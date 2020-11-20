Камеры на экспедиционном судне запечатлели падение метеора

Ночное небо над Австралией разрезал пылающий огненный шар, который после распался над океаном — и все это попало на видео!
Научно-исследовательское судно оказалось у побережья Тасмании в нужный момент — вход метеора в атмосферу Земли попал на камеры корабля, которые вели трансляцию в прямом эфире.
Яркую вспышку зеленого цвета заметили в среду в 21:30 по местному времени. Сообщения об увиденном заполонили СМИ, однако заснять это явление удалось только экспедиционному судну CSIRO RV Investigator.
Менеджер рейса CSIRO Дон Хупер, находившийся на корабле, после просмотра видеозаписи назвал событие «редкой удачей».
«Нас поразило то, что мы увидели на записи прямого эфира — метеор был невероятно большим и ярким, — сказал Хупер. — Метеор пересек небо прямо перед кораблем и затем распался — смотреть на это в записи было потрясающе, и нам повезло запечатлеть этот момент с корабля в прямом эфире».
Хотя зрелище было захватывающим, Глен Нэгл из CSIRO Astronomy and Space Science подчеркнул, что оно является напоминанием о том, что «космос вовсе не пустой».
«Каждый день в атмосферу Земли входит более ста тонн космического мусора природного происхождения», — сказал Нэгл. — Большая часть остается незамеченной, поскольку это происходит в безлюдной местности, например, в южном океане».
Он объяснил, что метеоры входят в атмосферу с огромной скоростью — от 25 000 до 160 000 миль в час, — что преобразует их кинетическую энергию в другие формы, такие как тепло, свет и звук. В космосе эти объекты представляют собой астероиды, которые перемещаются по своей траектории. Однако стоит им приблизиться к Земле, и эта траектория может измениться из-за гравитационного притяжения нашей планеты. «Когда они входят в нашу атмосферу, они превращаются в метеоры, и это явление может представлять собой впечатляющее зрелище», — говорит Нэгл.
Утром четверга в СМИ начали поступать многочисленные сообщения о метеоре от местных жителей. Однако никому не удалось запечатлеть его на фото или видео — за исключением исследовательской группы.
«Камеры есть везде — у нас в карманах и на улицах городов, но их нужно направить в нужное время в нужное место, и RV Investigator был в этом месте в это время», — сказал Нэгл.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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