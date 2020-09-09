Как убрать живот: руководство для мужчин и женщин

Мы попытаемся наиболее полно разобраться с проблемами, вызывающими большой живот, и предложить пути их решения.
Большой живот является причиной дискомфорта для многих мужчин и женщин. Жировые складки смотрятся некрасиво и заставляют чувствовать себя непривлекательным. Кроме того, выпяченный и отвисший живот затрудняет движения. Когда люди пытаются самостоятельно побороть проблему, их встречают объявления типа "как убрать живот за 3 дня", что, конечно, хоть и приятный, но обман. О том, как быстро убрать живот, написано немало материалов, но делать это лучше под руководством профессионалов.
Основные причины большого живота
Избежать проблемы в будущем поможет информация о причинах явления. Вот главные причины появления большого живота:
- накопление лишнего подкожного жира из-за малой подвижности;
- растяжение и ослабление мышц брюшного пресса;
- хронические заболевания, связанные с нарушением обменных процессов;
- неправильное питание.
- накопление лишнего подкожного жира из-за малой подвижности;
- растяжение и ослабление мышц брюшного пресса;
- хронические заболевания, связанные с нарушением обменных процессов;
- неправильное питание.
Или если говорить простым языком - давайте подумаем, как мы живем изо дня в день. Встаем, завтракаем бутербродом, едем на работу на машине или общественном транспорте, там сидим на одном месте 9 часов подряд с перерывом на обед - конечно, калорийный. Вечером сытно ужинаем и смотрим телевизор. В выходные активности не прибавляется: спим до обеда, ходим в гости, где опять жы сытно едим. И после этого мы хотим знать, почему растет живот? Кажется, все условия для этого созданы!
Женщины: как убрать жир с живота
Живот - совершенно не мужская проблема, многие женщины сталкиваются с тем же самым: им уступают место в метро, думая, что они уже на втором триместре. В недавних исследованиях выяснилось, что проблемой номер один в списке проблемных зон женщины считают живот. И сожалению, постоянные скручивания не приводят к победе над животом. Правильнее всего начать с УЗИ, чтобы выяснить, что реально происходит.
Большой живот у женщин может быть следствием диастаза - расхождения абдоминальных мышц после родов. Диастаз случается при расхождении абдоминальных мышц вследствие увеличения матки. И это никак не связано с тем, сильные ли мышцы или слабые. Это значит, что не важно, что ваш пресс из железа - диастаз зависит от того, насколько прочна соединительная ткань между ними. Сразу после родов у 68% женщин возникает такая проблема (выдохните, у большинства пресс возвращается к норме). Чем больше беременностей случалось у женщины, тем выше риск диастаза.
Большой живот у женщин может быть следствием диастаза - расхождения абдоминальных мышц после родов. Диастаз случается при расхождении абдоминальных мышц вследствие увеличения матки. И это никак не связано с тем, сильные ли мышцы или слабые. Это значит, что не важно, что ваш пресс из железа - диастаз зависит от того, насколько прочна соединительная ткань между ними. Сразу после родов у 68% женщин возникает такая проблема (выдохните, у большинства пресс возвращается к норме). Чем больше беременностей случалось у женщины, тем выше риск диастаза.
Какой у вас животик?
Давайте сначала признаем очевидное: и у Жизель Бундхен, и у вас одинаковые мышцы пресса. А что разделяет вас, почему вы не на обложке каталога Victoria's Secret, так это то, какое количество жира на них собралось. У женщин, чей тип фигуры - "яблоко", живот является следствием генетической предрасположенности к набору веса в этой зоне в большей степени, чем на ягодицах и бедрах, как, например, у "груш". Конечно, если бы мы могли, мы бы выбрали третий тип - телосложение Жизель, абсолютно без жира. Когда человек набирает вес, его тело откладывает жир в тех местах, которые у него наиболее проблемные. У мужчин это - абдоминальная область, у женщин - живот, или бока, или бедра, или ягодицы.
