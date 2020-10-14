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Из моделей в машинистки: индианка сменила подиум на обычную работу

Из моделей в машинистки: индианка сменила подиум на обычную работу (5 фото)

Автор:
14 октября 2020 15:55
Сообщество : Истории
Метки: австралия   железная дорога   конкурс красоты   машинист   модель   поезд   сидней   
1372
5
Аршдип Каур в 2019 году дошла до финала главного Австралийского конкурса красоты, но решила работать не моделью, а стать машинистом поезда.
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Метки: австралия   железная дорога   конкурс красоты   машинист   модель   поезд   сидней   
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9  комментариев
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3k
Rubiroid_47 Час назад
"бросила всё, чего достигла ранее"... ну просто ах*уеть.
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2k
Leo 15 минут назад
Да потому что она уже в размеры модели не влазит, да и возраст уже
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Машинистом работать-это вам не сиськи-письки продюсерам показывать-тут учиться нужно
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5k
Maximvs 40 минут назад
и теперь австралийские поезда самые поездатые поезда!
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33k
dima423 Час назад
ну век модели не долог) 25 лет и ты уже старушка...можно или на пенсию идти или в машинистки))
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44k
Albert GER dima423 39 минут назад
заказов не дали.
преподавать не умеет, не училась толком или не могла.
поторгует иплом в окошко и пойдет к папе секретаршей, когда у него стоять перестанет..
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9k
Serg2001 Час назад
Прикольное у неё имя... Как будто чихает кто-то... ))
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44k
Albert GER Serg2001 42 минуты назад
я за хачапури подумал))
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4
Дрюша Час назад
Ну, хороший пример, да.
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