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Ваза, разбитая 70 лет назад, была продана почти за двадцать млн рублей

Ваза, разбитая 70 лет назад, была продана почти за двадцать млн рублей (3 фото)

Автор:
09 декабря 2020 12:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: англия   антиквариат   аукцион   ваза   деньги   история   китай   торги   
2075
3
Китайская ваза, которой по оценке экспертов около 300 лет, была испорчена в 50-х годах.
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Метки: англия   антиквариат   аукцион   ваза   деньги   история   китай   торги   
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9k
Великий Кормчий 3 часа назад
Разбили вазу на охоте?!
На охоте......
Однако
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Kazanzaki Великий Кормчий 2 часа назад
В Англии существует добрая традиция охотиться на кабана закидывая его китайскими вазами.
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