10 невероятных изобретений женщин

В этом мире свершилось очень много удивительных открытий, и немало из них принадлежат женщинам. Делитесь в комментариях, какие вы знаете изобретения, принадлежавшие дамам.
Ада Лавлейс и первый язык программирования
Девушка-математик из Англии, которая родилась в 1815 году, отцом ее, между прочим, был известный поэт лорд Джордж Гордон Байрон.
Одной из важнейших работ Лавлейс был перевод с французского языка лекции Чарльза Бэббиджа (английский математик), прочитанной в Туринском университете. Ада, в своих комментариях описала алгоритм вычисления чисел Бернулли на аналитической машине. По сути это была первая программа для ЭВМ, которая в ее время существовала только в теории и была применена на реальных устройствах только через 100 лет.
Именно она, Лавлейс, впервые ввела такие термины как "цикл" и "рабочая ячейка", а вот уже в ХХ веке в ее честь назвали язык программирования Ada.
Одной из важнейших работ Лавлейс был перевод с французского языка лекции Чарльза Бэббиджа (английский математик), прочитанной в Туринском университете. Ада, в своих комментариях описала алгоритм вычисления чисел Бернулли на аналитической машине. По сути это была первая программа для ЭВМ, которая в ее время существовала только в теории и была применена на реальных устройствах только через 100 лет.
Именно она, Лавлейс, впервые ввела такие термины как "цикл" и "рабочая ячейка", а вот уже в ХХ веке в ее честь назвали язык программирования Ada.
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Джозефина Кокрейн и посудомоечная машина
Первая попытка сделать посудомоечную машину была в 1850 году. Американец Джон Гоутон запатентовал что-то, что по его мнению должно было автоматизировать мытье посуды. На деле изобретение разбивало тарелки, а половина посуды так и оставалась грязной.
После этого посудомойка Джозефина Кокрейн не выдержала и придумала нормальную посудомоечную машину в 1886 году. Это изобретение отмывало посуду (не разбивая ее, кстати), само подогревало воду с помощью простого ТЭНа и легко помещалось на кухне.
Через некоторое время Джозефина дополнила свое изобретение встроенной сушкой и в целом, усовершенствовала его.
Осталось только поблагодарить Джозефину за спокойствие не в одной тысяче домов, не правда ли?
После этого посудомойка Джозефина Кокрейн не выдержала и придумала нормальную посудомоечную машину в 1886 году. Это изобретение отмывало посуду (не разбивая ее, кстати), само подогревало воду с помощью простого ТЭНа и легко помещалось на кухне.
Через некоторое время Джозефина дополнила свое изобретение встроенной сушкой и в целом, усовершенствовала его.
Осталось только поблагодарить Джозефину за спокойствие не в одной тысяче домов, не правда ли?
Хэди Ламарр и Wi-Fi
Хэди Ламар - голливудская актриса, которая радовала не только зрителей у экранов, но и была успешной изобретательницей.
1942 год, Ламарр придумывает такую систему связи, в которой канал передачи сигнала динамически изменяется. это изобретение получило название "Система скрытой связи" и это была технология расширенного спектра и скачкообразной перестройки частоты. Эта система была запущена в работу для удаленного управления торпедами и их невозможно было перехватить.
Через 50 лет именно это изобретение актрисы стало основой для создания сотовой связи и технологии Wi-Fi.
1942 год, Ламарр придумывает такую систему связи, в которой канал передачи сигнала динамически изменяется. это изобретение получило название "Система скрытой связи" и это была технология расширенного спектра и скачкообразной перестройки частоты. Эта система была запущена в работу для удаленного управления торпедами и их невозможно было перехватить.
Через 50 лет именно это изобретение актрисы стало основой для создания сотовой связи и технологии Wi-Fi.
Патрисия Биллингс и силикон
Пластические хирурги всего мира должна сказать спасибо женщине-скульптору Патрисии Биллингс.
Она искала особую цементную добавку, чтобы улучшить свои скульптуры. В результате проб и ошибок, в 1970 году, она изобрела вид нерушимой штукатурки, одновременно подходящий для работы и устойчивый к огню.
Со временем, силикон прочно вошел в нашу жизнь, в разных сферах деятельности, но изначально его использовали для создания скульптур.
Она искала особую цементную добавку, чтобы улучшить свои скульптуры. В результате проб и ошибок, в 1970 году, она изобрела вид нерушимой штукатурки, одновременно подходящий для работы и устойчивый к огню.
Со временем, силикон прочно вошел в нашу жизнь, в разных сферах деятельности, но изначально его использовали для создания скульптур.
Табита Бэббитт и циркулярная пила
Табита сделала колоссальный прорыв для лесопильной промышленности.
Она долго смотрела, как мужчины пилят бревна пилой с двумя ручками, действуя по принципу тяни-толкая. Нагрузка была одинакова для обоих, но распил шел только когда пила двигалась вперед, но при обратном движении его не было. Бэббитт немного подумала в 1810 году представила прототип циркулярной пилы. Именно этот принцип, созданный Табитой, стал позднее активно использоваться на лесопилках.
Она долго смотрела, как мужчины пилят бревна пилой с двумя ручками, действуя по принципу тяни-толкая. Нагрузка была одинакова для обоих, но распил шел только когда пила двигалась вперед, но при обратном движении его не было. Бэббитт немного подумала в 1810 году представила прототип циркулярной пилы. Именно этот принцип, созданный Табитой, стал позднее активно использоваться на лесопилках.
Мэри Ван Бриттан Браун и система охраны дома
Медсестра Мэри часто ночевала в доме одна, а в 1960-х годах уровень преступности в Америке рос, что в совокупности с небыстрым приездом полиции на вызов, подвергало жизнь опасности.
Мэри проанализировала ситуацию и придумала устройство для охраны дома, чтобы чувствовать себя более спокойно в собственном жилище. Вместе со своим мужем Альбертом они сели за разработку первого в мире аппарата для слежения за домом.
Сложный, со множеством деталей механизм передавал информацию с камеры, которая приводилась в движение мотором и двигалась вверх-вниз, на экран, установленный в спальне медсестры. На самом мониторе была установлена кнопка тревожного вызова.
Мэри проанализировала ситуацию и придумала устройство для охраны дома, чтобы чувствовать себя более спокойно в собственном жилище. Вместе со своим мужем Альбертом они сели за разработку первого в мире аппарата для слежения за домом.
Сложный, со множеством деталей механизм передавал информацию с камеры, которая приводилась в движение мотором и двигалась вверх-вниз, на экран, установленный в спальне медсестры. На самом мониторе была установлена кнопка тревожного вызова.
Стефани Кволек и кевлар
Стефани Кволек, амриканская женщина-химик, польского происхождения. Именно она изобрела то, что спасло миллионы жизней по всему миру.
В 1965 Стефани создала кевлар - легкое волокно, которое стали использовать для бронежилетов и защитного снаряжения. В дальнейшем кевлар стал широко применяться во всех сферах жизни - конструкции подвесных мостов, изготовление домашних перчаток, авиационная промышленность, мобильные телефоны и не только.
В 1965 Стефани создала кевлар - легкое волокно, которое стали использовать для бронежилетов и защитного снаряжения. В дальнейшем кевлар стал широко применяться во всех сферах жизни - конструкции подвесных мостов, изготовление домашних перчаток, авиационная промышленность, мобильные телефоны и не только.
Мария Склодовская-Кюри
Обойти вниманием одну из самых известных ученых, французского физика, химика и педагога Марию Склодовскую-Кюри было бы нечестно.
Именно она, в паре со своим мужем Пьером, открыла такие химические элементы как радий и полоний. Вы, кстати, знали, что элемент полоний был назван так в честь родины Марии - Польши?
К сожалению, немногие современники ученых понимали, что стоит за этими открытиями. Ведь Пьер и Мария совершили настоящий переворот для человечества - люди научились извлекать атомную энергию.
В Первую мировую войну Склодовская-Кюри активно трудилась над созданием рентгеновских установок для госпиталей и работала в Институте радия.
Мария Склодовская-Кюри умерла в 1934 году, смерть была вызвана тяжелым заболеванием крови. К этому ее привело длительное воздействие радиоактивного облучения.
Именно она, в паре со своим мужем Пьером, открыла такие химические элементы как радий и полоний. Вы, кстати, знали, что элемент полоний был назван так в честь родины Марии - Польши?
К сожалению, немногие современники ученых понимали, что стоит за этими открытиями. Ведь Пьер и Мария совершили настоящий переворот для человечества - люди научились извлекать атомную энергию.
В Первую мировую войну Склодовская-Кюри активно трудилась над созданием рентгеновских установок для госпиталей и работала в Институте радия.
Мария Склодовская-Кюри умерла в 1934 году, смерть была вызвана тяжелым заболеванием крови. К этому ее привело длительное воздействие радиоактивного облучения.
Вирджиния Апгар и ее шкала проверки новорожденного
Внимательное родовспоможение стало повсеместным не так уж и давно, в масштабе мировой медицины.
Существенный вклад в выживаемость новорожденных внесла акушерка-анестезиолог Вирджиния Апгар.
В 1952 году именно она начала проверку только что родившегося малыша через минуту и через пять минут после родов, с целью проверить, нуждаются ли они в срочной реанимации.
Примерно через 10 лет медицинским сообществом был придуман бэкроним (набор слов, используемый для создания аббревиатуры из известного слова), чтобы было проще запомнить критерии шкалы оценки состояния ребенка - окраска кожного покрова (аppearance), частота сердечных сокращений (рulse), рефлекторная возбудимость (grimace), мышечная активность (activity) и дыхание (respiration).
Существенный вклад в выживаемость новорожденных внесла акушерка-анестезиолог Вирджиния Апгар.
В 1952 году именно она начала проверку только что родившегося малыша через минуту и через пять минут после родов, с целью проверить, нуждаются ли они в срочной реанимации.
Примерно через 10 лет медицинским сообществом был придуман бэкроним (набор слов, используемый для создания аббревиатуры из известного слова), чтобы было проще запомнить критерии шкалы оценки состояния ребенка - окраска кожного покрова (аppearance), частота сердечных сокращений (рulse), рефлекторная возбудимость (grimace), мышечная активность (activity) и дыхание (respiration).
Кэтрин Блоджетт и невидимое стекло
Кэтрин Блоджетт была первой женщиной-ученым на заводе General Electric.
В 1935 году ею был открыт способ переноса тонкой мономолекулярной пленки на металл и стекло. Это стало прорывом. В результате появилось стекло, которое не отсвечивает и не искажает изображение.И это стало просто гигантской революцией в создании очков, телескопов, микроскопов, фотоаппаратов и не только. Кстати, первая полнометражная цветная картина, в создании которой использовали "невидимое" стекло - "Унесенные ветром" (1939 год), там была действительно чистая картинка.
А еще Кэтрин изобрела метод адсорбционной очистки ядовитых газов, улучшила дымовую завесу, как вид военной маскировки, и придумала противообледенительную систему для крыльев самолета.
В 1935 году ею был открыт способ переноса тонкой мономолекулярной пленки на металл и стекло. Это стало прорывом. В результате появилось стекло, которое не отсвечивает и не искажает изображение.И это стало просто гигантской революцией в создании очков, телескопов, микроскопов, фотоаппаратов и не только. Кстати, первая полнометражная цветная картина, в создании которой использовали "невидимое" стекло - "Унесенные ветром" (1939 год), там была действительно чистая картинка.
А еще Кэтрин изобрела метод адсорбционной очистки ядовитых газов, улучшила дымовую завесу, как вид военной маскировки, и придумала противообледенительную систему для крыльев самолета.
А какие еще вы знаете изобретения, принадлежащие женщинам?
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Метки: женщины изобретения мир наука технологии физика химия
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Придумала пузырьковый эффект,который позволяет с высокой точностью определять горизонтальность поверхностей и до сих пор используется в строительстве и геодезии.
Здесь интересно другое. Знала-ли Мария Склодовская-Кюри, что называет элемент в честь Польши? Ни когда она родилась, ни когда открыла радий и полоний - польши не существовало.