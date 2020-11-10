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Легендарный диско-альбом 1985 года, под который танцевали в городах и деревнях (6 фото + 2 видео)

Автор:
10 ноября 2020 21:52
Метки: диско   музыка   ностальгия   
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Сегодня рассказ о знаменитой западногерманской поп-группе Bad Boys Blue, которая имела огромный успех в Советском Союзе и в странах западной Европы. Лучшие песни группы до сих пор остаются непревзойдёнными шедеврами и на сегодняшний день высоко оцениваются отечественными меломанами.

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Метки: диско   музыка   ностальгия   
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15  комментариев
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 5 часов назад
Помню, отплясывали на дискотеках....
Хорошее было время.
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5k
B0n Час назад
"синти-поп и Hi-NRG" А можно узнать композиции коллектива в этих стилях?
Насколько я знаю, они исполняли только итало- и евродиско.
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17k
Vital Idol Час назад
ну, и ...на всех экранах тв...Bad Boys Blue - Queen Of Hearts (отсутствует в плейлисте), частично снимали в Усадьбе "Кусково" Москва...
Ссылка www.youtube.com
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17k
Vital Idol Час назад
В начале мая 1996 года «Bad Boys Blue» выступили в Екатеринбурге, на пятилетнем юбилее «4го канала». Тогда же в одном из... следственных изоляторов Екатеринбурга они сняли клип к новому синглу - «Anywhere» (отсутствует в плейлисте)....проходная песня...
Ссылка www.youtube.com
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7k
Danil Sochin 2 часа назад
До сих пор их люблю и время от времени слушаю...
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6k
Matthew Hopkins 3 часа назад
Я я, дойче диско зерр гут
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7k
Mauritanien 3 часа назад
Ша? 85 в деревне ягода малина была, мажор столичный)
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6k
Вася 4 часа назад
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313
LinkLine Вася 4 часа назад
мне вот эта больше нравится у него
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Паша Эмильевич 5 часов назад
Знаменитое "Юра вумен, Вася мэн..." у меня в сборках на флешках и карточках до сих пор есть...
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w2k2 5 часов назад
Гомосятина для гомиков
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w2k2 5 часов назад
Плохие голубые мальчики? Попахивает [мат] а с н е й

Горячий анальный секс
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15k
Robin Hood 5 часов назад
Как бальзам по сердцу
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AlekseiTFS 5 часов назад
А я и сейчас их переслушиваю .В машине самое то по трассе.
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Dobry vojak Svejk 5 часов назад
Норм ) Давай теперь про "Joy" следующим вечером почитаем ))
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