Англичанин Джон Баббакомб Ли тоже был отпущен из-за неисправности виселицы. Он вошёл в историю как "человек, которого они не смогли повесить". Только вот в его случае не совсем ясно, сколько именно раз его не смогли повесить - два или три.

Ли приговорили к смерти за убийство своей начальницы. Существенных доказательств вины Ли не было, но его ранее уже ловили на краже, так что нахождение с убитой в одном здании сочли достаточной уликой для обвинения в убийстве. Для казни Ли в 1885 году был вызван палач Джеймс Берри. Тогда он только начинал свою профессиональную деятельность. Но позже Берри станет местной знаменитостью, его будут узнавать на улицах и просить автограф, особенно после того, как он казнит предполагаемого Джека Потрошителя. Выйдя на пенсию, Берри даже книжку написал "Мой опыт палача", где рассказал о своих методах работы, своих жертвах и забавных случаях на эшафоте. Так вот Берри в мемуарах написал, что люк не открылся дважды, а не трижды. Некоторые другие свидетели той знаменитой казни говорили, что механизм не сработал трижды. Причём каждый раз Берри тщательно осматривал механизм, открывал и закрывал люк, но как только на доски люка становился Ли, виселица отказывалась работать.

После неудачи суд заменил казнь на пожизненное заключение, но через восемь лет Джон Баббакомб вышел на свободу. На воле "Человек, которого они не смогли повесить" стал настоящей звездой. Появились даже лже-Ли, пытавшиеся нажиться на славе выжившего. О Джоне Баббакомбе Ли написали книгу, сняли коротенький фильм, он даже лекции давал. По некоторым данным, Ли умер 1945 году в возрасте 80 лет в США.