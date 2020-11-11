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Редкие и интересные фото знаменитостей

Редкие и интересные фото знаменитостей (10 фото)

Автор:
11 ноября 2020 16:42
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   фото   
1840
10

Романтические любовные сцены фильма "Привидение" были актерским испытанием для Патрика Суэйзи и Деми Мур. Им надо было изображать давно влюбленных друг в друга людей, но сами они испытывали друг к другу лишь дружеские чувства, и потому им было очень некомфортно с чувством обниматься и целоваться.

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Метки: актеры   кино   фото   
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16k
голландец 6 часов назад
Саша Грэй знакомится со сценарием нового фильма

Саша Грэй знакомится со сценарием нового фильма
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4k
uutb 50 минут назад
Но режиссёр, однако, справедливо счел, что их фильм – не место для гей-пропаганды (хотя эта сцена в сценарии вызвала в Голливуде немалый интерес), и потому на экране Мур обняла Суэйзи, а не Вупи Голдберг.
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Блин! Были же нормальные люди, буквально 30 лет назад! Даже в Голливуде. Что же произошло?
Неужели общество ТАК опустилось и деградировало...
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6k
Вася 3 часа назад
"профессионал" вышел в 90м, а саундртрек вроде уже в 80х гоняли, или ?..
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4k
CruelAsm Вася 2 часа назад
"Профессионал" вышел в 1981-м. В 90-м добрался до советских кинотеатров.
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33k
jonnyD 5 часов назад
Редкие и интересные фото знаменитостей
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14k
Александр Сучков jonnyD 4 часа назад
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14k
Александр Сучков jonnyD 4 часа назад
Фотошоп так себе, но приятно. Тем более, что я с некоторыми людьми работал и общался. "Иных уж нет..."
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