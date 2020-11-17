Пилотируемый корабль SpaceX "Драгон" успешно пристыковался к МКС

Утром во вторник космический корабль "Драгон Резилиенс" компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции.
Стыковка произошла в автоматическом режиме, однако экипаж "Драгона" попросил задержать процедуру на несколько минут, чтобы лучше видеть стыковочный узел МКС. Утром по московскому времени экипажа "Драгона" перешел на борт станции.
Стыковка произошла в автоматическом режиме, однако экипаж "Драгона" попросил задержать процедуру на несколько минут, чтобы лучше видеть стыковочный узел МКС. Утром по московскому времени экипажа "Драгона" перешел на борт станции.
Полет к МКС занял 27 с половиной часов. В 23:01 по времени Восточного побережья США (07:01 во вторник по московскому времени) "Драгон" пристыковался к станции, которая движется по орбите вокруг Земли со скоростью более 27 тысяч километров в час.
Запуск корабля был произведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это второй пилотируемый полет корабля, разработанного компанией SpaceX Илона Маска и первая регулярная миссия.
На борту "Драгона" - трое астронавтов НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соичи Ногучи. Они проведут на станции шесть месяцев.
Запуск корабля был произведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Это второй пилотируемый полет корабля, разработанного компанией SpaceX Илона Маска и первая регулярная миссия.
На борту "Драгона" - трое астронавтов НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соичи Ногучи. Они проведут на станции шесть месяцев.
Crew Dragon is fully autonomous, but astronauts on board can take control of the spacecraft if necessary. Simulator here → https://t.co/OInzLQMEP2 pic.twitter.com/yFbDBFyF6m— SpaceX (@SpaceX) November 17, 2020
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Четверо вновь прибывших астронавтов проплыли в невесомости через люк и присоединились на МКС к приветствовавшим их возгласами и объятиями американке Кэтлин Рубинс и россиянам Сергею Рыжикову и Сергею Кудю-Сверчкову.
Гловер - первый негр, которому предстоит продолжительная миссия на МКС. Японец Ногучи - первый не американец, совершивший полет на частном космическом корабле.
Многоразовый космолет "Драгон" - первый корабль, сертифицированный для полетов НАСА после "шаттла" сорок с лишним лет назад. Его выводит на орбиту ракета-носитель SpaceX Falcon 9, также многоразового использования.
До конца 2021 года корабль два раза слетает к МКС с людьми и четыре раза с грузом и топливом.
После закрытия программы "Шаттл" в 2011 году НАСА заказало SpaceX и "Боинг" безопасный космический корабль по "разумной" цене. К 2024 году агентство потратит на это 8 миллиардов долларов.
Появление "Драгона" не означает полного отказа от космического сотрудничества с Россией, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн. Предполагается "обмен местами" на кораблях обеих стран.
Однако в целом это сотрудничество переживает спад. Так, Россия решила не участвовать в американской программе "Артемида" по возвращению человека на Луну к 2024 году. А учитывая, что ни американцы ни мы туда не попадем в 2024 году - правильно сделала.
Доставка одного иностранного астронавта на МКС на борту "Союза" приносила России всего 85 миллионов долларов.
Между тем, программа "Артемида" пока под вопросом. Смена президента США всегда была непростым моментом для НАСА, и нынешняя не станет исключением.
Джо Байден пока публично не высказывался по поводу лунных планов предыдущей администрации. Конгресс еще не выделил НАСА все необходимые средства, впрочем и не планировал. Директор агентства Джим Бранденстайн уже объявил, что подает в отставку, дабы дать нового главе Белого дома возможность определить собственные приоритеты в области космоса.
Гловер - первый негр, которому предстоит продолжительная миссия на МКС. Японец Ногучи - первый не американец, совершивший полет на частном космическом корабле.
Многоразовый космолет "Драгон" - первый корабль, сертифицированный для полетов НАСА после "шаттла" сорок с лишним лет назад. Его выводит на орбиту ракета-носитель SpaceX Falcon 9, также многоразового использования.
До конца 2021 года корабль два раза слетает к МКС с людьми и четыре раза с грузом и топливом.
После закрытия программы "Шаттл" в 2011 году НАСА заказало SpaceX и "Боинг" безопасный космический корабль по "разумной" цене. К 2024 году агентство потратит на это 8 миллиардов долларов.
Появление "Драгона" не означает полного отказа от космического сотрудничества с Россией, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн. Предполагается "обмен местами" на кораблях обеих стран.
Однако в целом это сотрудничество переживает спад. Так, Россия решила не участвовать в американской программе "Артемида" по возвращению человека на Луну к 2024 году. А учитывая, что ни американцы ни мы туда не попадем в 2024 году - правильно сделала.
