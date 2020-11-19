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Топ-10 упражнений для здоровой спины и красивой осанки

Топ-10 упражнений для здоровой спины и красивой осанки (4 фото)

Автор:
19 ноября 2020 09:25
Сообщество : Спорт
Метки: осанка   полезно   спина   спорт   упражнение для здоровой спины   фото   
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У любого человека могут появиться проблемы со спиной. Виной тому – малоподвижный образ жизни, неправильный выбор рабочего кресла, слишком большие нагрузки.
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Метки: осанка   полезно   спина   спорт   упражнение для здоровой спины   фото   
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