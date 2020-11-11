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10 невероятных изобретений женщин

10 невероятных изобретений женщин (11 фото)

Автор:
11 ноября 2020 17:23
Сообщество : Наука
Метки: женщины   изобретения   мир   наука   технологии   физика   химия   
1168
11
В этом мире свершилось очень много удивительных открытий, и немало из них принадлежат женщинам. Делитесь в комментариях, какие вы знаете изобретения, принадлежавшие дамам.
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Метки: женщины   изобретения   мир   наука   технологии   физика   химия   
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11  комментариев
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7k
Александр 53 минуты назад
Жду 10 изобретений мужиков, надеюсь 10 наберётся.
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10k
[email protected] Александр 47 минут назад
Всё остальное.
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106
Victor Chromov 13 минут назад
Гипатия Александрийская 355–415 гг.
Придумала пузырьковый эффект,который позволяет с высокой точностью определять горизонтальность поверхностей и до сих пор используется в строительстве и геодезии.
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783
Геннадий Николаевич Казаков Полчаса назад
Патрисия Биллингс Спасибо тебе от всех мужчин мира!
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32k
Alex 43 минуты назад
"Вы, кстати, знали, что элемент полоний был назван так в честь родины Марии - Польши?"

Здесь интересно другое. Знала-ли Мария Склодовская-Кюри, что называет элемент в честь Польши? Ни когда она родилась, ни когда открыла радий и полоний - польши не существовало.
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917
Kariya Alex 6 минут назад
Не, тут посложнее. В то время было Польское Царство, а не Речь Посполитая. Какая-никакая, но опять Польша. А вообще не говорится, в честь какой Польши элемент назвали, может имели ввиду ту, которая еще в 9 веке существовала)
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2k
kappaneed 47 минут назад
Странно, что изобретательница кевлара, не получила нобелевскую премию, хотя изобретение очень значимое
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