Первые карманные радиоприемники -любуйтесь красотой

Радиоприемник, который умещался в руке и можно было положить в карман, был настоящей революцией для 1954 года! Миниатюрность с лихвой компенсировала посредственное качество звучания и низкую чувствительность.

Ажиотаж вокруг новых радиоприемников стал полной неожиданностью для именитых производителей радиоаппаратуры: Admiral, Arvin, Emerson, GE, Raytheon, RCA, Westinghouse и Zenith. Пришлось срочно осваивать производство транзисторных мини-радиоприемников.