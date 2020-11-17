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Пилотируемый корабль SpaceX "Драгон" успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль SpaceX "Драгон" успешно пристыковался к МКС (5 фото)

Автор:
17 ноября 2020 14:53
Метки: SpaceX Драгон   корабль   мкс   пилотируемый   пристыковался   
865
5
Утром во вторник космический корабль "Драгон Резилиенс" компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции.
Стыковка произошла в автоматическом режиме, однако экипаж "Драгона" попросил задержать процедуру на несколько минут, чтобы лучше видеть стыковочный узел МКС. Утром по московскому времени экипажа "Драгона" перешел на борт станции.
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Метки: SpaceX Драгон   корабль   мкс   пилотируемый   пристыковался   
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45  комментариев
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6k
Matthew Hopkins 9 часов назад
А нам говорили что американцы тупые, Доллар рухнет и Америка развалится, что то была неправда что ли?
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1k
Сережа. 55 минут назад
Рогозину привет! ...Поехали! /Надеюсь эти п0донки ещё не пихнули официальный статус лицензии на слово Юрия Гагарина./
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512
Обратная сторона Луны 3 часа назад
В конце автора понесло. Что сказать то хотел?

Внимания заслуживает этот факт
Доставка одного иностранного астронавта на МКС на борту "Союза" приносила России всего 85 миллионов долларов

То есть за одного пиндоса брали стоимость всего полёта. По сути наши космонавты летали за счёт американского бюджета. Теперь будут летать за счёт нашего
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1k
Сережа. Обратная сторона Луны 55 минут назад
Обидно, иди в ж...
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19k
turyst 4 часа назад
Пилотируемый корабль SpaceX "Драгон" успешно пристыковался к МКС
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19k
turyst 3 часа назад
И чего минусят?
Ну реально же похожи.
Даже сапоги есть!
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3k
SSD 6 часов назад
Единственный способ для "Роскосмоса" не только осваивать деньги на федеральной космической программе, но и заново собрать клиентский портфель, который заметно сократился после появления Илона Маска, вложиться в разработку перспективных и конкурентоспособных ракет, попутно подумав над уникальными, недоступными другим операторам пусков услугами. В принципе, этим в госкорпорации как раз сейчас и занимаются, но быстрым этот процесс не может быть изначально. Резкий старт, который сейчас готовят в "Роскосмосе", должен был состояться примерно десять лет назад, ещё до появления Илона Маска. (с) Эксперт в области космонавтики и популяризатор науки
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512
Обратная сторона Луны SSD 3 часа назад
Резкий старт, который сейчас готовят в "Роскосмосе"
очень неприлично звучит
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3k
SSD 6 часов назад
Но не стоит забывать, что доставка американских астронавтов на российских ракетах оказалась прибыльным делом. На ней "Роскосмос" зарабатывал от $30 до $560 млн ежегодно, а всего с 2006 по 2020 год NASA перевело на счета "Роскосмоса" более 4 млрд долларов за доставку астронавтов. Нелишним будет сказать, что именно NASA долгое время, по сути, являлось головным заказчиком российских ракет "Союз", на которых "космические люди" летали на работу в космос. Теперь потока валюты со стороны NASA не будет, поскольку потребность в российских кораблях для США исчезла. (с)
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7k
Star Link SSD 3 часа назад
Напомню, что тупые амеры создали замену РД-180. И тут поток грязных долларов закончился.
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1k
AH_94 7 часов назад
Батут работает
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864
Педигри 7 часов назад
Америка действительно совершила ПРОРЫВ. Она отправила на МКС первого негра. BLM может открывать шампанское.
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512
Обратная сторона Луны Педигри 3 часа назад
А роскосмос отправил федю
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1k
Сережа. Педигри 50 минут назад
Ты дурак, просто дурак, когда Великие начинали летать буквально поставляя табуретку для третьего, америса была в проигрыше, но сейчас они , понимаешь, они рванули, не мы, многомиллиардными кражами и жЫрным Рогозиным, а они... Очень обидно, и хочется Серёже, засунуть его пестни в его же жирный з/а/д и включить их там.
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864
Педигри Сережа. 42 минуты назад
Это был вопрос времени, когда у Америки появится пилотируемая космонавтика. Так что ничего особенного не произошло.
Насчет Рогозина вы правы.
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Сережа. Педигри Полчаса назад
У наспри наших деньгах это был даже не вопрос времени , а престижа. Сережа Рогозин /м/у/д/а/к/ , даже думаю я со своим образованием смогу лучше. П/а/д/л/а он. Контрреволюционер подлежащий уничтожению!
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220
Атомный Крот 7 часов назад
А Шаттл, разработанный американцами еще в 70-е годы прошлого века и по 8 космонавтов за раз возить умел.

