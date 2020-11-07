Майкл Джей Фокс рассказал, как на него влияет болезнь Паркинсона

Фокс также рассказал о самом тяжёлом моменте, который он пережил после того, как узнал о своём диагнозе.



В 2018 году у актёра обнаружили доброкачественную опухоль в спине, из-за чего ему пришлось сделать операцию, а затем четыре месяца заново учиться ходить. Когда же Майкл Джей Фокс решил, что он уже восстановился, и отправился в Нью-Йорк, чтобы сняться в небольшой роли у Спайка Ли, он упал в своей квартире и сломал руку.



"И тогда я сорвался. Я стоял на кухне, опёршись на стену, ждал скорую помощь и думал, насколько я жалок. В тот момент я не знал, как с этим справлюсь. Я думал: «Не смогу вынести это с достоинством. В том, что со мной произошло, нет ничего хорошего, никакой светлой стороны. Всё, что мне осталось, — боль и сожаление»."