Откройте любую книгу по анатомии и вы узнаете, что находится под шестью кубиками. Под кожей и подкожным жиром находятся мышцы; главная из них - это прямая мышцы живота. Может показаться, что ее тонус - и есть ключ к достижению шести кубиков, но это только часть успеха. По сторонам лежат внутренние и внешние косые мышцы живота, они формируют вашу талию. Глубже лежат поперечные мышцы живота, они окружают ваш "центр" как пояс. Все эти мышцы формируют внешний вид пресса. А все вместе держит соеднительная ткань - фасция.
Исследования показали, что существует 2 типа жира на животе:
подкожный жир (то, что вы можете сжать в руке в районе живота или талии, и что исчезает, когда вы худеете);
висцеральный жир (он окружает органы, связана с метаболическими проблемами, вызывает риск диабета и сердечных заболеваний).
В соответствии с исследованиями, некоторые из нас генетически предрасположены к висцеральному жиру, который выталкивает абдоминальные мышцы наружу, что и придает вам этот округлый вид. Даже у тоненьких девчонок бывает довольно округлый животик. При наборе веса сначала страдают "проблемные" зоны, а потом, когда проблемные зоны "переполнены", жир начинает осваивать внутренние органы. Висцеральный жир возникает из-за пассивности. Он намного опаснее подкожного. Если подкожный жир - это просто некрасиво, но это отложенная организмом на потом энергия, то висцеральный - это будущие ишемия, стенокардия, предраковые полипы в желудке и кишечнике. Поэтому от него можно и нужно избавляться. Как - мы расскажем.
Исследования показали, что существует 2 типа жира на животе:
подкожный жир (то, что вы можете сжать в руке в районе живота или талии, и что исчезает, когда вы худеете);
висцеральный жир (он окружает органы, связана с метаболическими проблемами, вызывает риск диабета и сердечных заболеваний).
В соответствии с исследованиями, некоторые из нас генетически предрасположены к висцеральному жиру, который выталкивает абдоминальные мышцы наружу, что и придает вам этот округлый вид. Даже у тоненьких девчонок бывает довольно округлый животик. При наборе веса сначала страдают "проблемные" зоны, а потом, когда проблемные зоны "переполнены", жир начинает осваивать внутренние органы. Висцеральный жир возникает из-за пассивности. Он намного опаснее подкожного. Если подкожный жир - это просто некрасиво, но это отложенная организмом на потом энергия, то висцеральный - это будущие ишемия, стенокардия, предраковые полипы в желудке и кишечнике. Поэтому от него можно и нужно избавляться. Как - мы расскажем.
Как происходит отложение жира
При переедании жировые клетки возникают там, где для этого имеется генетическая предрасположенность. Посмотрите на своих родителей: если у отца был животик, то он, скорее всего, проявится и у сына. Если у матери росли бедра, то они же будут расти и у дочери.
Посредством гормонов и систем рецепторов наши жировые клетки как бы "беседуют" с организмом - мозг передает им эндокринную информацию. Это не только резервуары для хранения энергии - это маленькие железы, напрямую связанные с мозгом.
У жировых клеток есть два вида рецепторов - Beta 1 и Alpha 2. Первые рецепторы активизируют гормон чувствительной липазы - фермента, который расщепляет жир, выпускает его в кровоток, где он сгорает. Вторые блокируют жировые ферменты, выпускающие жир, способствуют залеганию жира в организме.
Генетически у мужчин есть предрасположенность к накоплению именно рецепторов Alpha 2 в области "брюшка". Поэтому при наборе веса жир быстрее всего набирается там и неохотнее всего покидает эту зону. У женщин физиологически больше рецепторов А2 в области бедер - и жир уходит туда. Но если у девушки фигура типа "яблоко", жир залегает и в районе брюшной области.
