Ваза, разбитая 70 лет назад, была продана почти за двадцать млн рублей

Китайская ваза, которой по оценке экспертов около 300 лет, была испорчена в 50-х годах.
Но, несмотря на непрезентабельный внешний вид вазы, сотрудники английского аукционного дома увидели в ней потенциал на торгах. Они выставили вазу на аукцион, предполагая выручить за древность 15 000-25 000 фунтов стерлингов (примерно 1,5 –2,5 млн рублей).
Однако цена превысила все ожидания хозяев вазы и сотрудников аукционного дома! В условиях жесткой конкуренции 11 участников торгов боролись за древность. И в итоге ваза уехала в Китай. За неё заплатили 200 000 фунтов стерлингов (почти 20 млн рублей).
При этом специалисты заявили, что если бы ваза была целой, то за нее можно было бы выручить около 700 000 фунтов стерлингов.
Хозяева ценности рассказали, что в 50-х годах вазу разбили на охоте, а потом очень неумело склеили их родственники. Следы клея сильно видно.
Однако цена превысила все ожидания хозяев вазы и сотрудников аукционного дома! В условиях жесткой конкуренции 11 участников торгов боролись за древность. И в итоге ваза уехала в Китай. За неё заплатили 200 000 фунтов стерлингов (почти 20 млн рублей).
При этом специалисты заявили, что если бы ваза была целой, то за нее можно было бы выручить около 700 000 фунтов стерлингов.
Хозяева ценности рассказали, что в 50-х годах вазу разбили на охоте, а потом очень неумело склеили их родственники. Следы клея сильно видно.
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Считается, что ваза была изготовлена в Китае в императорских печах примерно в 1740 году. На ней изображено стадо оленей, сосновый лес и большое количество узоров на горлышке.
"Китайцы чрезвычайно гордятся своим художественным наследием и передовыми навыками, которые их предки совершенствовали столетия назад. Следовательно, такие находки очень интересуют покупателей из Азии, ведь богатые коллекционеры любят возвращать подобные ценности на родину", – рассказали специалисты.
"Китайцы чрезвычайно гордятся своим художественным наследием и передовыми навыками, которые их предки совершенствовали столетия назад. Следовательно, такие находки очень интересуют покупателей из Азии, ведь богатые коллекционеры любят возвращать подобные ценности на родину", – рассказали специалисты.
Картина принадлежала семье более 70 лет, но о её ценности узнали только сейчас
В английской семье картина передавалась из поколения в поколение из уважения к дедушке. А дедушка купил картину с типичным английским пейзажем в далёком 1946 году на аукционе за небольшие деньги.
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