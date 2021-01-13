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Самый большой дом в мире продают в США за 340 миллионов долларов

Самый большой дом в мире продают в США за 340 миллионов долларов (13 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 13:17
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Лос-Анджелес   бель-эйр   недвижимость   особняк   самый большой дом в мире   сша   
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Самый большой дом в мире строили почти десять лет и теперь наконец-то выставили на продажу. Исполинский дворец площадью 9 755 квадратных метров располагается в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр, и его продажа принесет владельцу целое состояние — 340 миллионов долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лос-Анджелес   бель-эйр   недвижимость   особняк   самый большой дом в мире   сша   
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20  комментариев
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11k
Serg2001 2 часа назад
Сначала захотелось такой же. Потом прикинул, сколько же времени будет уходить на его уборку... Ну на фиг!.. )
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3k
Alex 3 минуты назад
За такое бабло, должен быть подвал с оригинальными и функционирующими костюмами Железного человека. По количеству не менее десяти. И Тони Старк в гараже.
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934
Mikhail K 6 минут назад
Не, я не куплю. Боюсь заблудиться.
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15k
Александр 10 минут назад
Для любимой тещи, всегда найдется свободный уголок....в противоположном конце избушки.
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299
Рустам 16 минут назад
Умрёшь, тебя хрен найдут
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38k
Александр Полчаса назад
Маловат для меня - мой адрес не дом и не улица - мой адрес - советский союз
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12k
MrForstd Александр 8 минут назад
и он ни за какие деньги не продаётся
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13
ekolog67 51 минуту назад
Мне дом - как жилье совсем не понравился. Как то в нем уныло и серо...
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9
Qwerty 51 минуту назад
Скоро анальный сделает видос где докажут, что это дом путина, и что в нем есть дом для кошки в 320 квадратов. следите за каналом анального.
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55k
Stanislav 58 минут назад
Можно картой? Или только наличные?
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82
SavageTi Час назад
Будь он немного побольше - я бы взял.
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
пусть смс-рассылку сделают с промо кодом и скидкой в 10% и пиццей в подарок, тогда быстро продадут. У меня есть база на 200K номеров.
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163
dimly 2 часа назад
На Фишках точно найдется покупатель! )
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19k
BillyBonzz 2 часа назад
о.х.у.е.т.ь, - дайте два!
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ezhik 2 часа назад
"А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?"...надо брать!)
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671
Андрей ezhik 2 часа назад
Пусть слегка подешевеет...)))
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Alexes ezhik Час назад
Тем более льготную ипотеку продлили
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