Пилотируемый корабль SpaceX "Драгон" успешно пристыковался к МКС

Суть мнения наших специалистов сформулирую коротко. Точнее тезисно.



1. Союз сконструирован 50 лет назад и до сих пор вполне устраивало пространство, которое есть в Союзе. Оно необходимо для того, чтобы космонавты поднялись в течение 10 минут в космос и в течение 2 часов пристыковались к станции, и такой большой объем - может он особо и не нужен.



2. Гонять BMW по дачному бездорожью просто глупо, вполне можно проехать по деревенской грязи и на стареньком Москвиче.



3. Зачем тратить гербовую бумагу там, где можно написать на простой.



4. Это как на дачу в электричке. Никто не жалуется что до Апрелевки не ходят СВ и Сапсаны.



Ну и в том же духе...



Я помню, как в конце девяностых, мой сосед по поселку просто смеялся надо мной, когда я тащил к себе оптиковолоконку для интернета, стоившую безумных денег и устанавливал тарелку НТВ +, альтернативы тогда не было. Зачем, смеялся он, вот смотри мачта, стыренная мною еще из части, где служил, и антенку сам забацал . Четыре канала принимает легко. А вот Рубин 714Д - вечная машина. Сам поставил декодер лет десять назад и до сих пор видео в цвете смотрю.



Эта жизненная философия, обходиться малым, довольствоваться минимумом, до сих пор жива.



Правда мы научились пользоваться всеми благами западной цивилизации, ездим на отличных машинах, пользуемся электроникой и бытовой техникой, вполне успешно и активно. Носим модные шмотки , пьем великолепные вина и прекрасные виски. Мы с удовольствием сидим в интернете, смотрим шикарные сериалы, бежим на тренажерамх и катаемся на велосипедах, придуманных и созданных не нами... Мы играем в игры, фотографируем, общаемся и обмениваемся мнениями через гаджеты... Летаем на самолетах... И ничего своего...



Глобально ничего...



А когда нас что то задевает за живое, когда нас обижают чужие успехи и достижения, а мы очень ревнивы...



Начинаются старые песни о главном, которые я слышал много раз.



- Что там твой Мерседес, вот Волга была Двадцать первая - вот это машина.



- Какой грёбаный Маск, наш Луноход еще в 1970 году по Луне колесил.



- Разве это телевизор, вот рубин 707 у нас еще в шестидесятые был



- Эх Буханка - лучшая машина в мире, выбрось свой Крузак.



- Что это ты наливаешь ? Вискарь ? Говно твой вискарь, вот раньше водка была по 4.12 - слеза, а пиво какое рижское было, твой SPATEN - моча ослинная



И так во всем... Живем прошлым, прошлыми достижениями, победами, успехами и воспоминаниями... Самым вкусным пломбиром, лучшей в мире докторской колбасой, густо приправленными реальными достижениями в космической и авиационной отраслях...



Что в будущем...



У нас. Не знаю. Но, судя по новостям, нас ждёт водка "Гагарин" и портвейн алуштинский "Королёв", туалетная вода "Поехали", трусы и футболки "Союз", "Восток" и "Восход". Возможно будет собачий корм "Белка" и "Стрелка". Может быть будет кошачий наполнитель"Луноход" и презервативы "Венера". А у таксистов в машинах будут звучать песни Дмитрия Олеговича Рогозина на радио Шансон...



Что будет у проходимца Илона Маска к тому с времени, сложно сказать. Скорее всего уже не будет машин с двигателями внутреннего сгорания, или от них останутся только дизеля на экотопливе и электромобили, скорее всего уже полетят по трубам новейшие гиперлупы...



А в московском такси прекрасную песню в исполнении главы Роскосмоса, прервут новости, и диктор нейтральным голосом расскажет об очередном корабле, севшем на Марс и новостях с марсианской базы. Таксист вздохнет, поправит российский флаг и георгиевскую ленточку на зеркале заднего вида, посмотрит на иконки на торпеде, вздохнет и тихо скажет : " Эх, но до нашего Лунохода им ещё далеко..."



Вот такие мысли у меня с утра. Хорошего всем дня и прекрасного настроения.