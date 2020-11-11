Первые карманные радиоприемники -любуйтесь красотой

В начале 50х годов в бытовой радиоаппаратуре безраздельно царствовали радиолампы. Даже самые компактные переносные радиоприемники выглядели как чемодан, имели большую массу и чрезвычайную прожорливость батарей.
Хотя компактный и экономичный транзистор изобрели еще в 1947 году, никто из производителей не хотел их использовать в своей аппаратуре: они стоили дорого и качеством не отличались
Когда производитель Texas Instruments уже отчаялся продать производимые транзисторы, мало кому известная компания IDEA согласилась делать радиоприемники на транзисторах. С помощью инженеров Texas Instruments разработали схему радиоприемника и к рождеству 1954 года выпустили в продажу.
Радиоприемник, который умещался в руке и можно было положить в карман, был настоящей революцией для 1954 года! Миниатюрность с лихвой компенсировала посредственное качество звучания и низкую чувствительность.
Ажиотаж вокруг новых радиоприемников стал полной неожиданностью для именитых производителей радиоаппаратуры: Admiral, Arvin, Emerson, GE, Raytheon, RCA, Westinghouse и Zenith. Пришлось срочно осваивать производство транзисторных мини-радиоприемников.
Первые транзисторы еще требовали большое напряжение, поэтому для радиоприемников применялись специальные батарейки напряжением 22,5 Вольта
Если в самом начале производства мини-радиоприемников транзистор стоил 8 долларов (по нынешним ценам это 77долларов), то уже через год цена снизилась до 5 долларов, а через 2 года до 99 центов.
В торце первых транзисторов имелось специальное отверстие для регулировки контакта.
Маленькой батарейки хватало для работы радиоприемника около 30 часов. Ламповые радиоприемники "съедали" свои огромные батарейки за 3-4 часа.
Первые мини-радиоприемники стоили около 50 долларов, это практически 460 долларов на нынешние деньги.
Моно наушники, которые шли отдельно, продавались по 7,5 долларов. На нынешние деньги около 64 долларов.
Интересных моделей мини-радиоприемников очень много, поэтому остальные фото в альбоме-листайте
Лицензия на производство транзисторов стоила 25000 долларов. Эту лицензию купили около 30 фирм в Америке и один японец, Акио Морита, основатель фирмы Sony. Откуда в разоренной войной Японии нашлась такая огромная сумма? Все очень просто: родители Акио Морита торговали саке и выделили сыну нужную сумму. Так любовь японцев к алкоголю принесла в Японию прогресс.
В 1955 году появляется первый карманный радиоприемник от фирмы SONY.
Радиоприемник, к сожалению, не влезал в карман рубашки. Выход нашли быстро-всем продавцам сшили рубашки с увеличенным карманом и торговля пошла на "ура". Вскоре появляется целое семейство карманных приемников
И другие фирмы Японии внесли свою лепту в ассортимент
Каждая, пусть самая маленькая фирма, выпускала свою модель
По мере развития технологий усложнялась конструкция карманных приемников, добавлялись новые функции. Даже появление компактных кассетных плееров, а позже и CD плееров, не вытеснило их с рынка продаж.
Если кто хочет посмотреть на внутреннее устройство-извольте:
Такие вот симпатичные и оригинальные были предки у нынешних безликих МР3 плееров.
Источник:
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Ловил так себе, но сам факт.