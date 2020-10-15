FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Космос 386 постов • 221 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Космос 
Смекалочка: космонавты нашли место утечки кислорода при помощи чайного пакетика

Смекалочка: космонавты нашли место утечки кислорода при помощи чайного пакетика (8 фото)

Автор:
15 октября 2020 16:17
Сообщество : Космос
Метки: космонавты   мкс   модуль Звезда   пакетик чая   ремонт   утечка воздуха   
5846
8

А Центр управления полетами посоветовал покорителям космоса заклеить предполагаемую брешь в корпусе скотчем...

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: космонавты   мкс   модуль Звезда   пакетик чая   ремонт   утечка воздуха   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
71
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
71  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Владимир 3 часа назад
Разгерметизация в самолёте видимо более опасна чем в "космосе". Самолёт разрывает, балон с газом тоже, а в космосе можно несколько дней наблюдать за чайным пакетиком, а потом заделать бреш скотчем.
Разгерметизация в самолёте видимо более опасна чем в "космосе". Самолёт разрывает, балон с газом тоже, а в космосе можно несколько дней наблюдать за чайным пакетиком, а потом заделать бреш скотчем.Посмотреть
Разгерметизация в самолёте видимо более опасна чем в "космосе". Самолёт разрывает, балон с газом тоже, а в космосе можно несколько дней наблюдать за чайным пакетиком, а потом заделать бреш скотчем.
Разгерметизация в самолёте видимо более опасна чем в "космосе". Самолёт разрывает, балон с газом тоже, а в космосе можно несколько дней наблюдать за чайным пакетиком, а потом заделать бреш скотчем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
net 8 минут назад
Смекалочка: космонавты нашли место утечки кислорода при помощи чайного пакетика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
268
Bobik Полчаса назад
Навеяло
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Митрий Полчаса назад
Пид@р не упустил возможности примазаться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андриан 43 минуты назад
"...в каком направлении дует воздух из возможного места утечки.""
-это как? Они точно на орбите?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
314
Иван Стреляев 47 минут назад
Скотч и чайный пакетик. Вот чем стои орудовать в космосе! Неужели нет специального оборудования для поиска утечек и специального герметика для заделки?!. Как ещё у них скафандры не из говна и палок?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
194
Ибрагим Прутков Час назад
Откуда там чайный пакетик и как они чай в невесомости заваривают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ДеониS Ибрагим Прутков 46 минут назад
Талисман
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
167
Витюшка Ибрагим Прутков 38 минут назад
Газеты читать надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Дмитрий Ибрагим Прутков 20 минут назад
Да, они там пьют обычный чай в пакетиках, ровно такой же как продаётся в ближайшем гастрономе. Разница лишь в том, что пакетик находится в полимерной ёмкости с клапаном.

Да, они там пьют обычный чай в пакетиках, ровно такой же как продаётся в ближайшем гастрономе. Разница лишь в том, что пакетик находится в полимерной ёмкости с клапаном.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
109k
arek14 Час назад
Есть простое решение. Утопить на х, ре, н в океане и посмотреть, откуда пузыри пойдут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
335
Hexo4uha arek14 46 минут назад
Уже так пробовали, не вышло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
325
Vlad 2 часа назад
А покурить и посмотреть куда дым идёт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
247
vmsoroka 2 часа назад
Какой скотч, они там вообще из ума выжили! Только синия изолента!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей vmsoroka 2 часа назад
Или чОрная... тряпичная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
591
zu4ara Алексей Час назад
А эта вообще супер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vallek 2 часа назад
почему пакетик чая?! Нужно чтобы репЕр был большой парусности (объемный) и очень легкий, чтобы воздуху было проще его "толкать". Нельзя шарик или пакет надуть? А лучше несколько.
Вопрос только: как они после успокоения воздуха в отсеке отпустят этот "пакетик"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Дмитрий Vallek 2 часа назад
Утечка составляет около 200 граммов воздуха в сутки, отверстие оценивают в 0.1 мм. Сдаётся мне, что предмет с большой парусностью тут ничего не покажет. Видимо использовали первый подходящий предмет, который пришёл в голову. Ну и вчера вновь прибывший экипаж привёз какой-то специальный ультразвуковой прибор для поиска места повреждения. И да, над скотчем, кстати, зря все смеются. Перепад давления всего-то одна атмосфера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vallek Дмитрий 2 часа назад
Смеются только далекие от мира сего люди. Даже синяя изолента - решение. Единственное, что площадь прижима небольшая и может травить через неплотности.
Мне кажется, клей в свищ и сверху скотч были бы хорошим решением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Артём Дмитрий 42 минуты назад
Так и скотч непростой, а так называемая Speed Tape. Кто хочет, загуглите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Konstantin 2 часа назад
Пишут что там дырень совсем маленькая, поэтому и проблематично ее найти. Интересно как она образовалась, не коррозия же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nikolay Konstantin 2 часа назад
Микротрещина. Да даже микрометеорит. Там же стеночки тонкие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ Nikolay 59 минут назад
Или нанодрель
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−28
Nazariy Tymkiv 2 часа назад
Это все херня. Как они в невесомости чай с пакетика делают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
aklinks Nazariy Tymkiv Час назад
рассасывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
591
zu4ara Nazariy Tymkiv Час назад
мама с собой положила ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
857
Sam Nazariy Tymkiv Час назад
Тот же вопрос возник. Нафига им там пакетированный чай?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
103
Alexander Kolesnikov Nazariy Tymkiv 23 минуты назад
положить под язык
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барт Симпсон 2 часа назад
кстати, а что там с той дыркой на МКС, которую якобы америкосы дрелью просверлили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Серый Барт Симпсон 2 часа назад
Заклеели герметиком, У американки-лесбиянки отобрали шуруповёрт и запретили пользоваться российским туалетом, и она до конца полёта ходила в санитарные пакеты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Дмитрий Барт Симпсон 2 часа назад
Она не на МКС была, а в бытовом отсеке "Союза". При посадке дырка сгорела вместе с отсеком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ Барт Симпсон 58 минут назад
Так рогозин успел ляпнуть, что просверлили на земле и они даже нашли, кто. А потом данные резко засекретили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex Grimm 2 часа назад
А как заваривают чай в пакетиках в невесомости?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
portroy Alex Grimm 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex Grimm portroy Час назад
Неожиданно,спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
576k
XoCTeJI 2 часа назад
Как в той байке про карандаш)
В легенде говорится, что в 60-х годах XX столетия, в период наиболее ожесточенной космической гонки между СССР и США, американцы потратили миллионы долларов на разработку специальной чернильной ручки для NASA, которая могла бы писать в невесомости. В СССР якобы решили вопрос просто и эффективно, выдав космонавтам обычные грифельные карандаши.

