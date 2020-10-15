Смекалочка: космонавты нашли место утечки кислорода при помощи чайного пакетика

А Центр управления полетами посоветовал покорителям космоса заклеить предполагаемую брешь в корпусе скотчем...
Российские космонавты на МКС нашли предполагаемое место утечки кислорода при помощи чайного пакетика, передает ТАСС.
"Мы думаем, мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая (в модуле "Звезда") перед закрытием переходной камеры. У нас есть несколько фото и видео направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки."- сообщил Центру управления полетов (ЦУП) космонавт Анатолий Иванишин.
По словам космонавта, место негерметичности находится в переходном отсеке российского модуля "Звезда".
Сергей Рыжиков, Иван Вагнер, Анатолий Иванишин, Сергей Кудь-Сверчков, Крис Кэссиди и Кэтлин Рубинс передают привет из "протекающего" модуля "Звезда"
ЦУП в свою очередь посоветовал космонавтам заклеить скотчем место утечки воздуха, когда у них появится свободное время.
Напомним, что почти две недели назад российские космонавты уже заклеивали предполагаемое место негерметичности скотчем, но это не сработало.
Не совсем понятно, зачем нужен скотч, если вчера вместе с тремя космонавтами (Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и Кэтлин Рубинс) на МКС было доставлено оборудование и
изолента специальный герметик.
Вчера, кстати, также был установлен рекорд: российский пилотируемый корабль "Союз" долетел до МКС за 3 часа и 3 минуты - это самое короткое время за всю историю космонавтики.
Дмитрий Рогозин на радостях даже вернул свой Twitter-аккаунт, который несколько месяцев назад отдал "Роскосмосу". Теперь он снова будет нас радовать своими чудесными постами.
Друзья, сегодня произошло для российской пилотируемой космонавтики настолько важное событие, что я попросил нашу пресс-службу на время (или навсегда) вернуть мне контроль за этим аккаунтом. Хочу рассказать вам, как нам удалось подготовить этот сверхбыстрый полёт к #МКС pic.twitter.com/tu41FCgibZ— РОГОЗИН (@Rogozin) October 14, 2020
Земля ослабляет объятия, отпуская ракету в космос pic.twitter.com/NnCbOH7Wzu— РОГОЗИН (@Rogozin) October 14, 2020
Также сегодня сообщалось, что в том же модуле "Звезда" сломалась система подачи кислорода - "Электрон-ВМ". Космонавты собираются ее починить уже сегодня.
Ну да, как в том анекдоте: "российские космонавты устранили поломку корабля с помощью кувалды, лома и какой-то матери ..."))— Александровичъ (@Grolalex1) October 15, 2020
Американцы на разработку этой системы потратили миллиард долларов.— Кермит (@Kermit_Russia) October 15, 2020
У наших ушла бутылка водки и бессонная ночь.
Источник:
- Российские космонавты не смогли устранить утечку воздуха с помощью скотча
- На МКС возникли проблемы с кислородом
- На МКС снова туалет сломался
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-это как? Они точно на орбите?
Вопрос только: как они после успокоения воздуха в отсеке отпустят этот "пакетик"?
Мне кажется, клей в свищ и сверху скотч были бы хорошим решением.
В легенде говорится, что в 60-х годах XX столетия, в период наиболее ожесточенной космической гонки между СССР и США, американцы потратили миллионы долларов на разработку специальной чернильной ручки для NASA, которая могла бы писать в невесомости. В СССР якобы решили вопрос просто и эффективно, выдав космонавтам обычные грифельные карандаши.
В NASA и на самом деле денег на космические проекты не жалели. Известно, что для использования в космосе, американское агентство приобретало невероятно дорогие пишущие принадлежности. Миллионы они не стоили, но точно известно, что в 1965 году для использования в космосе были закуплены механические карандаши за 128 долларов. Они имели сверхпрочный корпус и самый обычный грифель.
НА САМОМ ДЕЛЕ
Дело в том, что грифель карандаша крошится. Он забивает фильтры и не сильно хорошо остается на бумаге, плюс им совершенно не возможно оставить долговечный след на металлической или пластиковой поверхности.
Это и вызвало необходимость создать ручку, с подачей пасты в невесомости.
И на её разработку действительно потратили какие то приличные деньги, но фишка в том что ей теперь пользуются и российские космонавты.
пользуйся и ты
Как они там собираются чай заваривать???