При качании пресса и разумной диете мужчинам необходимо помнить, что нижние кубики проявятся в последнюю очередь. И конечно, сами по себе изолированные упражнения на пресс не приведут к потере жира в этой области - поможет только комплексный подход: дефицит калорий, упражнения и кардионагрузки.
Переходим к практике!
Посредством гормонов и систем рецепторов наши жировые клетки как бы "беседуют" с организмом - мозг передает им эндокринную информацию. Это не только резервуары для хранения энергии - это маленькие железы, напрямую связанные с мозгом.
У жировых клеток есть два вида рецепторов - Beta 1 и Alpha 2. Первые рецепторы активизируют гормон чувствительной липазы - фермента, который расщепляет жир, выпускает его в кровоток, где он сгорает. Вторые блокируют жировые ферменты, выпускающие жир, способствуют залеганию жира в организме.
Генетически у мужчин есть предрасположенность к накоплению именно рецепторов Alpha 2 в области "брюшка". Поэтому при наборе веса жир быстрее всего набирается там и неохотнее всего покидает эту зону. У женщин физиологически больше рецепторов А2 в области бедер - и жир уходит туда. Но если у девушки фигура типа "яблоко", жир залегает и в районе брюшной области.
При качании пресса и разумной диете мужчинам необходимо помнить, что нижние кубики проявятся в последнюю очередь. И конечно, сами по себе изолированные упражнения на пресс не приведут к потере жира в этой области - поможет только комплексный подход: дефицит калорий, упражнения и кардионагрузки.
Переходим к практике!
Как убрать живот и бока
Главная причина, по которой люди без лишнего веса все равно не могут показать плоский живот - это слабые мышцы пресса. Другими словами, хочется иметь стальные мышцы, а они мягкие. Но есть и рожавшие женщины, настоящие королевы скручиваний на пресс, у которых все равно заметен живот. Дело в том, что с помощью упражнений можно сильно прокачать прямую мышцу живота, но совершенно забыть про косые и поперечные мышцы.
Кстати! Не тратьте деньги на специальные жиросжигающие крема, пояса для похудения в абдоминальной области. Они совершенно бесполезны!
Нужно обратить внимание и на эти области, а также на поясницу - а обычные скручивания эти области никак не задействуют. Лучше потратьте время, которое тратите на скручивания, на такие упражнения, которые задействуют все вышеуказанные мышцы.
Эффективно убрать живот получится лишь тогда, когда будет устранена причина его появления. Специалисты рекомендуют вместе с обычными физическими тренировками проводить аэробные упражнения. Главным преимуществом такого комплексного подхода является увеличение вырабатываемого инсулина, который понижает уровень кортизола, ответственного за жировые накопления.
Кстати! Не тратьте деньги на специальные жиросжигающие крема, пояса для похудения в абдоминальной области. Они совершенно бесполезны!
Нужно обратить внимание и на эти области, а также на поясницу - а обычные скручивания эти области никак не задействуют. Лучше потратьте время, которое тратите на скручивания, на такие упражнения, которые задействуют все вышеуказанные мышцы.
Эффективно убрать живот получится лишь тогда, когда будет устранена причина его появления. Специалисты рекомендуют вместе с обычными физическими тренировками проводить аэробные упражнения. Главным преимуществом такого комплексного подхода является увеличение вырабатываемого инсулина, который понижает уровень кортизола, ответственного за жировые накопления.
Во время этих упражнений вы будете не просто укреплять пресс, но и вкладывать свою энергию в сжигание жиров.
О том, как убрать жир мужчине, наглядно говорят регулярные физические тренировки. Занятия в спортивном зале повышают выносливость и увеличивают мышечную силу, что благоприятно сказывается на кровообращении и на работе кишечника.
Кстати! Чтобы добиться идеального пресса, не следует использовать краткосрочные экстремальные диеты! В них похудение достигается за счет сгорающих мышц, а после возвращения к обычному рациону вы наберете вес обратно. Настройтесь на 3-6 месяцев - за это время добиться пресса реально.
