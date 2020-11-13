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Восьмиклассница «случайно» отравилась кокаином

Восьмиклассница «случайно» отравилась кокаином (1 фото)

Автор:
13 ноября 2020 15:38
Метки: Школьница   наркотики   отравление   
1973
1
Московская восьмиклассница отравилась кокаином. Когда пришла в себя, то рассказала, что занюхала его случайно. История мутная, как и порошочек, который якобы нашла 14-летняя Алина.
Бабушка школьницы рассказала, что «Алина — хорошая девочка». Следствие не поверило, а проверило. То, что они узнали, повергло общественность в шок.

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Метки: Школьница   наркотики   отравление   
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25  комментариев
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17k
ПаганецЪ 2 часа назад
Потом выяснится, что эта восьмиклассница "случайно" подрабатывает в "эскорте".
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1k
Vladimir Taranovich 4 минуты назад
Нынче на кокс можно случайно натолкнуться везде, куда не пойди..
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4k
Борис 18 минут назад
Да отстаньте от ребёнка, она просто проверяла, не потеряла ли она обоняние на фоне страшной пандемии) вон одна знакомая даместос нюхает и ничего, даже повеселей как то стала)
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1k
Владимир 20 минут назад
Не, ну а чо? Я тоже, как вижу сверток с незнакомым порошком, сразу его нюхаю! А как иначе?
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27k
LEPA 44 минуты назад
Минутка чёрного юмора:
"Женщина приходит к врачу с дочерью:
- Доктор, посмотрите мою девочку.
- Раздевайтесь!
- Вы не поняли, доктор. Надо не меня смотреть, а девочку!
- Девочка - полное говно, надо новую делать!"©
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87k
сапер Водичка 56 минут назад
Восьмиклассница «случайно» отравилась кокаином
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2
Антон Час назад
По ходу она и родилась случайно!
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2
Антон Час назад
Стесняюсь спросить: а где она дома СЛУЧАЙНО нашла кокс??? В холодильнике или в сахарнице
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56k
Опиум для народа Час назад
Это потраченное впустую время неотложка могла использовать для нормального человека.
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712
max Час назад
Человек любит нюхать муку, пищевую соду, стиральный порошок. Но всегда найдется паразит, который подбросит наркоту.
Почти как из серии, когда был маленьким, нечаянно выпил стакан водки.
Это был обычный день, я как всегда нюхал зубной порошок, и тут что то пошло не так.
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
эта "хорошая девочка" потом сама всю свою семью замочит или наймет какого-нибудь великовозрастного абрека, который ее в очко будет долбить

эта "хорошая девочка" потом сама всю свою семью замочит или наймет какого-нибудь великовозрастного абрека, который ее в очко будет долбить
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320
евгений 2 часа назад
Шикует! Я в 14 только план курил
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17k
kamanch евгений Час назад
Я вообще только дрочил
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320
евгений kamanch Час назад
Каждому своё. Но насколько я помню, одно другому не мешало
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9k
котегRUS 2 часа назад
Безобразие
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
Губа не дура , я в ее возрасте гудрон жевал
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53k
Racer777 2 часа назад
Ну... Тема известная! Потом, когда опрокинется от дозы герыча, будет петь, что хотела полезный укол витаминов сделать, как везде говорят! Но вот, случайно, оказались не витамины... Ай-яй...
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
Пока девочка сама зарабатывает на наркотики, её родителей это не беспокоит.
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29k
Лесли 🥰 2 часа назад
14 лет...ну в 15 залетит случайно))))
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6k
Izrin Maria Лесли 🥰 2 часа назад
Кокаин часто мешает "залёту".
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712
max Izrin Maria Час назад
Почему? Потому что за дозу дают в анал а не в вагину ?
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6k
Izrin Maria max Час назад
Теоретически - ускоряет перистальтику маточных труб.
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2k
дед Сергей 2 часа назад
Восьмиклассница «случайно» отравилась кокаином
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5k
B0n дед Сергей 24 минуты назад
"Мм... А теперь доктору... И-и-и-и-и"
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