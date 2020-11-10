Легендарный диско-альбом 1985 года, под который танцевали в городах и деревнях

Сегодня рассказ о знаменитой западногерманской поп-группе Bad Boys Blue, которая имела огромный успех в Советском Союзе и в странах западной Европы. Лучшие песни группы до сих пор остаются непревзойдёнными шедеврами и на сегодняшний день высоко оцениваются отечественными меломанами.
Немецкий коллектив Bad Boys Blue, исполняющий евродиско, синти-поп и Hi-NRG, был образован в Кёльне в середине 1984 года, на волне популярности танцевальной европейской музыки. Группа была создана талантливыми авторами и продюсерами, Тони Хендриком и Карин Хартманн, которые являлись владельцами независимого рекорд-лейбла Coconut Records.
Тони и Карин решили найти артистов для записи песни “L.O.V.E. In My Car”, чтобы в дальнейшем раскрутить новый музыкальный проект.
Вначале исполнителей искали в Лондоне, но затем знакомые продюсеров посоветовали им вокалиста и музыканта из США, по имени Эндрю Томас, который проживал в Кёльне и работал на тот момент диджеем. Эндрю вскоре предложил продюсерам кандидатуру Тревора Тэйлора, выходца с Ямайки, а Тревор в свою очередь привёл в коллектив британца Джона МакИнерни. Выбирая различные названия для проекта, музыканты и продюсеры решили, что группа будет называться Bad Boys Blue, из-за сценических костюмов, которые у музыкантов были синего цвета.
Уже осенью 1984 года был выпущен первый сингл “L.O.V.E. In My Car” с лидер-вокалом Эндрю Томаса. Песня имела некоторый успех на различных танцплощадках и в клубах, но в хит-парады она не попала. Продюсеры пришли к выводу, что Эндрю исполнил песню не очень удачно и ведущим вокалистом Bad Boys Blue становится Тревор Тэйлор.
Первый серьёзный успех пришёл к группе весной 1985 года, с выходом сингла “You’re A Woman”, который стал мегахитом в странах Европы и сразу оказался в “горячей десятке” различных хит-парадов. В Германии сингл добрался до восьмой позиции в чарте и в течение четырёх месяцев находился в немецком Top-20.
В конце лета Bad Boys Blue реализовали свою первую студийную пластинку, которая получила название Hot Girls, Bad Boys. Почти во всех треках ведущие вокальные партии исполнил Тревор Тэйлор, кроме песни “L.O.V.E. In My Car”.
В Советском Союзе дебютный альбом Bad Boys Blue разошёлся на аудиокассетах огромным тиражом и коллектив сразу же получил культовый статус на территории СССР, почти одновременно с великим немецким дуэтом Modern Talking.
До конца 1980-х Bad Boys Blue выпустили ещё 4 достаточно успешных альбома и целый ряд хитовых синглов. В 1987 году ведущим вокалистом в группе становится Джон МакИнерни, а 1989-ом в результате конфликта Тревор Тэйлор покидает коллектив и начинает сольную деятельность. Но это уже другая история...
На лонгплее Hot Girls, Bad Girls записано восемь знаменитых композиций, которые выдержали испытание временем и спустя десятилетия звучащие более чем актуально. Эти песни советские меломаны записывали на магнитофоны, а под главные хиты с пластинки молодёжь отплясывала на дискотеках. Особым успехом пользовались песни “You’re A Woman”, “I Live”, “Pretty Young Girl” и “For Your Love”, которые стали самыми популярными среди отечественных меломанов.
И очень радует тот факт, что эти классические мегахиты совершено не стареют, в отличие от современных поделок модных артистов, и с каждом годом только увеличивают свою популярность. И дебютный альбом Bad Boys Blue, вызывающий у многих сладкое чувство ностальгии, является прямым доказательством того, что раньше музыка была в разы лучше, трава была зеленее, а солнце светило гораздо ярче.
Источник:
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Хорошее было время.
Насколько я знаю, они исполняли только итало- и евродиско.
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