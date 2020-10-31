33 самых главных фильма, которые стоит посмотреть в 2020 году

1. Под водой
Жанр: фантастика, ужасы
Актеры: Кристен Стюарт, ТиДжей Миллер, Джессика Хенвик, Венсан Кассель
Фантастический фильм ужасов о группе инженеров, которые сталкиваются на подводной нефтяной установке с нечто неизвестным.
Судя по трейлеру, зрителя ждут изоляция, безысходность и отсутствие законов физики
2. Кома
Жанр: фантастика, боевик
Актеры: Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Антон Пампушный, Милош Бикович
Продюсерский проекта Сарика и Гевонда Андреасянов расскажет о попавших в кому людях, которых оказываются в причудливом фантастическом жестоком мире.
3. 1917
Жанр: Боевик
Актеры: Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Дэниэл Мейс, Колин Фёрт
История расскажет о жизни английских солдат, сражающихся на фронте Первой мировой войны.
Фильм явно будет одним из претендентов на Оскар (и/или Золотой Глобус), как минимум в номинации «Лучшая операторская работа».
По отзывам кинокритиков Роджер Дикинс сотворил очередной шедевр, сняв кино практически одним, длинным кадром. Склейки зрителю будет найти не просто, а вот погрузится в суровую действительность первой мировой войны – легко.
4. Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Жанр: комикс, криминал, приключения
Актеры: Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес, Юэн Макгрегор
История противостояния банды «сильных-и-независимых» главе преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису. В главной женской роли безбашенная Марго Робби, в мужской – экстравагантный Юэн Макгрегор.
По трейлеру кажется, что нас ждет «Отряд самоубийц: женская версия». Яркая и с блестками
5. Джентльмены
Жанр: криминал, комедия
Актеры: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Хью Грант
Гай Ричи возвращается в жанр криминальной хитроумной комедии с харизиматичными персонажами, бандитскими разборками и тонкими диалогами.
Зрителя вновь ждет та самая ироничная атмосфера, шикарный актерский состав и непредсказуемость развития событий. Музыка из трейлера – Cream – Sunshine of your love.
6. Лёд 2
Жанр: драма, спорт
Актеры: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова
Продолжение любовной истории талантливой фигуристки Нади и хамоватого хоккеиста Саши. Для тех, кому интересен данный фильм – трейлер лучше не смотреть, слишком много спойлеров.
7. Бладшот
Жанр: комикс, боевик, фантастика
Актеры: Вин Дизель, Сэм Хьюэн, Гай Пирс, Эйса Гонсалес
Боевик про суперсолдата, основанный на одноимённом персонаже комиксов издательства Valiant Comics.
Фильм расскажет про солдата, которого оживили ученые после смерти с помощью нано-технологий. В какой-то момент к герою начинает возвращаться память, и организации, воскресившей его, начинаются проблемы.
8. Зов предков
Жанр: приключения
Актеры: Карен Гиллан, Харрисон Форд
Экранизация повести Джека Лондона о ездовой собаке Бэке, перевезенной из солнечной Калифорнии в промерзлую Аляску во времена золотой лихорадки.
9. Вперёд
Жанр: мультфильм, приключения
Роли озвучивали: Том Холланд, Крис Пратт, Джулия Луис-Дрейфус
Новый мультфильм от Pixar о необычном современном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами.
10. Тихое место 2
Жанр: фантастика, ужасы
Актеры: Эмили Блант, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мёрфи
Продолжение фантастического фильма ужасов о мире будущего, в котором стоит вести себя крайне тихо, чтобы выжить. Первая часть привела нас в восторг и даже попала в итоговый топ лучших фильмов десятилетия.
11. Тролли. Мировой тур
Жанр: мультфильм
Роли озвучивали: Дима Билан, Виктория Дайнеко, Полина Гагарина и Михаил Галустян
Продолжение приключений разноцветных троллей, которые неожиданно узнают, что существует не только поп-музыка, но и хард-рок, рэп и рейв.
Ждем нового хита от Тимберлейка.
12. Человек-невидимка
Жанр: ужасы, фантастика
Актеры: Элизабет Мосс, Элдис Ходж, Оливер Джексон-Коэн
Новая версия про безумного ученого, ставшего невидимым. На этот раз от Ли Уоннелла, автора сценария и режиссера знаменитого ужастика Пилы. Будет страшно!
