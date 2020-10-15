Смекалочка: космонавты нашли место утечки кислорода при помощи чайного пакетика

ЦУП в свою очередь посоветовал космонавтам заклеить скотчем место утечки воздуха, когда у них появится свободное время.



Напомним, что почти две недели назад российские космонавты уже заклеивали предполагаемое место негерметичности скотчем, но это не сработало.