10 невероятных изобретений женщин

Девушка-математик из Англии, которая родилась в 1815 году, отцом ее, между прочим, был известный поэт лорд Джордж Гордон Байрон.

Одной из важнейших работ Лавлейс был перевод с французского языка лекции Чарльза Бэббиджа (английский математик), прочитанной в Туринском университете. Ада, в своих комментариях описала алгоритм вычисления чисел Бернулли на аналитической машине. По сути это была первая программа для ЭВМ, которая в ее время существовала только в теории и была применена на реальных устройствах только через 100 лет.

Именно она, Лавлейс, впервые ввела такие термины как "цикл" и "рабочая ячейка", а вот уже в ХХ веке в ее честь назвали язык программирования Ada.