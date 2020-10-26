Самые странные вещи, которые можно купить в интернете

Нужен Covid-19 (серьезное предложение!)

Это вполне серьезное предложение. Я хочу запразиться ковидом, но не могу найти ни одного больного. Если ваш тест на ковид в течение 7 дней был позитивным, и вы готовы покашлять на меня, я заплачу вам $100 наличными. Обещаю после нашей встречи соблюдать карантин. Я, конечно же, не хочу никого заразить, я просто хочу, чтобы в моей крови выработались антитела. Это для моих пожилых родителей на случай, если они заразятся, а я думаю, что это однажды случится. Спасибо за поддержку!"