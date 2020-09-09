Как убрать живот: руководство для мужчин и женщин

При переедании жировые клетки возникают там, где для этого имеется генетическая предрасположенность. Посмотрите на своих родителей: если у отца был животик, то он, скорее всего, проявится и у сына. Если у матери росли бедра, то они же будут расти и у дочери.



Посредством гормонов и систем рецепторов наши жировые клетки как бы "беседуют" с организмом - мозг передает им эндокринную информацию. Это не только резервуары для хранения энергии - это маленькие железы, напрямую связанные с мозгом.



У жировых клеток есть два вида рецепторов - Beta 1 и Alpha 2. Первые рецепторы активизируют гормон чувствительной липазы - фермента, который расщепляет жир, выпускает его в кровоток, где он сгорает. Вторые блокируют жировые ферменты, выпускающие жир, способствуют залеганию жира в организме.



Генетически у мужчин есть предрасположенность к накоплению именно рецепторов Alpha 2 в области "брюшка". Поэтому при наборе веса жир быстрее всего набирается там и неохотнее всего покидает эту зону. У женщин физиологически больше рецепторов А2 в области бедер - и жир уходит туда. Но если у девушки фигура типа "яблоко", жир залегает и в районе брюшной области.



При качании пресса и разумной диете мужчинам необходимо помнить, что нижние кубики проявятся в последнюю очередь. И конечно, сами по себе изолированные упражнения на пресс не приведут к потере жира в этой области - поможет только комплексный подход: дефицит калорий, упражнения и кардионагрузки.



Переходим к практике!