33 самых главных фильма, которые стоит посмотреть в 2020 году

Премьера в РФ: 21 мая

Жанр: боевик

Актеры: Шарлиз Терон, Вин Дизель, Хелен Миррен, Мишель Родригес



Доминик Торетто против Шарлиз Терон. Накаченный лысый мужик в белой алкоголичке против зловещей красотки Сайфер. Это все, что мы знаем о сценарии, так как он держится в секрете. До первого трейлера.



Кстати, у Шарлиз новая прическа в этом фильме.



Под мальчика.