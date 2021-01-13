Самый большой дом в мире продают в США за 340 миллионов долларов

Самый большой дом в мире строили почти десять лет и теперь наконец-то выставили на продажу. Исполинский дворец площадью 9 755 квадратных метров располагается в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, и его продажа принесет владельцу целое состояние — 340 миллионов долларов.
Особняк с 21 спальней и 42 ванными комнатами не просто самый большой дом в мире — благодаря девятизначному ценнику он также войдет в историю США как самая дорогая выставленная на продажу частная собственность.
На строительство особняка, который весьма удачно назвали просто “The One” («тот самый», «единственный»), ушло восемь лет, при том что трудилось над ним более 600 рабочих.
Издание Architectual Digest опубликовало фотографии недавно достроенного дома, который спроектировал архитектор Пол Маклин и обставила дизайнер интерьеров Кэтрин Ротонди. Создать современный дворец их нанял кинопродюсер Нил Ниами — владелец пяти акров земли, на которой стоит особняк.
Согласно Architectual Digest, особняк с трех сторон окружен рвом и «как будто бы парит над городом». На территории также располагается гараж на 30 машин, зал для боулинга с четырьмя дорожками и «крыло филантропии» для проведения благотворительных вечеров. В особняке также есть пять бассейнов и кинотеатр на тридцать человек.
Несмотря на все это богатство и роскошь, Маклин и Ротонди хотели сделать дом легким, светлым и спокойным. Особняк обставлен простой функциональной мебелью и украшен яркими произведениями искусства, и на фотографиях с интерьером видно, что в доме установлены окна от пола до потолка, впускающие калифорнийское солнце.
Но что действительно захватывает дух — это панорамный вид, который открывается из особняка и захватывает как Тихий океан на западе, так и горы Сан-Габриэль на востоке. Со смотровой площадки площадью 930 квадратных метров также видно весь Лос-Анджелес.
Но что действительно захватывает дух — это панорамный вид, который открывается из особняка и захватывает как Тихий океан на западе, так и горы Сан-Габриэль на востоке. Со смотровой площадки площадью 930 квадратных метров также видно весь Лос-Анджелес.
Запрашиваемая цена более чем в два раза превышает цену самого дорогого дома, проданного в Америке — дома в Хэмптоне, штате Нью-Йорк, который в 2014 году продали за 137 миллионов долларов. Однако владелец думает, что дом не задержится на рынке: «Когда у тебя есть что-то настолько же редкое, как Мона Лиза, ты можешь просить за это сколько захочешь», — заявил Ниами в интервью Bloomberg в прошлом году.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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