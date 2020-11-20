20 идей, помогающих продумать пространство малюсенькой кухни

К сожалению не все мы располагаем большой жилплощадью. Но даже маленькое помещение хочется сделать так, чтобы там было все продумано, всему нашлось место и хозяину было удобно и комфортно. Дизайн маленькой кухни – это ответственное и непростое задание, поэтому необходимо просчитывать и продумывать все до мелочей