В NASA и на самом деле денег на космические проекты не жалели. Известно, что для использования в космосе, американское агентство приобретало невероятно дорогие пишущие принадлежности. Миллионы они не стоили, но точно известно, что в 1965 году для использования в космосе были закуплены механические карандаши за 128 долларов. Они имели сверхпрочный корпус и самый обычный грифель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Феникс XoCTeJI 2 часа назад
Байку эту пересказывают уже на все лады кто только не...

НА САМОМ ДЕЛЕ

Дело в том, что грифель карандаша крошится. Он забивает фильтры и не сильно хорошо остается на бумаге, плюс им совершенно не возможно оставить долговечный след на металлической или пластиковой поверхности.

Это и вызвало необходимость создать ручку, с подачей пасты в невесомости.
И на её разработку действительно потратили какие то приличные деньги, но фишка в том что ей теперь пользуются и российские космонавты.

Байку эту пересказывают уже на все лады кто только не... НА САМОМ ДЕЛЕ Дело в том, что грифель карандаша крошится. Он забивает фильтры и не сильно хорошо остается на бумаге, плюс им совершенно не возможно оставить долговечный след на металлической или пластиковой поверхности. Это и вызвало необходимость создать ручку, с подачей пасты в невесомости. И на её разработку действительно потратили какие то приличные деньги, но фишка в том что ей теперь пользуются и российские космонавты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ Феникс 53 минуты назад
Причём делала её не наса, а сторонняя фирма и ручка обходилась в пару долларов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
KL11 Феникс 42 минуты назад
https://www.ebay.com/itm/Fisher-Bullet-Space-Pen-with-Fisher-Space-Pen-Logo-Chrome/283522051200?epid=1402062461&hash=item42033b2c80:g:PmYAAOSw-F1eXowqhttps://www.ebay.com/itm/Fisher-Bullet-Space-Pen-with-Fisher-Space-Pen-Logo-Chrome/283522051200?epid=1402062461&hash=item42033b2c80:g:PmYAAOSw-F1eXowq
пользуйся и ты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−11
RUSOFOB88LVL 3 часа назад
В каком то старом американском фильме еще было, там так же искали протечку в корабле, только с помощью капли воды. Так что тупые рашки не первые кто это придумал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
adk80 3 часа назад
Чайный пакетик и космос вобще не разделимы!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Chris Taylor 3 часа назад
как они маски одевают\снимают?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Хм, а что на орбите делает пакетик с чаем? Вместо сувенира?
Как они там собираются чай заваривать???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
pssst Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
в термосе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
portroy Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
легко - в емкость укладывают, поом в эту емкость набирают горячую воду из раздатчика - потом через трубочку пьют. А америкосы даже чашку сделали, которая удерживает чай или кофе за счет поверхностного натяжения - выше выложел видос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сергей Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 минуты назад
Смекалочка: космонавты нашли место утечки кислорода при помощи чайного пакетика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр 3 часа назад
Тааааак, эксперты в области космонавтики начали подтягиваться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Andrey Элитный тигр 3 часа назад
Это которые профи в ковиде вчера были??? )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Russo Turisto Элитный тигр 2 часа назад
Смекалочка: космонавты нашли место утечки кислорода при помощи чайного пакетика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду На МКС возникли проблемы с кислородом На МКС возникли проблемы с кислородом На МКС снова туалет сломался На МКС снова туалет сломался Баранина и говяжий язык, белуга и осётр: что подают к обеду на орбите Баранина и говяжий язык, белуга и осётр: что подают к обеду на орбите На МКС произошла утечка воздуха, экипаж укрылся в российском сегменте станции На МКС произошла утечка воздуха, экипаж укрылся в российском сегменте станции Российские космонавты не смогли устранить утечку воздуха с помощью скотча Российские космонавты не смогли устранить утечку воздуха с помощью скотча
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

223770



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок
4
50
"Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок
16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны
8
147
16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны
﻿
Набирающие популярность в сообществах
25 гениальных костюмов на Хэллоуин, которые можно взять на заметку
0
6
25 гениальных костюмов на Хэллоуин, которые можно взять на заметку
Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов
0
10
Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Полная боевая готовность: несколько фактов, вселяющих надежду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#россия#авария#авто авария#дети#медицина#автомир#авария дня
#факты#животные#интересное#сша#актеры#СССР#еда#полиция#познавательно#автомобили
#история#юмор#кино#люди#дтп#позитив#картинки#природа#gif#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться