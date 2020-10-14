Из моделей в машинистки: индианка сменила подиум на обычную работу

Аршдип Каур в 2019 году дошла до финала главного Австралийского конкурса красоты, но решила работать не моделью, а стать машинистом поезда.
В свои 27 лет Аршдип Каур бросила всё, чего достигла ранее и пошла учиться на машиниста. Девушка уже прошла необходимое обучение и теперь практикуется в качестве стажёра. В марте 2021 года она самостоятельно сможет управлять поездами. А ведь ранее Аршдип уже получила образование педагога, но поняла, что это не работа её мечты.
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В австралийских компаниях нет гендерных разграничений в плане профессий, поэтому в группе с Аршдип Каур помимо неё учится ещё 4 девушки и 4 парня. После успешной стажировки они будут приняты в сиднейскую железнодорожную компанию.
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Отец девушки является владельцем небольшой транспортной фирмы и для него такой поворот в жизни дочери стал неожиданным, но он очень горд за неё.
Девушке очень нравится то, что когда она находится в кабине поезда – маленькие дети ей постоянно машут и улыбаются.
Девушке очень нравится то, что когда она находится в кабине поезда – маленькие дети ей постоянно машут и улыбаются.
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Аршдип хочет своим примером показать, что женщины могут работать не только учительницами и в сфере красоты, но и на более тяжёлых "неженских" работах.
"Мне очень приятно служить своему обществу и поддерживать Сидней в движении", – говорит девушка.
"Мне очень приятно служить своему обществу и поддерживать Сидней в движении", – говорит девушка.
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преподавать не умеет, не училась толком или не могла.
поторгует иплом в окошко и пойдет к папе секретаршей, когда у него стоять перестанет..