Подборка полезных и бесполезных сайтов для залипания

Lo-Fi музыка сейчас особенно популярна, стримы lofi hip hop radio набирают в YouTube десятки миллионов просмотров. В Lo-Fi плеере вы сможете сделать свой собственный Lo-Fi трек при помощи искусственного интеллекта. В вашем распоряжении синтезатор, пианино, электрическая гитара и акустическая, а также простенький бит. Вы можете менять скорость, тональность мелодии, настроение. Можно также менять вид за окном и фоновый шум. Потыкайте по пиксельной комнате, чтобы обнаружить все её умения.