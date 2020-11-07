Майкл Джей Фокс рассказал, как на него влияет болезнь Паркинсона

А также о тяжелейшем моменте в жизни после рокового диагноза.
Майкл Джей Фокс, звезда кинотрилогии «Назад в будущее», узнал о том, что у него болезнь Паркинсона — неизлечимое дегенеративное заболевание нервной системы — в 1991 году, когда ему было 30 лет. В ноябре 2020-го в интервью изданию People актёр рассказал, как изменилось его состояние за прошедшие годы.
К ведущим симптомам: мышечной ригидности и тремору — у Майкла Джей Фокса добавилось нарушение кратковременной памяти. Из-за этого ему теперь сложно учить реплики и заниматься актёрской игрой, хотя раньше, по словам Фокса, это был его талант — запоминать сценарии и диалоги.
"Я всегда был хорош в запоминании реплик. Но теперь моя кратковременная память повреждена. Из-за этого возникли экстремальные ситуации, так как в паре последних моих работ было достаточно много разговоров. И в обоих случаях мне пришлось тяжело."
К ведущим симптомам: мышечной ригидности и тремору — у Майкла Джей Фокса добавилось нарушение кратковременной памяти. Из-за этого ему теперь сложно учить реплики и заниматься актёрской игрой, хотя раньше, по словам Фокса, это был его талант — запоминать сценарии и диалоги.
"Я всегда был хорош в запоминании реплик. Но теперь моя кратковременная память повреждена. Из-за этого возникли экстремальные ситуации, так как в паре последних моих работ было достаточно много разговоров. И в обоих случаях мне пришлось тяжело."
Фокс также рассказал о самом тяжёлом моменте, который он пережил после того, как узнал о своём диагнозе.
В 2018 году у актёра обнаружили доброкачественную опухоль в спине, из-за чего ему пришлось сделать операцию, а затем четыре месяца заново учиться ходить. Когда же Майкл Джей Фокс решил, что он уже восстановился, и отправился в Нью-Йорк, чтобы сняться в небольшой роли у Спайка Ли, он упал в своей квартире и сломал руку.
"И тогда я сорвался. Я стоял на кухне, опёршись на стену, ждал скорую помощь и думал, насколько я жалок. В тот момент я не знал, как с этим справлюсь. Я думал: «Не смогу вынести это с достоинством. В том, что со мной произошло, нет ничего хорошего, никакой светлой стороны. Всё, что мне осталось, — боль и сожаление»."
В 2018 году у актёра обнаружили доброкачественную опухоль в спине, из-за чего ему пришлось сделать операцию, а затем четыре месяца заново учиться ходить. Когда же Майкл Джей Фокс решил, что он уже восстановился, и отправился в Нью-Йорк, чтобы сняться в небольшой роли у Спайка Ли, он упал в своей квартире и сломал руку.
"И тогда я сорвался. Я стоял на кухне, опёршись на стену, ждал скорую помощь и думал, насколько я жалок. В тот момент я не знал, как с этим справлюсь. Я думал: «Не смогу вынести это с достоинством. В том, что со мной произошло, нет ничего хорошего, никакой светлой стороны. Всё, что мне осталось, — боль и сожаление»."
Однако позже актёр нашёл в себе силы и вернул оптимизм — в том числе, по его словам, благодаря просмотру в больнице ТВ-шоу из 1970-х.
Сейчас же Майкл Джей Фокс любит писать книги и проводить время с семьёй — и считает себя счастливым человеком.
Моя игра на гитаре больше никуда не годится. Рисовать тоже больше не получается, в танцах я никогда не был хорош, заниматься актёрской игрой всё сложнее. Так что по большей части я пишу. К счастью, мне это очень нравится.
"У меня сейчас спокойная жизнь, я хорошо провожу время. Мне нравится быть с семьёй, с моей женой Трейси. Люди не верят мне, но я люблю эту жизнь."
Сейчас же Майкл Джей Фокс любит писать книги и проводить время с семьёй — и считает себя счастливым человеком.
Моя игра на гитаре больше никуда не годится. Рисовать тоже больше не получается, в танцах я никогда не был хорош, заниматься актёрской игрой всё сложнее. Так что по большей части я пишу. К счастью, мне это очень нравится.
"У меня сейчас спокойная жизнь, я хорошо провожу время. Мне нравится быть с семьёй, с моей женой Трейси. Люди не верят мне, но я люблю эту жизнь."
Источник:
Ссылки по теме:
- Билл Мюррей дал интервью лежа в ванной
- Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже
- 20 подростков, звездное будущее которых было предопределено
- Кто они, современные принцессы?
- Николай Губенко: «Театр вообще губит жизни»
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...