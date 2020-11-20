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Камеры на экспедиционном судне запечатлели падение метеора

Камеры на экспедиционном судне запечатлели падение метеора (5 фото)

Автор:
20 ноября 2020 18:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: австралия   метеор   падение метеорита   тасмания   
459
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Ночное небо над Австралией разрезал пылающий огненный шар, который после распался над океаном — и все это попало на видео!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австралия   метеор   падение метеорита   тасмания   
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dima423 10 минут назад
не падение а сгорание)
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