Трейлер лучше смотреть до середины, чтобы не словить спойлеров
13. Новые мутанты
Жанр: ужасы, фантастика
Актеры: Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс, Антонио Бандерас
Многострадальный комикс о героях с суперспособностями, на этот раз в виде фильма ужасов. Тринадцатый и последний фильм киносерии «Люди Икс» должен был выйти 12 апреля 2018-го, но в итоге выйдет лишь весной 2020-го.
Одним словом – кошмар!
14. Не время умирать
Жанр: боевик, триллер
Актеры: Ана де Армас, Дэниэл Крэйг, Леа Сейду, Рами Малек
Двадцать пятый фильм из серии фильмов о Джеймсе Бонде. На замену агенту 007 взяли чернокожую женщину, но Дэниел Крейг все еще с нами. Ура.
15. Стрельцов
Жанр: мелодрама, спорт
Актеры: Александр Петров, Стася Милославская, Александр Яценко, Виталий Хаев
Спортивная мелодрама о советском футболисте Эдуарде Стрельцове, ставшем олимпийским чемпионом в девятнадцатилетнем возрасте.
Александр Петров в роли Стрельцова, а как иначе?
16. Спутник
Жанр: ужасы, фантастика
Актеры: Оксана Акиньшина, Пётр Фёдоров, Фёдор Бондарчук
Фантастическая драма о советском космонавте Константине Вешнякове, который привозит на землю инопланетное существо. Прямо в себе.
Трейлер не смотрите, там показывают советского ксеноморфа, и он вам не понравится
17. Чёрная Вдова
Жанр: фантастика, боевик, комикс
Актеры: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Роберт Дауни мл., Дэвид Харбор
Новый (24-ый!) фильм из вселенной Marvel расскажет о Наташе Романофф. Обещают шпионский боевик и русского супергероя в ушанке в обтягивающем костюме.
Что ж, ждём отечественного Красного стража в действии
18. Женщина в окне
Жанр: триллер
Актеры: Эми Адамс, Дженнифер Джейсон Ли, Гари Олдман, Джулианна Мур
Основанный на мировом бестселлере фильм расскажет историю доктора, страдающей агорафобией и неожиданно сталкивающейся с темными секретами своих соседей.
Интересно, сможет ли фильм сравняться с книгой?
19. Форсаж 9
Жанр: боевик
Актеры: Шарлиз Терон, Вин Дизель, Хелен Миррен, Мишель Родригес
Доминик Торетто против Шарлиз Терон. Накаченный лысый мужик в белой алкоголичке против зловещей красотки Сайфер. Это все, что мы знаем о сценарии, так как он держится в секрете. До первого трейлера.
Кстати, у Шарлиз новая прическа в этом фильме.
Под мальчика.
20. Чудо-женщина: 1984
Жанр: комикс, фантастика
Актеры: Галь Гадот, Педро Паскаль, Кристен Уиг, Крис Пайн
Продолжение одного из лучших «сольников» из вселенной DC про Диану Принс.
Стиль 80-х – наше все!
21. Душа
Жанр: мультфильм
Роли озвучали: Джейми Фокс, Тина Фей
Еще один мультфильм в сегодняшней подборке от студии Pixar. В режиссерском кресле Пит Доктер, автор «Истории игрушек», «ВАЛЛ-И» и «Головоломки».
Удивительно, но среди ожидаемых фильмов не так много проектов подобного уровня
22. Главный герой
Жанр: фантастика, комедия, боевик
Актеры: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер
Стебная фантастическая комедия о герое, который в какой-то момент обнаруживает, что находится в компьютерной игре.
23. Топ Ган: Мэверик
Жанр: боевик
Актеры: Том Круз, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Вэл Килмер
Продолжение истории о Пите «Мэверике» Митчелле. Здесь и добавить, по-хорошему, и нечего.
Том Круз действительно научился летать на военном истребителе. Потому что он – Том Круз
24. Довод
Жанр: боевик, триллер, фантастика
Актеры: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Майкл Кейн
Новая головоломка от гения Кристофера Нолана. Ничего непонятно, но очень интересно.
