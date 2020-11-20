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20 идей, помогающих продумать пространство малюсенькой кухни

20 идей, помогающих продумать пространство малюсенькой кухни (26 фото)

Автор:
20 ноября 2020 13:31
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дизайн   компактно   кухня   маленькая   ресонт   эргономика   
1186
26

К сожалению не все мы располагаем большой жилплощадью. Но даже маленькое помещение хочется сделать так, чтобы там было все продумано, всему нашлось место и хозяину было удобно и комфортно. Дизайн маленькой кухни – это ответственное и непростое задание, поэтому необходимо просчитывать и продумывать все до мелочей

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Метки: Фабрика идей   дизайн   компактно   кухня   маленькая   ресонт   эргономика   
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2  комментария
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307
Алекс Янгель 20 минут назад
Нарисованный дизайн конечно хорошо , но как на счет охлаждения теплообменника холодильника???
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Argon13 17 минут назад
20 идей, помогающих продумать пространство малюсенькой кухни
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