Доставка одного иностранного астронавта на МКС на борту "Союза" приносила России всего 85 миллионов долларов.
Между тем, программа "Артемида" пока под вопросом. Смена президента США всегда была непростым моментом для НАСА, и нынешняя не станет исключением.
Джо Байден пока публично не высказывался по поводу лунных планов предыдущей администрации. Конгресс еще не выделил НАСА все необходимые средства, впрочем и не планировал. Директор агентства Джим Бранденстайн уже объявил, что подает в отставку, дабы дать нового главе Белого дома возможность определить собственные приоритеты в области космоса.
Суть мнения наших специалистов сформулирую коротко. Точнее тезисно.
1. Союз сконструирован 50 лет назад и до сих пор вполне устраивало пространство, которое есть в Союзе. Оно необходимо для того, чтобы космонавты поднялись в течение 10 минут в космос и в течение 2 часов пристыковались к станции, и такой большой объем - может он особо и не нужен.
2. Гонять BMW по дачному бездорожью просто глупо, вполне можно проехать по деревенской грязи и на стареньком Москвиче.
3. Зачем тратить гербовую бумагу там, где можно написать на простой.
4. Это как на дачу в электричке. Никто не жалуется что до Апрелевки не ходят СВ и Сапсаны.
Ну и в том же духе...
Я помню, как в конце девяностых, мой сосед по поселку просто смеялся надо мной, когда я тащил к себе оптиковолоконку для интернета, стоившую безумных денег и устанавливал тарелку НТВ +, альтернативы тогда не было. Зачем, смеялся он, вот смотри мачта, стыренная мною еще из части, где служил, и антенку сам забацал . Четыре канала принимает легко. А вот Рубин 714Д - вечная машина. Сам поставил декодер лет десять назад и до сих пор видео в цвете смотрю.
Эта жизненная философия, обходиться малым, довольствоваться минимумом, до сих пор жива.
Правда мы научились пользоваться всеми благами западной цивилизации, ездим на отличных машинах, пользуемся электроникой и бытовой техникой, вполне успешно и активно. Носим модные шмотки , пьем великолепные вина и прекрасные виски. Мы с удовольствием сидим в интернете, смотрим шикарные сериалы, бежим на тренажерамх и катаемся на велосипедах, придуманных и созданных не нами... Мы играем в игры, фотографируем, общаемся и обмениваемся мнениями через гаджеты... Летаем на самолетах... И ничего своего...
Глобально ничего...
А когда нас что то задевает за живое, когда нас обижают чужие успехи и достижения, а мы очень ревнивы...
Начинаются старые песни о главном, которые я слышал много раз.
- Что там твой Мерседес, вот Волга была Двадцать первая - вот это машина.
- Какой грёбаный Маск, наш Луноход еще в 1970 году по Луне колесил.
- Разве это телевизор, вот рубин 707 у нас еще в шестидесятые был
- Эх Буханка - лучшая машина в мире, выбрось свой Крузак.
- Что это ты наливаешь ? Вискарь ? Говно твой вискарь, вот раньше водка была по 4.12 - слеза, а пиво какое рижское было, твой SPATEN - моча ослинная
И так во всем... Живем прошлым, прошлыми достижениями, победами, успехами и воспоминаниями... Самым вкусным пломбиром, лучшей в мире докторской колбасой, густо приправленными реальными достижениями в космической и авиационной отраслях...
Что в будущем...
У нас. Не знаю. Но, судя по новостям, нас ждёт водка "Гагарин" и портвейн алуштинский "Королёв", туалетная вода "Поехали", трусы и футболки "Союз", "Восток" и "Восход". Возможно будет собачий корм "Белка" и "Стрелка". Может быть будет кошачий наполнитель"Луноход" и презервативы "Венера". А у таксистов в машинах будут звучать песни Дмитрия Олеговича Рогозина на радио Шансон...
Что будет у проходимца Илона Маска к тому с времени, сложно сказать. Скорее всего уже не будет машин с двигателями внутреннего сгорания, или от них останутся только дизеля на экотопливе и электромобили, скорее всего уже полетят по трубам новейшие гиперлупы...
А в московском такси прекрасную песню в исполнении главы Роскосмоса, прервут новости, и диктор нейтральным голосом расскажет об очередном корабле, севшем на Марс и новостях с марсианской базы. Таксист вздохнет, поправит российский флаг и георгиевскую ленточку на зеркале заднего вида, посмотрит на иконки на торпеде, вздохнет и тихо скажет : " Эх, но до нашего Лунохода им ещё далеко..."
Вот такие мысли у меня с утра. Хорошего всем дня и прекрасного настроения.
1. Союз сконструирован 50 лет назад и до сих пор вполне устраивало пространство, которое есть в Союзе. Оно необходимо для того, чтобы космонавты поднялись в течение 10 минут в космос и в течение 2 часов пристыковались к станции, и такой большой объем - может он особо и не нужен.
