Внезапно: жителям ОАЭ разрешили грешить и еще кое-что

Выпивать и сожительствовать без заключения брака в Эмиратах теперь можно не опасаясь прежнего строгого наказания. Правительство ОАЭ приступило к одному из крупнейших за последние годы "капремонтов" правовой системы. В субботу было объявлено об изменениях в семейном законодательстве и других областях, влияющих на повседневную жизнь людей.
Новые законы, вступающие в силу немедленно, отражают прогрессивные меры по повышению уровня жизни и для того, чтобы ОАЭ продолжали оставаться местом притяжения для людей со всего мира и прямых иностранных инвестиций, сообщает местное издание National. Президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян утвердил целый ряд поправок.
Реформы затрагивают законы, касающиеся развода и раздельного проживания супругов, разделения завещаний и имущества, алкоголя, самоубийств и защиты женщин. Сегодня в ОАЭ насчитывается более 200 национальностей, и изменения в законодательстве позволят многим лицам, не являющимся гражданами Эмиратов, решать свои личные дела в соответствии с законодательством своей родной страны.
Так, декриминализованы самоубийство и покушение на самоубийство, а полиция и суды обеспечат психологическую поддержку уязвимым людям. Обвиняемым и свидетелям в суде, если они не говорят по-арабски, должны обеспечить наличие юридических переводчиков.
Впервые в Эмиратах официально разрешено сожительство не состоящих в браке пар. До сих пор было незаконным даже проживание под одной крышей не состоящих в родстве соседей по квартире.
Если пара вступила в брак в другой стране, но хочет развода в ОАЭ, будут применяться законы страны, в которой проводилось бракосочетание.
Реформы затрагивают законы, касающиеся развода и раздельного проживания супругов, разделения завещаний и имущества, алкоголя, самоубийств и защиты женщин. Сегодня в ОАЭ насчитывается более 200 национальностей, и изменения в законодательстве позволят многим лицам, не являющимся гражданами Эмиратов, решать свои личные дела в соответствии с законодательством своей родной страны.
Так, декриминализованы самоубийство и покушение на самоубийство, а полиция и суды обеспечат психологическую поддержку уязвимым людям. Обвиняемым и свидетелям в суде, если они не говорят по-арабски, должны обеспечить наличие юридических переводчиков.
Впервые в Эмиратах официально разрешено сожительство не состоящих в браке пар. До сих пор было незаконным даже проживание под одной крышей не состоящих в родстве соседей по квартире.
Если пара вступила в брак в другой стране, но хочет развода в ОАЭ, будут применяться законы страны, в которой проводилось бракосочетание.
Ряд поправок направлен на защиту прав женщин. Больше не будет снисхождения родственникам-мужчинам, напавшим на родственницу-женщину под предлогом «защиты чести». Ужесточены наказания для мужчин, которые подвергают женщин домогательствам любого рода, в том числе уличным преследованиям. За изнасилование несовершеннолетнего или лица с ограниченными умственными способностями - смертная казнь.
И наконец, употребление горячительных напитков в ОАЭ больше не является уголовным преступлением - но только на частной территории или в определенных общественных местах. Любой человек не моложе 21 года, кто пьет, хранит или продает алкогольные напитки в разрешенных зонах без лицензии на алкоголь, не подвергнется наказанию.
До этого в Дубае магазинам приходилось запрашивать у резидентов постоянную, а у туристов - временную лицензию на употребление алкоголя, прежде чем продать им спиртное. Бары и рестораны обходились без этого.
И наконец, употребление горячительных напитков в ОАЭ больше не является уголовным преступлением - но только на частной территории или в определенных общественных местах. Любой человек не моложе 21 года, кто пьет, хранит или продает алкогольные напитки в разрешенных зонах без лицензии на алкоголь, не подвергнется наказанию.
До этого в Дубае магазинам приходилось запрашивать у резидентов постоянную, а у туристов - временную лицензию на употребление алкоголя, прежде чем продать им спиртное. Бары и рестораны обходились без этого.
Мифы и правда об Объединенных Арабских Эмиратах
Женщины в парандже и шейхи, купающиеся в нефтяных бассейнах с золотой плиткой, — вот ОАЭ глазами того, кто там не был. Давайте узнаем, все ли стереотипы об этой стране соответствуют истине...
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Мужик заранее все продумал, чтоб топом не чесать репу! Хотя мог послать всё и всех, накопить и съиппаться, когда придет время.