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33 самых главных фильма, которые стоит посмотреть в 2020 году

33 самых главных фильма, которые стоит посмотреть в 2020 году (34 фото + 27 видео)

Автор:
31 октября 2020 10:04
Сообщество : Кино
Метки: актеры   видео   кино   подборка. роль   фильм   фото   что посмотреть   
3947
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27
Наступивший год радует любителей кино с непредсказуемыми сюжетами, поклонников зрелищных боевиков и фанатов комиксов.

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Метки: актеры   видео   кино   подборка. роль   фильм   фото   что посмотреть   
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275
Тюлень Боевой 2 часа назад
33 самых главных фильма, которые стоит посмотреть в 2020 году .Автор ты сам то смотрел что накидал тут???Многие выйдут ТОЛЬКО в 2021году!!!!
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7k
Mauritanien 4 минуты назад
Лайкодрочер, обнови информацию о датах выхода, дятел
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3k
Nicksed 5 минут назад
Мне искрене жаль дебила автора.
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18k
BiZ 8 минут назад
кто смотрел, расскажите, есть что-то стоящее? все ужасы комиксы комедии можно сразу сливать. из остального есть что-то с нормальным сюжетом? тока без спойлеров)
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60k
Максим 12 минут назад
Тихое место 2
Продолжение фантастического фильма ужасов о мире будущего, в котором стоит вести себя крайне тихо, чтобы выжить.

И тут же баба с дробовиком.. ну очень тихо.. Арбалет, лук, пистолет с глушителем? НУ это не серьезно))
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 18 минут назад
кое что уже смотрел запомнилась наша КОМА, голивудские уже не помню:)
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13k
Ser 45 минут назад
"Стельцов" и "Спутник" ...хм два куска вонючего гов.на
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2k
Arvo Laar 46 минут назад
Некоторые можно посмотреть, но не все. Это точно.
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2k
ваня панкин 58 минут назад
кое что уже посмотрел, меньше половины понравилось из просмотренного...
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35k
Вепс Час назад
Из тех что я смотрел, выскажу свое мнение:
Хищные птицы (на один раз, чисто на Марго поглазеть),
Джентльмены (прикольный фильм, если вам нравятся фильмы в стиле карты, деньги два ствола и ему подобные, обязательно смотрите, тем более такой актерский состав),
Лед 2 (выключил на середине, началась аллергия на Петрова, в сравнении с первым фильмом полное говно),
Бладшот (на один раз, весь фильм ощущение что где-то я это уже видел),
Зов предков (добрый, семейный фильм, можно посмотреть всей семьей вечером, но пересматривать вряд ли будете),
Человек-невидимка (на один раз, к оригинальной истории человека-невидимки не имеет никакого отношения).
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11k
Альф 57 Час назад
Не тратьте своё время, шляпа полнейшая почти все.
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3k
Wolf Час назад
Про отечественный кинематограф. Спутник и кома - идеи интересные, но загубленные. Снято, как обычно, все так, что второй раз смотреть не захочется.
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12k
Ligov Час назад
На вкус и цвет товарища нет. Что один смотрит не отрывая глаз от экрана, другой на этом просмотре заснет...)
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3k
uutb 2 часа назад
Пост от 01.01.2020г
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7k
Hocico 2 часа назад
Мало того, что многие фильмы перенесены, так и еще и настолько откровенно намешать немного годноты с невообразимым стыдом - надо постараться.
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7k
Тёплый Ламповый 2 часа назад
Некоторые фильмы ожидаемы, но с Ковидом их выпуск отложен на 2021.
Статья старая, стырена и не редактирована.
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418
Питер Крузо 2 часа назад
Шняга и муть. Разве что дюну можно глянуть, ну может еще форсаж
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2k
Maxim Час назад
Какой тонкий сарказм)
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Хищные птицы - отстойнейший отстой, даже по меркам жанра.
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