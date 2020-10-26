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Самые странные вещи, которые можно купить в интернете

Самые странные вещи, которые можно купить в интернете (11 фото)

Автор:
26 октября 2020 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Интернет-торговля   забавно   на продажу   ну вы даете   смешно   странные люди   удивительное рядом   юмор   
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Авторы объявлений о продаже поражают своей извращенной фантазией и странным чувством прекрасного.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Интернет-торговля   забавно   на продажу   ну вы даете   смешно   странные люди   удивительное рядом   юмор   
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