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Как убрать живот: руководство для мужчин и женщин

Как убрать живот: руководство для мужчин и женщин (9 фото + 2 видео)

Автор:
09 сентября 2020 08:54
Сообщество : Спорт
Метки: Как убрать живот   диета   живот   полезно   спорт   фигура   фото   
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Мы попытаемся наиболее полно разобраться с проблемами, вызывающими большой живот, и предложить пути их решения.

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Метки: Как убрать живот   диета   живот   полезно   спорт   фигура   фото   
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25k
Игорь Час назад
Поколение дебилов, млять!
Огромная статья, куча ненужных слов о том, что всего лишь надо меньше жрать и больше двигаться.

Большинство жирдяев пару абзацев прочитает, утомятся и подумают - достаточно я сегодня сделал для того чтоб выглядеть человеком.
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19k
Тигран Саркисян 36 минут назад
жрать меньше надо блет , ото сначала отожрут бока потом блет худеть надо
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14k
dimitr 37 минут назад
Какая же чушь...
Автор, ну ты вот само пишешь - жир НАИМЕНЕЕ охотно уходит с живота и боков. И именно поэтому просто убрать жир оттуда, не убрав в других местах, НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Поэтому иди доучивайся в начальной школе, а потом, лет через 5, у вас будет предмет "Анатомия", там ты всё и узнаешь.
Правильные слова, которые ты должно было написать (и за тебя это здесь уже сделали) - "меньше жрите и больше двигайтесь".
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1k
Том Сойер 40 минут назад
Как убрать живот: руководство для мужчин и женщин
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3k
Еркен 55 минут назад
Все это замечательно конечно, но у многих просто "сидячий" образ жизни, это и работа и просто лень, но достаточно установить распорядок дня и добавить утренние упражнения или пробежку и вечерние упражнения или пробежку.
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24k
labuda.blog 55 минут назад
Жрать надо меньше!
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269
Ося Час назад
Ипануться.У автора в башке один жир.
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