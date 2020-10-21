Подборка полезных и бесполезных сайтов для залипания

Рисуем, путешествуем, лепим из глины, орём в пространство, медитируем, смотрим диафильмы - короче говоря, качественно убиваем время.
Чтобы попасть на сайты, о которых рассказывается в посте, щёлкните на выделенные синим заголовки каждого блока.
1. Создаём Lo-Fi музыку
Lo-Fi музыка сейчас особенно популярна, стримы lofi hip hop radio набирают в YouTube десятки миллионов просмотров. В Lo-Fi плеере вы сможете сделать свой собственный Lo-Fi трек при помощи искусственного интеллекта. В вашем распоряжении синтезатор, пианино, электрическая гитара и акустическая, а также простенький бит. Вы можете менять скорость, тональность мелодии, настроение. Можно также менять вид за окном и фоновый шум. Потыкайте по пиксельной комнате, чтобы обнаружить все её умения.
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2. Медитируем
Издевательский сайт, который предлагает вам под умиротворяющую музыку наблюдать за курсом валют и ростом количества жертв коронавируса.
3. Убираем музыку или вокал из песни
Сайт пригодится, если вам вдруг захотелось сделать из любимой песни минусовку или извлечь вокал, или надо узнать точную скорость оригинальной композиции.
4. Угадываем города
Гуляйте по улицам, всматривайтесь в вывески, вслушивайтесь в речь прохожих, ищите знакомые достопримечательности, чтобы угадать, по какому городу вы путешествуете. Когда у вас появится догадка, нажмите синюю кнопку START GUESSING и ткните мышкой в ваше предполагаемое местонахождение на карте мира.
5. Ищем курсор
Не двигайте мышкой несколько секунд и сайт выдаст вам нелепую фотографию, на которой люди тычут пальцами на ваш курсор.
6. Звук, который чинит динамик
Создатели этого сайта уверяют, что смогут спасти динамик вашего телефона, в который попала вода. Нажмите на кнопку и ваш телефон издаст звук, который вытолкнет воду из динамика.
7. Исследуем Солнечную систему
Путешествуйте по Солнечной системе, разглядывайте планеты, изучайте их строение.
8. Лепим из глины
Вам даётся глиняный шар, делайте с ним всё, что захотите.
9. Создаём флаг
Загружайте фото для флага, регулируйте силу и направления ветра. Можно каждое утро поднимать этот флаг, а перед сном опускать.
10. Медленно рисуем
Перед вами карта мира. Вы можете рисовать на ней, но по одному пикселю и очень-очень медленно. Виртуальная планета изрисована свастиками и членами, но белых пятен ещё много, так что пикселей хватит на всех.
10. Кричим на Исландию
В разных уголках Исландии стоят несколько жёлтых колонок, транслирующих крики, которые записывают люди со всего мира. Нажимайте жёлтую кнопку и кричите на Исландию что есть мочи. Если почту укажете, то вам должны прислать запись, на которой ваш крик разносится по исландским просторам.
11. Меряемся ростом
Указывайте свой рост в сантиметрах или в футах и смотрите, с кем из политиков настоящего и прошлого вы одного роста. Самый маленький в ряду правителей - Дэн Сяопин (152 см), самый высокий - Уильям Уоллес (198 см).
12. Смотрим диафильмы
Громадная коллекция оцифрованных диафильмов. На сайте собрано 3881 диафильм, выпущенные с 1938 года по начало 1990-х. Ещё на сайте есть оцифрованные детские книги и журналы.
13. Играем на клавиатуре
Просто нажимайте на латинские буквы на клавиатуре, смотрите и слушайте, что при этом у вас получается.
14. Смотрим на ковры
Смотрите на ковёр. Просто смотрите на ковёр и ни о чём не думайте.
15. Стыкуемся
Попробуйте пристыковать космический корабль SpaceX к МКС. Эта штука посильнее, чем миссия с вертолётиком в GTA.
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-причем,бл" буду,найдётся масса дебилов,которые ради проверки эту воду сами же и зальют.)))