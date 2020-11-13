Восьмиклассница «случайно» отравилась кокаином

Оказывается, это не первый случай отравления Алины наркотическими веществами. Аналогичная история произошла со школьницей весной. По словам бабушки, девочка выпила бокальчик вина с таблетками, которые ей нельзя. И опять все было «случайно».



Жизнь малолетку ничему не учит, и девочка решила пойти по серьезным наркотикам «упав носом» в кокаин. Ну или как убеждает Алина, она просто гуляла в районе Аэропорт, просто увидела на подоконнике дома свёрток, обмотанный изолентой, просто из любопытства открыла.



А дальше все как в тумане. Увидела белый порошок и занюхала его. Конечно же случайно. Она же еще совсем маленькая, чтобы употреблять наркотики. Так искренне считает ее бабушка.



Только вот для молодого организма кокаин (тем более бадяжный непонятно чем) оказался слишком сильным и 14-летнюю девочку госпитализировали в наркологическую клинику с сильнейшим отравлением. Алину приняли как родную, ведь не первый раз к ним приезжает.



Нарколожка сообщила о душещипательной истории «о случайности» в полицию. На отца Алины завели административку за потребление запрещёнки несовершеннолетней дочерью.



Может до ее родных наконец дойдет, что случайности не случайны?