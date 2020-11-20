20 идей, помогающих продумать пространство малюсенькой кухни

К сожалению не все мы располагаем большой жилплощадью. Но даже маленькое помещение хочется сделать так, чтобы там было все продумано, всему нашлось место и хозяину было удобно и комфортно. Дизайн маленькой кухни – это ответственное и непростое задание, поэтому необходимо просчитывать и продумывать все до мелочей
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Продумайте стойку вместо стола и кухонного уголка - он экономит много места, дает вам и стол и дополнительную рабочую поверхность
Лучше всего освободить кухонное пространство от лишнего не нужного хлама, который хранится и не используется.
Здесь вам помогут высокие шкафы, крутящиеся полки в удаленных уголках, где можно сложить предметы, которые вы пользуетесь редко
Ясно, что при таких площадях ванная тоже маленькая - расположить стиральную машинку можно и на маленькой кухне. Главное продумать этот момент
Авторский пост
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