Самые странные вещи, которые можно купить в интернете

Авторы объявлений о продаже поражают своей извращенной фантазией и странным чувством прекрасного.
Банки с газами (Провиденс)
"Банки с газами, которые испускались при разных обстоятельствах разными людьми и одним козлом. Не спрашивайте, как и зачем они у меня оказались, а я не буду спрашивать, зачем они вам нужны".
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Коробка от акустической гитары ($5, Честерфилд)
"41 х 18 х 7,25 дюйма. Использовалась только один раз".
Аквариум, Кевин и Нил ($15)
"Недавно купил новый аквариум, и продаю этот, небольшой, на 10 галлонов. Вместе с ним продаю камни. крышку, подсветку и Кевина. Кевин - редкий гад, сразу говорю. Он ненавидит золотых рыбок. С остальными у него все отлично, а вот с золотыми рыбками беда. Так что Кевин должен уйти. А с ним - его скромник-брат Нил. Гадский убийца. Нила никто не любит".
Сом - обрезки
Корзина, полная обрезков сомятины. Здесь все, кроме филе. Доплатите $2 - и берите их вместе с корзиной".
Шоколадное молоко с истекшим сроком годности
"10 пакетов шоколадного молока, срок годности истек в мае. Оно не такое уж старое и еще хорошее".
Маскарадный костюм (бесплатно, Сан-Антонио)
"Отдаю бесплатно маскарадный костюм. Использованы настоящие зубы, волосы и ногти! Я больше не хочу его. Я сделал его своими руками в апреле, и с тех пор он неизменно привлекал внимание. Его зовут Декель, он - мое меховое "я". Перед тем, как я вам его отдам, нам надо будет созвониться по Zoom или Skype и посмотреть друг на друга".
Куриные мишки ($25, Лоутон)
"Продаю куриных мишек. Домашнего изготовления, делаю сам. Когда я готовлю, от курицы остается много лишних деталей, так что я делаю из них мишек. Один медведь получается из двух кур. $25, если кур предоставляете вы, $35 с моими курами. Они съедобные, вы можете их приготовить, когда дети наиграются. Отличный семейный досуг! Также шью одежду и шляпы".
Бонус: куплю ковид!
Нужен Covid-19 (серьезное предложение!)
Это вполне серьезное предложение. Я хочу запразиться ковидом, но не могу найти ни одного больного. Если ваш тест на ковид в течение 7 дней был позитивным, и вы готовы покашлять на меня, я заплачу вам $100 наличными. Обещаю после нашей встречи соблюдать карантин. Я, конечно же, не хочу никого заразить, я просто хочу, чтобы в моей крови выработались антитела. Это для моих пожилых родителей на случай, если они заразятся, а я думаю, что это однажды случится. Спасибо за поддержку!"
Это вполне серьезное предложение. Я хочу запразиться ковидом, но не могу найти ни одного больного. Если ваш тест на ковид в течение 7 дней был позитивным, и вы готовы покашлять на меня, я заплачу вам $100 наличными. Обещаю после нашей встречи соблюдать карантин. Я, конечно же, не хочу никого заразить, я просто хочу, чтобы в моей крови выработались антитела. Это для моих пожилых родителей на случай, если они заразятся, а я думаю, что это однажды случится. Спасибо за поддержку!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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