Восьмиклассница «случайно» отравилась кокаином

Московская восьмиклассница отравилась кокаином. Когда пришла в себя, то рассказала, что занюхала его случайно. История мутная, как и порошочек, который якобы нашла 14-летняя Алина.
Бабушка школьницы рассказала, что «Алина — хорошая девочка». Следствие не поверило, а проверило. То, что они узнали, повергло общественность в шок.
Бабушка школьницы рассказала, что «Алина — хорошая девочка». Следствие не поверило, а проверило. То, что они узнали, повергло общественность в шок.
Оказывается, это не первый случай отравления Алины наркотическими веществами. Аналогичная история произошла со школьницей весной. По словам бабушки, девочка выпила бокальчик вина с таблетками, которые ей нельзя. И опять все было «случайно».
Жизнь малолетку ничему не учит, и девочка решила пойти по серьезным наркотикам «упав носом» в кокаин. Ну или как убеждает Алина, она просто гуляла в районе Аэропорт, просто увидела на подоконнике дома свёрток, обмотанный изолентой, просто из любопытства открыла.
А дальше все как в тумане. Увидела белый порошок и занюхала его. Конечно же случайно. Она же еще совсем маленькая, чтобы употреблять наркотики. Так искренне считает ее бабушка.
Только вот для молодого организма кокаин (тем более бадяжный непонятно чем) оказался слишком сильным и 14-летнюю девочку госпитализировали в наркологическую клинику с сильнейшим отравлением. Алину приняли как родную, ведь не первый раз к ним приезжает.
Нарколожка сообщила о душещипательной истории «о случайности» в полицию. На отца Алины завели административку за потребление запрещёнки несовершеннолетней дочерью.
Может до ее родных наконец дойдет, что случайности не случайны?
Жизнь малолетку ничему не учит, и девочка решила пойти по серьезным наркотикам «упав носом» в кокаин. Ну или как убеждает Алина, она просто гуляла в районе Аэропорт, просто увидела на подоконнике дома свёрток, обмотанный изолентой, просто из любопытства открыла.
А дальше все как в тумане. Увидела белый порошок и занюхала его. Конечно же случайно. Она же еще совсем маленькая, чтобы употреблять наркотики. Так искренне считает ее бабушка.
Только вот для молодого организма кокаин (тем более бадяжный непонятно чем) оказался слишком сильным и 14-летнюю девочку госпитализировали в наркологическую клинику с сильнейшим отравлением. Алину приняли как родную, ведь не первый раз к ним приезжает.
Нарколожка сообщила о душещипательной истории «о случайности» в полицию. На отца Алины завели административку за потребление запрещёнки несовершеннолетней дочерью.
Может до ее родных наконец дойдет, что случайности не случайны?
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Метки: Школьница наркотики отравление
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"Женщина приходит к врачу с дочерью:
- Доктор, посмотрите мою девочку.
- Раздевайтесь!
- Вы не поняли, доктор. Надо не меня смотреть, а девочку!
- Девочка - полное говно, надо новую делать!"©
Почти как из серии, когда был маленьким, нечаянно выпил стакан водки.
Это был обычный день, я как всегда нюхал зубной порошок, и тут что то пошло не так.