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LongFishki Пять историй невероятного спасения осуждённых на смерть

Пять историй невероятного спасения осуждённых на смерть (7 фото)

Автор:
12 ноября 2020 20:00
Сообщество : Факты
Метки: longfishki   верёвка   виселица   истории   казнь   наказание   преступление   шахматы   
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Истории о том, как шахматист выиграл жизнь в шахматы, как священника спас жук, про преступников, которых не смогли повесить, и одного хитрого уродца.
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Метки: longfishki   верёвка   виселица   истории   казнь   наказание   преступление   шахматы   
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