Упражнения для похудения живота и боков:
- подъемы коленей в упоре на брусьях;
- скручивание на фитболе;
- движения езды на велосипеде из положения лежа на спине;
- поднятие коленей из висячего положения на шведской стенке;
- кранчи с подъемом рук и торса.
О том, как убрать жир мужчине, наглядно говорят регулярные физические тренировки. Занятия в спортивном зале повышают выносливость и увеличивают мышечную силу, что благоприятно сказывается на кровообращении и на работе кишечника.
Кстати! Чтобы добиться идеального пресса, не следует использовать краткосрочные экстремальные диеты! В них похудение достигается за счет сгорающих мышц, а после возвращения к обычному рациону вы наберете вес обратно. Настройтесь на 3-6 месяцев - за это время добиться пресса реально.
Упражнения для похудения живота и боков:
- подъемы коленей в упоре на брусьях;
- скручивание на фитболе;
- движения езды на велосипеде из положения лежа на спине;
- поднятие коленей из висячего положения на шведской стенке;
- кранчи с подъемом рук и торса.
Упражнения для новичков
1. Скручивание с подъемом ноги
Цель - пресс
Лягте на спину с согнутыми ногами (ступни на полу, на ширине таза). Руки положите за голову. Одновременно оторывайте голову, шею и плечи и вытягивайте левую ногу на 30-60 см от пола. Держите 5 секунд. Повторите на правую ногу. Сделайте 20 скручиваний, меняя стороны.
2. Наклоны в сторону
Цель - плечи, мышцы кора, косые мышцы живота
Встаньте, ноги на ширине плеч, колени подсогнуты, держите над головой большую бутылку воды, плечи опустите вниз. Наклонитесь немного вперед и вправо. Задержитесь на 2 дыхания. Вернитесь в исходное положение. Повторите на левую сторону. Сделайте 10 повторений, меняя стороны.
3. Касания пальцами
Цель - пресс
Лягте на спину, руки в стороны, ладонями вниз, колени согнуты на 90 градусов, икры параллельны полу. Задействуя пресс, медленно коснитесь левым большим пальцем ноги пола. Поднимите ногу, повторите с правой ногой. Сделайте 25 повторений, меняя ноги.
Упражнения для среднего уровня
1. Крест-накрест
Цель - пресс, косые мышцы живота
Лягте на спину. Согните правое колено. Положите левую руку на левое бедро, ладонью вниз. Поднимите левую ногу, правой рукой достаньте левого большого пальца ноги, скручиваясь крест-накрест. Примите исходное положение. Сделайте 12 повторений. Поменяйте стороны, повторите.
2. Подъем колена
Цель - плечи, пресс
Встаньте, ноги на ширине таза, включите пресс, держите в обеих руках бутыль с водой. Поднимите левое колено, опуская руки, так, чтобы коленом коснуться бутылки. Опустите колено и поднимите руки вверх. Повторите на правую сторону. Сделайте 10 повторений, меняя стороны.
3. Великолепная четверка
Цель - руки, ноги
Лягте на спину, поднимите ноги вверх. Поднимите руки из плеч. Подключите пресс, опустите левую руку и правую ногу к полу, не прогибаясь и не поднимая плечи. Вернитесь в исходное положение. Поменяйте стороны и повторите.
Цель - пресс
Лягте на спину с согнутыми ногами (ступни на полу, на ширине таза). Руки положите за голову. Одновременно оторывайте голову, шею и плечи и вытягивайте левую ногу на 30-60 см от пола. Держите 5 секунд. Повторите на правую ногу. Сделайте 20 скручиваний, меняя стороны.
