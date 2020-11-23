Очередное безумное собрание фриков и бодимодификаторов

Несомненно - вы вольны поступать со своим телом так, как посчитаете нужным. И даже можно позавидовать вашей силе воли или пофигизму, если вам плевать на то, что в вас тычут пальцем. Но иногда сморишь на это и думаешь - где же то дно, в которое уже кто-то постучит и и ему не откроют?