Как показывает практика, не нужно быть детективом, чтобы выяснить, что твой парень тебе изменяет.
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Метки: в мире   жизнь   измена   история   люди   очки   селфи   
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4  комментария
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13k
homerchik 39 минут назад
Девушка узнала, что парень изменяет, благодаря одной детали на селфи
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15k
Олег 9 минут назад
Я не могу понять, а как такое отражение возможно? Она что, напротив сидит? Или это отражение в отражении?
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31k
Элек Мек 17 минут назад
Девушка узнала, что парень изменяет, благодаря одной детали на селфи
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2k
Том Сойер 51 минуту назад
Девушка узнала, что парень изменяет, благодаря одной детали на селфи
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