2. Наклоны в сторону
Цель - плечи, мышцы кора, косые мышцы живота
Встаньте, ноги на ширине плеч, колени подсогнуты, держите над головой большую бутылку воды, плечи опустите вниз. Наклонитесь немного вперед и вправо. Задержитесь на 2 дыхания. Вернитесь в исходное положение. Повторите на левую сторону. Сделайте 10 повторений, меняя стороны.
3. Касания пальцами
Цель - пресс
Лягте на спину, руки в стороны, ладонями вниз, колени согнуты на 90 градусов, икры параллельны полу. Задействуя пресс, медленно коснитесь левым большим пальцем ноги пола. Поднимите ногу, повторите с правой ногой. Сделайте 25 повторений, меняя ноги.
Упражнения для среднего уровня
1. Крест-накрест
Цель - пресс, косые мышцы живота
Лягте на спину. Согните правое колено. Положите левую руку на левое бедро, ладонью вниз. Поднимите левую ногу, правой рукой достаньте левого большого пальца ноги, скручиваясь крест-накрест. Примите исходное положение. Сделайте 12 повторений. Поменяйте стороны, повторите.
2. Подъем колена
Цель - плечи, пресс
Встаньте, ноги на ширине таза, включите пресс, держите в обеих руках бутыль с водой. Поднимите левое колено, опуская руки, так, чтобы коленом коснуться бутылки. Опустите колено и поднимите руки вверх. Повторите на правую сторону. Сделайте 10 повторений, меняя стороны.
3. Великолепная четверка
Цель - руки, ноги
Лягте на спину, поднимите ноги вверх. Поднимите руки из плеч. Подключите пресс, опустите левую руку и правую ногу к полу, не прогибаясь и не поднимая плечи. Вернитесь в исходное положение. Поменяйте стороны и повторите.
Упражнения для продвинутого уровня
1. Скручивания в сидячем положении
Цель - трицепсы, пресс
Сядьте, ноги вместе, колени согнуты, пресс подключен. Положите руки на крестец. Нажмите ладонями, отклонитесь назад, выпрямите ноги. Повторите. Сделайте 20 повторений.
2. Твист стоя
Цель - плечи, руки, косые мышцы живота
Встаньте, ноги на ширине таза, колени слегка согнуты, держите двумя руками большую бутыль воды перед собой. Медленно поднимите левую ногу, балансируя на правой. Подключите пресс и повернитесь вправо. Повторите 15 раз. Опустите ногу, поменяйте стороны, повторите.
3. Ролл-ап
Цель - пресс
Лягте на спину с согнутыми ногами, ноги на ширине таза. Держиет бутыль с водой в обеих руках над головой. Поднимите верхнюю часть тела с коврика, держа руки выпрямленными над головой, колени согнутыми, ноги плотно стоящими на коврике. Примите сидячее положение с прямой спиной. Вернитесь обратно. Сделайте 10 повторений.
Кстати! Помните, что лучше делать упор на свободные веса в зале и на упражнения с собственным весом. Не увлекайтесь тренажерами, они во многих случаях бесполезны!
Цель - трицепсы, пресс
Сядьте, ноги вместе, колени согнуты, пресс подключен. Положите руки на крестец. Нажмите ладонями, отклонитесь назад, выпрямите ноги. Повторите. Сделайте 20 повторений.
2. Твист стоя
Цель - плечи, руки, косые мышцы живота
Встаньте, ноги на ширине таза, колени слегка согнуты, держите двумя руками большую бутыль воды перед собой. Медленно поднимите левую ногу, балансируя на правой. Подключите пресс и повернитесь вправо. Повторите 15 раз. Опустите ногу, поменяйте стороны, повторите.
3. Ролл-ап
Цель - пресс
Лягте на спину с согнутыми ногами, ноги на ширине таза. Держиет бутыль с водой в обеих руках над головой. Поднимите верхнюю часть тела с коврика, держа руки выпрямленными над головой, колени согнутыми, ноги плотно стоящими на коврике. Примите сидячее положение с прямой спиной. Вернитесь обратно. Сделайте 10 повторений.