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25. Морбиус, живой вампир
Жанр: ужасы, комикс
Актеры: Джаред Лето, Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис
Супергеройский фильм ужасов, основанный на комиксах издательства Marvel Comics, о персонаже Морбиусе, ученом, ставшем вампиром.
Да, Джаред Лето снова играет фрика.
26. Телохранитель жены киллера
Жанр: боевик, комедия
Актеры: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман, Антонио Бандерас
Продолжение огненного боевика с комичным тандемом главных героев. Сэмюэл «Мазафака» Джексон снова с нами.
27. Неадекватные люди 2
Жанр: комедия
Актеры: Илья Любимов, Ингрид Олеринская, Евгений Цыганов, Александра Булычёва
Продолжение фильма 2010 года, главные герои которого поженились.
Сценарист и режиссёр фильма – талантливый Роман Каримов, будем ждать искрометного разговорного юмора и забавных гэгов.
28. Смерть на Ниле
Жанр: детектив
Актеры: Галь Гадот, Арми Хаммер, Кеннет Брана, Роуз Лесли
Экранизация одного из один из самых известных и значительных романов Агаты Кристи,
о блестящем детективе Эркюле Пуаро. В главной роли Кеннета Брана, сыгравший сыщика в фильме Убийство в “Восточном экспрессе. Харизиматичные усы на месте.
29. Ведьмы
Жанр: ужасы, комедия
Актеры: Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи, Октавия Спенсер, Крис Рок
Режиссер Роберт Земекис экранизировал адаптацию романа «Ведьмы» английского писателя Роальда Даля.
Фильм расскажет о том, насколько ведьмы опасны для детей и как научиться их распознавать и (в случае необходимости) бороться с ними.
30. Дюна
Жанр: фантастика
Актеры: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендея, Джейсон Момоа, Дэйв Батиста, Джош Бролин
Эпичная экранизация одноимённого романа Фрэнка Герберта о вселенной далёкого будущего, в которой идет борьба за важнейшее ископаемое – пряность, меланжевый спайс.
В режиссерском кресле один из самых талантливых режиссеров современности Дени Вильнёв, музыку запишет Ханс Циммер, а бюджет составляет более $225 млн.
Ждем первого трейлера и шедевра в целом.
31. Поездка в Америку 2
Жанр: комедия
Актеры: Эдди Мёрфи, Джеймс Эрл Джонс, Джон Эймос, Уэсли Снайпс
Сиквел популярной комедии 80-х о наследном принце богатого африканского государства Замунда.
32. Вестсайдская история
Жанр: мюзикл
Актеры: Рэйчел Зеглер, Энсел Элгорт, Майк Фейст, Ариана ДеБос
Ремейк мюзикла, который собрал в свое время десять «Оскаров». История расскажет об уличных подростковых бандах Нью-Йорка 1950-х годов и представляет из себя современную версию Ромео и Джульетта.
Фильм снимает голливудский любимец Стивен Спилберг.
33. Огонь
Жанр: драма
Актеры: Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын
Героический рассказ о пожарных и спасателях, которые встают на пути лесных пожаров. Актуальное кино для современного мира. Экономически выгодно.
Зрителя ждут шикарный визуальный ряд и отличный актерский состав
Источник:
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Понравилось21
Продолжение фантастического фильма ужасов о мире будущего, в котором стоит вести себя крайне тихо, чтобы выжить.
И тут же баба с дробовиком.. ну очень тихо.. Арбалет, лук, пистолет с глушителем? НУ это не серьезно))
Хищные птицы (на один раз, чисто на Марго поглазеть),
Джентльмены (прикольный фильм, если вам нравятся фильмы в стиле карты, деньги два ствола и ему подобные, обязательно смотрите, тем более такой актерский состав),
Лед 2 (выключил на середине, началась аллергия на Петрова, в сравнении с первым фильмом полное говно),
Бладшот (на один раз, весь фильм ощущение что где-то я это уже видел),
Зов предков (добрый, семейный фильм, можно посмотреть всей семьей вечером, но пересматривать вряд ли будете),
Человек-невидимка (на один раз, к оригинальной истории человека-невидимки не имеет никакого отношения).
Статья старая, стырена и не редактирована.