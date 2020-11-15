И смех и грех, или когда над рекламой работал шизофреник

Авторы этих шедевров являются представителями подпольной школы маркетинга. Креативно, местами глупо, но своей цели они добились - продукт заметен и узнаваем. Да, у них есть чему поучиться.
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