Кстати! Помните, что лучше делать упор на свободные веса в зале и на упражнения с собственным весом. Не увлекайтесь тренажерами, они во многих случаях бесполезны!
Так же не забывайте об упражнении "вакуум", которое делает живот подтянутым
Техника выполнения:
Вакуум лучше делать два раза в день. Один раз с утра до завтрака и другой раз вечером за два часа до приема пищи. Продолжительность занятия в среднем составляет семь минут.
Для исполнения упражнения тело может занимать три разных положения:
лежа на спине. При этом ноги согнуты в коленях и упираются о пол
стоя. Ноги на ширине плеч, тело немного наклонено вперед, руки упираются в ноги повыше колен
на коленях с упором на прямые руки.
Упражнение начинается с глубокого выдоха. Затем дыхание задерживается на несколько секунд, живот втягивается , а мышцы пресса изо всех сил напрягаются.
Теперь нужно сделать медленный вдох. На выдохе упражнение повторяется. Вдыхать нужно через нос, а выдыхать ртом.
В первый раз можно делать без задержки дыхания. Однако на вдохе и выдохе необходимо втягивать и раздувать живот. Число циклов с каждой тренировкой увеличивается. Начинать можно с трех упражнения, а затем довести их до пятнадцати.
Для исполнения упражнения тело может занимать три разных положения:
лежа на спине. При этом ноги согнуты в коленях и упираются о пол
стоя. Ноги на ширине плеч, тело немного наклонено вперед, руки упираются в ноги повыше колен
на коленях с упором на прямые руки.
Упражнение начинается с глубокого выдоха. Затем дыхание задерживается на несколько секунд, живот втягивается , а мышцы пресса изо всех сил напрягаются.
Теперь нужно сделать медленный вдох. На выдохе упражнение повторяется. Вдыхать нужно через нос, а выдыхать ртом.
В первый раз можно делать без задержки дыхания. Однако на вдохе и выдохе необходимо втягивать и раздувать живот. Число циклов с каждой тренировкой увеличивается. Начинать можно с трех упражнения, а затем довести их до пятнадцати.
Для получения более быстрого эффекта на живот необходимо тренировать мышцы всего тела. К примеру, если делать приседания, то жир будет сжигаться не только в области живота, но и в остальных местах скопления. Чем больше разнообразных упражнений включить в тренировки, тем быстрее сгорит жир на животе.
Секрет успеха подтянутого живота в сжатые сроки - это правильное питание и регулярные комплексные упражнения на целые группы мышц.
Секрет успеха подтянутого живота в сжатые сроки - это правильное питание и регулярные комплексные упражнения на целые группы мышц.
Можно ли сохранить свой пресс надолго?
Помните: все проблемы с животом решаемы. Брюшные мышцы - это не сухожилия, которые теряют эластичность после серьезных растяжений. Мышцы склонны возвращать свой тонус, они могут снова вернуться в тонус.
Другая проблема - это кожа, потерявшая тонус. В молодом возрасте кожа легко подтягивается после снижения веса или родов, она эластична, как банджи. Но в зрелом возрасте кожа теряет эластичность и не способна подтянуться. Также эластичность может потерять и соединительная ткань, фасция, окружающая мышцы.
Но есть и хорошая новость. Построение сильных брюшных мышц поддерживает сухожилия и соединительную ткань. Это значит, что тренировки помогут, даже если растянуты сухожилия. Что еще помогает? Всегда помнить о прессе: втягивать живот, выпячивать ягодицы и грудь, опуская плечи. Это держит мышцы в тонусе, также такое положение комфортнее для спины.
Другая проблема - это кожа, потерявшая тонус. В молодом возрасте кожа легко подтягивается после снижения веса или родов, она эластична, как банджи. Но в зрелом возрасте кожа теряет эластичность и не способна подтянуться. Также эластичность может потерять и соединительная ткань, фасция, окружающая мышцы.
