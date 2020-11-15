«Яндекс» провёл исследование и вычислил топ-10 фильмов

Аналитики «Яндекса» представили результаты исследования, по итогам которого был составлен список из топ-10 фильмов, которые должны понравится большинству россиян.
Рейтинг рассчитывался на основе поисковых запросов и оценок пользователей, поэтому в нём фильмы разных лет. И в нём нет ни одной отечественной картины.
Помимо этого портал также составил списки самых популярных тем, по которым ищут фильмы, и десятку самых запрашиваемых сюжетов.
Во всех списках речь идёт о периоде с 17 октября 2019 года по 16 октября 2020 года — то есть это актуальная информация за последний год.
Помимо этого портал также составил списки самых популярных тем, по которым ищут фильмы, и десятку самых запрашиваемых сюжетов.
Во всех списках речь идёт о периоде с 17 октября 2019 года по 16 октября 2020 года — то есть это актуальная информация за последний год.
Сюжетами каких фильмов пользователи Яндекса больше всего интересовались за последний год
Рейтинг составлен на основе запросов со словами «о чём фильм», заданных российскими пользователями поиска Яндекса в период с 17.10.2019 по 16.10.2020. Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл.
Какие темы фильмов больше всего интересовали россиян в этом году
Любовь;
Великая Отечественная война;
Подростки;
Зомби;
Война;
Космос;
Секс;
Вампиры;
Акулы;
Эпидемии.
Кроме того, «Яндекс» вычислил самых популярных актёров года, чью фильмографию искали чаще всего. Ими стали Том Круз, Леонардо Ди Каприо и Том Харди.
Великая Отечественная война;
Подростки;
Зомби;
Война;
Космос;
Секс;
Вампиры;
Акулы;
Эпидемии.
Кроме того, «Яндекс» вычислил самых популярных актёров года, чью фильмографию искали чаще всего. Ими стали Том Круз, Леонардо Ди Каприо и Том Харди.
Топ-10 фильмов, которые по статистике должны понравиться большинству россиян
Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины (2003).
Гарри Поттер и тайная комната (2002).
Остров проклятых (2010).
После. Глава 2 (2020).
Гарри Поттер и философский камень (2001).
Гарри Поттер и узник Азкабана (2004).
Большой куш (2000).
Мстители: Война бесконечности (2018).
1+1 (2011).
Мстители: Финал (2019).
В список попали сразу три фильма о Гарри Поттере (причём именно первые три части), а победителем стал фильм капитана Джека Воробья, которого действительно очень любят в России.
Гарри Поттер и тайная комната (2002).
Остров проклятых (2010).
После. Глава 2 (2020).
Гарри Поттер и философский камень (2001).
Гарри Поттер и узник Азкабана (2004).
Большой куш (2000).
Мстители: Война бесконечности (2018).
1+1 (2011).
Мстители: Финал (2019).
В список попали сразу три фильма о Гарри Поттере (причём именно первые три части), а победителем стал фильм капитана Джека Воробья, которого действительно очень любят в России.
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Ибо нехер было немцам 22 июня войну начинать.
Да и другие фильмы про Мстителей хорошие есть, например вот: