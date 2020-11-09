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Внезапно: жителям ОАЭ разрешили грешить и еще кое-что

Внезапно: жителям ОАЭ разрешили грешить и еще кое-что (3 фото)

Автор:
09 ноября 2020 04:15
Сообщество : Вестник геополитики
Метки: алкоголь   брак   закон   запрет   оаэ   шейх   эмираты   
1576
3
Выпивать и сожительствовать без заключения брака в Эмиратах теперь можно не опасаясь прежнего строгого наказания. Правительство ОАЭ приступило к одному из крупнейших за последние годы "капремонтов" правовой системы. В субботу было объявлено об изменениях в семейном законодательстве и других областях, влияющих на повседневную жизнь людей.

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Метки: алкоголь   брак   закон   запрет   оаэ   шейх   эмираты   
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3  комментария
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665
Olimjon Temury 17 минут назад
Скоро у них нефти будет мало... Этот Мухаммад Эль-Мактум изначально был нацелен на привлечение инвестиций и туристов, шоб когда нефти не будет...
Мужик заранее все продумал, чтоб топом не чесать репу! Хотя мог послать всё и всех, накопить и съиппаться, когда придет время.
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696
max 2 минуты назад
Даже не верится, реально хорошая новость.
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1k
Дайно Морана 6 минут назад
Вначале они обесценили нашу нефть, сейчас они переманивают к себе людей и инвестиции, которые могли прийти к нам, а потом заберут у нас сечина, миллера, кудрина и грефа и в`е.бут пенсионную и медицинскую реформы?
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