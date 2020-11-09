Внезапно: жителям ОАЭ разрешили грешить и еще кое-что

Ряд поправок направлен на защиту прав женщин. Больше не будет снисхождения родственникам-мужчинам, напавшим на родственницу-женщину под предлогом «защиты чести». Ужесточены наказания для мужчин, которые подвергают женщин домогательствам любого рода, в том числе уличным преследованиям. За изнасилование несовершеннолетнего или лица с ограниченными умственными способностями - смертная казнь.



И наконец, употребление горячительных напитков в ОАЭ больше не является уголовным преступлением - но только на частной территории или в определенных общественных местах. Любой человек не моложе 21 года, кто пьет, хранит или продает алкогольные напитки в разрешенных зонах без лицензии на алкоголь, не подвергнется наказанию.



До этого в Дубае магазинам приходилось запрашивать у резидентов постоянную, а у туристов - временную лицензию на употребление алкоголя, прежде чем продать им спиртное. Бары и рестораны обходились без этого.