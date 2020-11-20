Камеры на экспедиционном судне запечатлели падение метеора

Хотя зрелище было захватывающим, Глен Нэгл из CSIRO Astronomy and Space Science подчеркнул, что оно является напоминанием о том, что «космос вовсе не пустой».

«Каждый день в атмосферу Земли входит более ста тонн космического мусора природного происхождения», — сказал Нэгл. — Большая часть остается незамеченной, поскольку это происходит в безлюдной местности, например, в южном океане».

Он объяснил, что метеоры входят в атмосферу с огромной скоростью — от 25 000 до 160 000 миль в час, — что преобразует их кинетическую энергию в другие формы, такие как тепло, свет и звук. В космосе эти объекты представляют собой астероиды, которые перемещаются по своей траектории. Однако стоит им приблизиться к Земле, и эта траектория может измениться из-за гравитационного притяжения нашей планеты. «Когда они входят в нашу атмосферу, они превращаются в метеоры, и это явление может представлять собой впечатляющее зрелище», — говорит Нэгл.