Но сегодня доставка аж 4-х астронавтов на МКС считается в Америке отчего-то "прорывом".

P.S. При написании поста ни один Роскосмос не пострадал.
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1k
Помойницкий Андрей Атомный Крот 3 часа назад
И не была использована ни одна извилина
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15k
Lynx 8 часов назад
Что в будущем...
Пока эти падлы здесь - ничево - коротко и ясно. Смена старпёров неизбежна, но вот кто продолжит торговать родиной (с маленькой буквы, увы) - это вопрос.
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4k
Elmaestro 8 часов назад
американка рада до жопы, это понятно же...
русские поди чей ее каждый день там дрюкали, за каждую новую санкцию против страны ))
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2k
Frank Borman 8 часов назад
Ну как так то? Ракета то неосвященная! Почему Боженька позволил им взлетеь? Почену не взорвал их нахрен на старте?
Ну как так то? Ракета то неосвященная! Почему Боженька позволил им взлетеь? Почену не взорвал их нахрен на старте?
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1k
Asisiay 8 часов назад
Пилотируемый корабль SpaceX "Драгон" успешно пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль SpaceX "Драгон" успешно пристыковался к МКС
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1k
uuid 9 часов назад
Молодцы американцы! Нынче полеты к МКС обычное рядовое явление как поездка в другой город...
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10k
Яромиръ uuid 9 часов назад
....да, молодцы, 70-е годы СССР догнали)))
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342
Остап Ива́нович. 9 часов назад
А говорили доллар рухнет..
А говорили доллар рухнет..
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4k
Sanar 10 часов назад
Без негра нынче никуда. Ну и верно свой раб не помешает, но теперь бумажники нужно прятать, интересно сколько наркоты он провёз в заднем проходе.
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16k
SolomonA 10 часов назад
Хера се у них теперь толпа на МКС... Прям с блекджеком...
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220
Атомный Крот SolomonA 7 часов назад
К "Миру" и побольше летало.
Экипаж Шаттла STS-61A, 1985 год.
К "Миру" и побольше летало. Экипаж Шаттла STS-61A, 1985 год.
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8k
krivsan 10 часов назад
неужели и свой двигатель????
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8k
krivsan Medved 7 часов назад
я думал российский РД-180
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8k
krivsan Medved 7 часов назад
вот так может пендосы и обгонят в космической гонке?
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8k
Medved krivsan 6 часов назад
А что в интернете пишут? РД 180?
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301
Безумный Макс Medved 6 часов назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мерлин_(ракетный_двигатель)https://ru.wikipedia.org/wiki/Мерлин_(ракетный_двигатель)
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512
Обратная сторона Луны krivsan 3 часа назад
я думал российский

Интересно узнать, а основываясь на каких данных вы так думали? Только патриотические картинки смотрите?
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17k
SerGProS 10 часов назад
Фото улыбнуло: Дуэйн "Скала" Джонсон, китец, какой-то мужик в кепке и уборщица:)
А так: молодцы ребята!
Фото улыбнуло: Дуэйн "Скала" Джонсон, китец, какой-то мужик в кепке и уборщица:) А так: молодцы ребята!
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7k
Михаил SerGProS 7 часов назад
У этой "уборщицы" докторская степень по астрофизике есть.
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6k
Sterling Malory Archer Михаил 6 часов назад
Как и уборщицы в нашем офиссе! Одно другому не мешает.
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3k
SSD 10 часов назад
Ща Пригожинские "боты" налетят и заминусят))). Тут такое нельзя)
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10k
Taximaxi SSD 10 часов назад
Ща оргазмирующие либерахи обкончают мониторы. Тут так принято
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10k
Яромиръ SSD 9 часов назад
...да-а, госдеповские боты раздухарились
...да-а, госдеповские боты раздухарились
...да-а, госдеповские боты раздухарились
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3k
SSD Яромиръ 6 часов назад
Ну расскажи, откуда врачи и учителя с пенсионерами - радуются, что живут в самой лучшей стране... Ты очень тупой, до такой степени, что тебя даже жалко.
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