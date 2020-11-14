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Невзирая на КОВИД и прочие кризисы, транзит по СМП в 2020 году вырос на 83%

Невзирая на КОВИД и прочие кризисы, транзит по СМП в 2020 году вырос на 83% (2 фото)

Автор:
14 ноября 2020 13:31
Метки: позитив   россия арктика   экономика   
157
2
За первые 10 месяцев 2020 года по Северному морскому пути России было перевезено 26,37 млн тонн грузов. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, - сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

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Метки: позитив   россия арктика   экономика   
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36k
Нанук Паналык 3 часа назад
Чикабу у воронихера черного кота хлеб отбирает!
Зарплату неаккуратно платят?
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8k
СПКиНР Час назад
Вас с бота поддержки, до публикующего повысили?
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570
gogy171 2 часа назад
Транзит составляет 1,29 из 26,37 млн. т., т.е. 4,9 %. И вот они то и выросли на 83%. Но какой заголовок! А всего рост 2,9 %, и то похоже, что из-за СПГ. И хрен его знает сколько это в денежном выражении. Да и про "майские указы" постеснялся бы писать.
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Если строительство обычной школы вызывает восторг и гордость...
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107
worldstreetmusic Олегbl4 2 часа назад
А строительство чего может вызвать у вас положительные эмоции?
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9k
Олегbl4 worldstreetmusic 2 часа назад
Почему эмоции должно вызывать строительство?! Рост з\п, снижение налогов, рост уровня жизни. Чтобы не об Америке или Европе мечтали,а именно о России. Чтобы не пришлось законы с запада слизывать или оправдывать какое-либо повышение или введение штрафа,мол у низ это есть,а чтобы именно с России пример брали. А сейчас что? Поправки ради одного пункта, который работает только один раз?
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107
worldstreetmusic Олегbl4 Час назад
...."Рост з\п, снижение налогов, рост уровня жизни."(С)........

Ну да. А то кругом одна нищета)))))

...."Рост з\п, снижение налогов, рост уровня жизни."(С)........ Ну да. А то кругом одна нищета)))))
...."Рост з\п, снижение налогов, рост уровня жизни."(С)........ Ну да. А то кругом одна нищета)))))
...."Рост з\п, снижение налогов, рост уровня жизни."(С)........ Ну да. А то кругом одна нищета)))))
...."Рост з\п, снижение налогов, рост уровня жизни."(С)........ Ну да. А то кругом одна нищета)))))
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744
Олеся worldstreetmusic 19 минут назад
Вот это эпично

То есть не смущает, что на последнем фото, муравейник многоэтажки и...... тупо нет выделенной парковки?
То есть на 200+ квартир, даже есть брать по минимуму девятиэтажки, парковочных мест на 50.

Это как ваш член сфоткать рядом с берёзовой веточкой, чтоб он больше казался.

А про налоги без комментариев. Не мелочитесь с создателями таблички берите сразу 120% от зп.

Германия 0-83 %, прогрессиавный в зависимости от размера.
1000 евро в месяц 20%
1 миллион!!! евро в месяц 49%.
Назоми мне ту сумму, чтоб налог был 83%.

Вот это эпично То есть не смущает, что на последнем фото, муравейник многоэтажки и...... тупо нет выделенной парковки? То есть на 200+ квартир, даже есть брать по минимуму девятиэтажки, парковочных мест на 50. Это как ваш член сфоткать рядом с берёзовой веточкой, чтоб он больше казался. А про налоги без комментариев. Не мелочитесь с создателями таблички берите сразу 120% от зп. Германия 0-83 %, прогрессиавный в зависимости от размера. 1000 евро в месяц 20% 1 миллион!!! евро в месяц 49%. Назоми мне ту сумму, чтоб налог был 83%.
Вот это эпично То есть не смущает, что на последнем фото, муравейник многоэтажки и...... тупо нет выделенной парковки? То есть на 200+ квартир, даже есть брать по минимуму девятиэтажки, парковочных мест на 50. Это как ваш член сфоткать рядом с берёзовой веточкой, чтоб он больше казался. А про налоги без комментариев. Не мелочитесь с создателями таблички берите сразу 120% от зп. Германия 0-83 %, прогрессиавный в зависимости от размера. 1000 евро в месяц 20% 1 миллион!!! евро в месяц 49%. Назоми мне ту сумму, чтоб налог был 83%.
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9k
Олегbl4 worldstreetmusic Минуту назад
Простите, это Вы 15-й год приводите?
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16k
бат св 3 часа назад
слезы радости за компанию "Новатек" и лично господина Михельсона (третье место в РФ с состоянием в $17,1 млр)а также зарубежных китайских и французких друзей.
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7k
Prostovopros бат св 2 часа назад
Озвучить финансовые показатели проекта, а тем более, как наполнился именно бюджет Страны, в планы автора не входило.
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482
Обратная сторона Луны Prostovopros 2 часа назад
Особенно, если вспомнить, какие налоговые льготы выбил себе михельсон и ко под санкции и развитие спг
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16k
бат св Prostovopros Час назад
но мы все равно радуемся,не так ли?
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7k
Prostovopros бат св Полчаса назад
Каждый день всему, начиная с восхода солнца ))
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−28
covid_2021 3 часа назад
а со времен Баренца так вообще в бесконечное количество раз вырос)))
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