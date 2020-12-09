Ваза, разбитая 70 лет назад, была продана почти за двадцать млн рублей

Но, несмотря на непрезентабельный внешний вид вазы, сотрудники английского аукционного дома увидели в ней потенциал на торгах. Они выставили вазу на аукцион, предполагая выручить за древность 15 000-25 000 фунтов стерлингов (примерно 1,5 –2,5 млн рублей).



Однако цена превысила все ожидания хозяев вазы и сотрудников аукционного дома! В условиях жесткой конкуренции 11 участников торгов боролись за древность. И в итоге ваза уехала в Китай. За неё заплатили 200 000 фунтов стерлингов (почти 20 млн рублей).

При этом специалисты заявили, что если бы ваза была целой, то за нее можно было бы выручить около 700 000 фунтов стерлингов.



Хозяева ценности рассказали, что в 50-х годах вазу разбили на охоте, а потом очень неумело склеили их родственники. Следы клея сильно видно.