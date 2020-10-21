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Подборка полезных и бесполезных сайтов для залипания

Подборка полезных и бесполезных сайтов для залипания (18 фото)

Автор:
21 октября 2020 18:12
Сообщество : Юмор
Метки: lo-fi   безделье   интернет   исландия   медитация   музыка   рисовалка   сайты   
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18
Рисуем, путешествуем, лепим из глины, орём в пространство, медитируем, смотрим диафильмы - короче говоря, качественно убиваем время.
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Метки: lo-fi   безделье   интернет   исландия   медитация   музыка   рисовалка   сайты   
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5  комментариев
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56k
Опиум для народа Час назад
-"Создатели этого сайта уверяют, что смогут спасти динамик вашего телефона, в который попала вода. Нажмите на кнопку и ваш телефон издаст звук, который вытолкнет воду из динамика."-
-причем,бл" буду,найдётся масса дебилов,которые ради проверки эту воду сами же и зальют.)))
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6k
Сгусток позитива 3 минуты назад
ЗАЛИП!!!! Спасибо!!!
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313
Nane First NameLast 52 минуты назад
Вот эта гадская буква Ф в Диафильм пипец меня в детстве пугала! Это злые глаза из темноты на тебя смотрят, а не птичка. До сих пор ненавижу ее.
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6k
kaboza 2 часа назад
вертолетик в гта...нервы стальные
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2k
Дмитрий kaboza Полчаса назад
Вот никогда не понимал сложности этой миссии. С 3 раза прошёл. 1 разя разбирался с управлением, во второй запоминал расположение объектов на карте и всё. Делала её всегда сначала с верхнего этажа здания. Вот прыжок с самолёта на самолёт в SA была лютая. Хотя и её прошёл попытки с 10.
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