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Майкл Джей Фокс рассказал, как на него влияет болезнь Паркинсона

Майкл Джей Фокс рассказал, как на него влияет болезнь Паркинсона (4 фото)

Автор:
07 ноября 2020 09:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Майкл Джей Фокс   актер   болезнь Паркинсона   знаменитости   история   фото   шоу бизнес   
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А также о тяжелейшем моменте в жизни после рокового диагноза.

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Метки: Майкл Джей Фокс   актер   болезнь Паркинсона   знаменитости   история   фото   шоу бизнес   
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