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Первые карманные радиоприемники -любуйтесь красотой

Первые карманные радиоприемники -любуйтесь красотой (42 фото)

Автор:
11 ноября 2020 21:32
Метки: интересно   радиприемники   факты   
389
42

В начале 50х годов в бытовой радиоаппаратуре безраздельно царствовали радиолампы. Даже самые компактные переносные радиоприемники выглядели как чемодан, имели большую массу и чрезвычайную прожорливость батарей.

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Метки: интересно   радиприемники   факты   
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8k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Первые карманные радиоприемники -любуйтесь красотой
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Показать 1 ответ
337
LinkLine 40 минут назад
во, в 90-х их было завались, китай потрудился, размеры меньше пачки сигарет, батареек хватало на очень долго, цена копеечная, и главное он работал!
во, в 90-х их было завались, китай потрудился, размеры меньше пачки сигарет, батареек хватало на очень долго, цена копеечная, и главное он работал!
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2k
Hallo FreeSpace 51 минуту назад
Первые карманные радиоприемники -любуйтесь красотой
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6k
Alex Djeff 2 часа назад
В транзисторе объёма не хватает, то ли дело лампа...
В транзисторе объёма не хватает, то ли дело лампа...
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25k
Вован 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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28k
parallax 2 часа назад
1974 год. Руководитель фотокружка в доме пионеров, был ещё и радиолюбителем. Подарил сестре друга самодельный приёмник в дамском зеркале. Таких тогда даже япошки не производили.
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14k
Weddaan 2 часа назад
У отца такой был/есть. До сих пор работает. Радиоприёмник-Кварц-404. На кроне работает+зарядник для батарейки. Алюминиевый типа.
У отца такой был/есть. До сих пор работает. Радиоприёмник-Кварц-404. На кроне работает+зарядник для батарейки. Алюминиевый типа.
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10k
Хью́берт 2 часа назад
У меня в детстве такой был.
Ловил так себе, но сам факт.
У меня в детстве такой был. Ловил так себе, но сам факт.
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78k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Дизайн прошлого века лихо уделывает нынешние безликие коробки!
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8k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Первые карманные радиоприемники -любуйтесь красотой
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