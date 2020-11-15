«Яндекс» провёл исследование и вычислил топ-10 фильмов

Рейтинг рассчитывался на основе поисковых запросов и оценок пользователей, поэтому в нём фильмы разных лет. И в нём нет ни одной отечественной картины.





Помимо этого портал также составил списки самых популярных тем, по которым ищут фильмы, и десятку самых запрашиваемых сюжетов.



Во всех списках речь идёт о периоде с 17 октября 2019 года по 16 октября 2020 года — то есть это актуальная информация за последний год.