Но есть и хорошая новость. Построение сильных брюшных мышц поддерживает сухожилия и соединительную ткань. Это значит, что тренировки помогут, даже если растянуты сухожилия. Что еще помогает? Всегда помнить о прессе: втягивать живот, выпячивать ягодицы и грудь, опуская плечи. Это держит мышцы в тонусе, также такое положение комфортнее для спины.
Правильное питание
Без правильного питания никакие физические тренировки не смогут принести желаемого результата. Для того, чтобы достичь цели в максимально сжатые сроки нужно составить правильный рацион питания. От этого будет прямо зависеть эффективность упражнения и скорость сжигания жира.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует понижать калорийность пищи от 200 до 500 ккал от привычного потребления. Люди, которые не занимаются интенсивным физическим трудом, должны потреблять от полутора до двух тысяч ккал. Подробнее читайте здесь.
Главные советы по составлению рациона это употребление пищи с большим содержанием витаминов и клетчатки. В меню должны входить продукты с содержанием активных биологических компонентов. В обязательном порядке нужно включать в рацион злак, овощи, фрукты, зелень, орехи. Одновременно с этим нужно уменьшать потребление сахара, выпечки, макаронных изделий.
При потреблении пищи нужно постоянно помнить, что лишние жиры никак не используются организмом, а продолжают накапливаться в виде жировых отложений. Для избавления от лишнего веса требуется постоянно поддерживать небольшой дефицит энергии организма.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует понижать калорийность пищи от 200 до 500 ккал от привычного потребления. Люди, которые не занимаются интенсивным физическим трудом, должны потреблять от полутора до двух тысяч ккал. Подробнее читайте здесь.
Главные советы по составлению рациона это употребление пищи с большим содержанием витаминов и клетчатки. В меню должны входить продукты с содержанием активных биологических компонентов. В обязательном порядке нужно включать в рацион злак, овощи, фрукты, зелень, орехи. Одновременно с этим нужно уменьшать потребление сахара, выпечки, макаронных изделий.
При потреблении пищи нужно постоянно помнить, что лишние жиры никак не используются организмом, а продолжают накапливаться в виде жировых отложений. Для избавления от лишнего веса требуется постоянно поддерживать небольшой дефицит энергии организма.
Кардиоупражнения
Одним из эффективных способов убрать жир на животе это кардио упражнения. Инструктора рекомендует делать их на пустой желудок (выпив порцию BCAA) или в конце силовой тренировки в течении тридцати минут с контролем пульса в диапазоне от 150 до 170 ударов в минуту.
После тренировки необходимо принять порцию протеина – изолята или аминокислот BCAA, а еще через пару часов употребить свою порцию пищи.
Для более эффективного решения проблемы большого живота лучше всего обращаться за помощью к профессиональным инструкторам. Это поможет достичь результата быстро и без вреда для здоровья.
После тренировки необходимо принять порцию протеина – изолята или аминокислот BCAA, а еще через пару часов употребить свою порцию пищи.
Для более эффективного решения проблемы большого живота лучше всего обращаться за помощью к профессиональным инструкторам. Это поможет достичь результата быстро и без вреда для здоровья.
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Огромная статья, куча ненужных слов о том, что всего лишь надо меньше жрать и больше двигаться.
Большинство жирдяев пару абзацев прочитает, утомятся и подумают - достаточно я сегодня сделал для того чтоб выглядеть человеком.
Автор, ну ты вот само пишешь - жир НАИМЕНЕЕ охотно уходит с живота и боков. И именно поэтому просто убрать жир оттуда, не убрав в других местах, НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Поэтому иди доучивайся в начальной школе, а потом, лет через 5, у вас будет предмет "Анатомия", там ты всё и узнаешь.
Правильные слова, которые ты должно было написать (и за тебя это здесь уже сделали) - "меньше жрите и больше двигайтесь".