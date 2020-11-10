Легендарный диско-альбом 1985 года, под который танцевали в городах и деревнях

Немецкий коллектив Bad Boys Blue, исполняющий евродиско, синти-поп и Hi-NRG, был образован в Кёльне в середине 1984 года, на волне популярности танцевальной европейской музыки. Группа была создана талантливыми авторами и продюсерами, Тони Хендриком и Карин Хартманн, которые являлись владельцами независимого рекорд-лейбла Coconut Records.

Тони и Карин решили найти артистов для записи песни “L.O.V.E. In My Car”, чтобы в дальнейшем раскрутить новый музыкальный проект.