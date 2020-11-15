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«Яндекс» провёл исследование и вычислил топ-10 фильмов

«Яндекс» провёл исследование и вычислил топ-10 фильмов (3 фото)

Автор:
15 ноября 2020 09:07
Сообщество : Кино
Метки: кино   рейтинг   список   топ-10   фильм   что посмотреть   яндекс   
348
3
Аналитики «Яндекса» представили результаты исследования, по итогам которого был составлен список из топ-10 фильмов, которые должны понравится большинству россиян.

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Метки: кино   рейтинг   список   топ-10   фильм   что посмотреть   яндекс   
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16k
SolomonA 2 часа назад
Дурак ваш Яндекс и исследования у него дурацкие...
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5k
Ф Ив 40 минут назад
Честно гворя про такой фильм как "Текст" я узнаю впервые.
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3k
KonstantinLeirov 52 минуты назад
Как рейтинги по запросам связаны с фильмами?? Том Круз в Гарри Поттер снимался что ли? Или Мстители это про ВОВ? А уж победа в сюжетном рейтинге слова "текст" вообще силище
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10k
Денис KonstantinLeirov 4 минуты назад
Ну, собственно, все фильмы про ВОВ это как бы про Мстителей.
Ибо нехер было немцам 22 июня войну начинать.
Да и другие фильмы про Мстителей хорошие есть, например вот:

Ну, собственно, все фильмы про ВОВ это как бы про Мстителей. Ибо нехер было немцам 22 июня войну начинать. Да и другие фильмы про Мстителей хорошие есть, например вот:
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