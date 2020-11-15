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И смех и грех, или когда над рекламой работал шизофреник

И смех и грех, или когда над рекламой работал шизофреник (21 фото)

Автор:
15 ноября 2020 12:50
Сообщество : Юмор
Метки: вывеска   дизайнер   магазин   маркетинг   маркетолог   название   прикол   юмор   
1521
21
Авторы этих шедевров являются представителями подпольной школы маркетинга. Креативно, местами глупо, но своей цели они добились - продукт заметен и узнаваем. Да, у них есть чему поучиться.
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Метки: вывеска   дизайнер   магазин   маркетинг   маркетолог   название   прикол   юмор   
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6  комментариев
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6k
Nikita 50 минут назад
И смех и грех, или когда над рекламой работал шизофреник
И смех и грех, или когда над рекламой работал шизофреник
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140k
Павел 5 минут назад
И смех и грех, или когда над рекламой работал шизофреник
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140k
Павел 6 минут назад
И смех и грех, или когда над рекламой работал шизофреник
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523
Обратная сторона Луны 24 минуты назад
Некоторые забавные, яркие, запоминающиеся, что и требуется от рекламы
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25k
Snork Snorkoff Час назад
Штробокопа здря обидели. Прикольно жеж ))
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