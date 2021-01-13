Самый большой дом в мире продают в США за 340 миллионов долларов

Запрашиваемая цена более чем в два раза превышает цену самого дорогого дома, проданного в Америке — дома в Хэмптоне, штате Нью-Йорк, который в 2014 году продали за 137 миллионов долларов. Однако владелец думает, что дом не задержится на рынке: «Когда у тебя есть что-то настолько же редкое, как Мона Лиза, ты можешь просить за это сколько захочешь», — заявил Ниами в интервью Bloomberg в прошлом году.