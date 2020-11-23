Очередное безумное собрание фриков и бодимодификаторов

Несомненно - вы вольны поступать со своим телом так, как посчитаете нужным. И даже можно позавидовать вашей силе воли или пофигизму, если вам плевать на то, что в вас тычут пальцем. Но иногда сморишь на это и думаешь - где же то дно, в которое уже кто-то постучит и и ему не откроют?
Анастасия Покрищук
Киевская блогерша, известная благодаря своему участию в шоу «От пацанки до панянки» и своими бодимодификациями, раздувшими ее лицо до неузнаваемости.
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Анастасия Покрищук потратила на пластику больше 2000 долларов. На все перевоплощения ушло четыре года. За это время она прокачала на максималку скулы и губы.
Чжан Хуань
Чжан Хуань – икона современного китайского искусства. Мастер эпатажа. Над ним работали три каллиграфа, которые записывали ему на лицо сочетания имен известных Чжан Хуань, личные события и истории.
Роуз Гейл - бородатая женщина из Орегона, США, которая в 38 лет решила перестать скрывать бороду и принять себя такой, какая она есть.
Эрик Спраг
Американец, известный также как человек-ящерица. Для преображения ему потребовалось 700 часов татуировки и установки имплантатов, а также операция по раздвоению языка.
Стефан Вольшт, объявивший себя 6-летней девочкой. Ушел из семьи, бросив жену и двух детей и был удочерен бездетной парой, у которых и живет как девочка
Итальянка Фульвия Пеллегрино. Трансгендер, которая сделала множество операций (потрачено более 75.000 долларов), но как-то ее все это не радует.
Бразилец Макс, который прошел через 10 пластических операций, чтобы стать похожим на корейца
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