Из моделей в машинистки: индианка сменила подиум на обычную работу

В свои 27 лет Аршдип Каур бросила всё, чего достигла ранее и пошла учиться на машиниста. Девушка уже прошла необходимое обучение и теперь практикуется в качестве стажёра. В марте 2021 года она самостоятельно сможет управлять поездами. А ведь ранее Аршдип уже получила образование педагога, но поняла, что это не работа её мечты.