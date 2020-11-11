Позже Патрик Суэйзи рассказывал о том что вжиться в роль ему помогала супруга - он просто представлял на месте Мур свою жену, ну а в финальной сцене прощания он вспоминал смерть своего отца. Именно этот ход помог ему и получить роль на пробах.

А сцена, в которой Сэм вселяется в тело Оды-Мэй, чтобы в последний раз обнять Молли, была задумана сценаристом как провокационная - с объятиями и поцелуем двух женщин. Но режиссёр, однако, справедливо счел, что их фильм – не место для гей-пропаганды (хотя эта сцена в сценарии вызвала в Голливуде немалый интерес), и потому на экране Мур обняла Суэйзи, а не Вупи Голдберг.