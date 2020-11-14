Невзирая на КОВИД и прочие кризисы, транзит по СМП в 2020 году вырос на 83%

По данным агентства, самый быстрый рост показывают транзитные перевозки. За рассматриваемый период по арктическому маршруту между Азией и Европой было переправлено 1,28 млн тонн грузов. Это на 83% больше, чем в 2019 году.



Обновленные данные поступают одновременно с наступлением морского льда, который постепенно снова начинает сковывать северные воды, затрудняя судоходство.



По состоянию на 10 ноября в акватории между полуостровом Ямал и Беринговым проливом находилось всего четыре судна. А всего несколько недель назад этот маршрут был еще весьма активен.



По данным администрации Северного морского пути, в 2020 году разрешение на проход в этом районе получили в общей сложности 974 коммерческих судна, что на 26,5% больше, чем в 2019 году. Из них 156 несли иностранные флаги.



Львиную долю арктических поставок России составляет сжиженный природный газ с завода "Ямал СПГ" в Сабетте. Также большие объемы грузов транспортируются на новые промышленные объекты в регионе, в том числе на "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове.



Ожидается, что объемы перевозок по СМП в этом году превысят показатели 2019 года - 31,5 млн тонн. Однако до целевого показателя в 80 млн тонн, обозначенного президентом Владимиром Путиным в "майских указах" 2018 года, еще далеко. Государственная компания "Росатом" считает, что эта цель не может быть достигнута ранее 2025 года.



Согласно новой арктической стратегии РФ, поставки по СМП достигнут 90 миллионов тонн к 2030 году и 130 миллионов - к 2035 году.