2. Гонять BMW по дачному бездорожью просто глупо, вполне можно проехать по деревенской грязи и на стареньком Москвиче.
3. Зачем тратить гербовую бумагу там, где можно написать на простой.
4. Это как на дачу в электричке. Никто не жалуется что до Апрелевки не ходят СВ и Сапсаны.
Ну и в том же духе...
Я помню, как в конце девяностых, мой сосед по поселку просто смеялся надо мной, когда я тащил к себе оптиковолоконку для интернета, стоившую безумных денег и устанавливал тарелку НТВ +, альтернативы тогда не было. Зачем, смеялся он, вот смотри мачта, стыренная мною еще из части, где служил, и антенку сам забацал . Четыре канала принимает легко. А вот Рубин 714Д - вечная машина. Сам поставил декодер лет десять назад и до сих пор видео в цвете смотрю.
Эта жизненная философия, обходиться малым, довольствоваться минимумом, до сих пор жива.
Правда мы научились пользоваться всеми благами западной цивилизации, ездим на отличных машинах, пользуемся электроникой и бытовой техникой, вполне успешно и активно. Носим модные шмотки , пьем великолепные вина и прекрасные виски. Мы с удовольствием сидим в интернете, смотрим шикарные сериалы, бежим на тренажерамх и катаемся на велосипедах, придуманных и созданных не нами... Мы играем в игры, фотографируем, общаемся и обмениваемся мнениями через гаджеты... Летаем на самолетах... И ничего своего...
Глобально ничего...
А когда нас что то задевает за живое, когда нас обижают чужие успехи и достижения, а мы очень ревнивы...
Начинаются старые песни о главном, которые я слышал много раз.
- Что там твой Мерседес, вот Волга была Двадцать первая - вот это машина.
- Какой грёбаный Маск, наш Луноход еще в 1970 году по Луне колесил.
- Разве это телевизор, вот рубин 707 у нас еще в шестидесятые был
- Эх Буханка - лучшая машина в мире, выбрось свой Крузак.
- Что это ты наливаешь ? Вискарь ? Говно твой вискарь, вот раньше водка была по 4.12 - слеза, а пиво какое рижское было, твой SPATEN - моча ослинная
И так во всем... Живем прошлым, прошлыми достижениями, победами, успехами и воспоминаниями... Самым вкусным пломбиром, лучшей в мире докторской колбасой, густо приправленными реальными достижениями в космической и авиационной отраслях...
Что в будущем...
У нас. Не знаю. Но, судя по новостям, нас ждёт водка "Гагарин" и портвейн алуштинский "Королёв", туалетная вода "Поехали", трусы и футболки "Союз", "Восток" и "Восход". Возможно будет собачий корм "Белка" и "Стрелка". Может быть будет кошачий наполнитель"Луноход" и презервативы "Венера". А у таксистов в машинах будут звучать песни Дмитрия Олеговича Рогозина на радио Шансон...
Что будет у проходимца Илона Маска к тому с времени, сложно сказать. Скорее всего уже не будет машин с двигателями внутреннего сгорания, или от них останутся только дизеля на экотопливе и электромобили, скорее всего уже полетят по трубам новейшие гиперлупы...
А в московском такси прекрасную песню в исполнении главы Роскосмоса, прервут новости, и диктор нейтральным голосом расскажет об очередном корабле, севшем на Марс и новостях с марсианской базы. Таксист вздохнет, поправит российский флаг и георгиевскую ленточку на зеркале заднего вида, посмотрит на иконки на торпеде, вздохнет и тихо скажет : " Эх, но до нашего Лунохода им ещё далеко..."
Вот такие мысли у меня с утра. Хорошего всем дня и прекрасного настроения.
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Внимания заслуживает этот факт
Доставка одного иностранного астронавта на МКС на борту "Союза" приносила России всего 85 миллионов долларов
То есть за одного пиндоса брали стоимость всего полёта. По сути наши космонавты летали за счёт американского бюджета. Теперь будут летать за счёт нашего
Ну реально же похожи.
Даже сапоги есть!
Насчет Рогозина вы правы.
Но сегодня доставка аж 4-х астронавтов на МКС считается в Америке отчего-то "прорывом".
P.S. При написании поста ни один Роскосмос не пострадал.
Пока эти падлы здесь - ничево - коротко и ясно. Смена старпёров неизбежна, но вот кто продолжит торговать родиной (с маленькой буквы, увы) - это вопрос.
русские поди чей ее каждый день там дрюкали, за каждую новую санкцию против страны ))
Экипаж Шаттла STS-61A, 1985 год.
Интересно узнать, а основываясь на каких данных вы так думали? Только патриотические картинки смотрите?
А так: молодцы ребята!