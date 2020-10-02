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Кладбище забытых форматов. Часть 2

Кладбище забытых форматов. Часть 2 (23 фото)

Автор:
02 октября 2020 21:15
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: диск   дискета   кассета   компьютер   ностальгия   плёнка   старьё   формат   
748
23
Непривычных размеров и странные на вид диски, дискеты и кассеты, проигравшие в войне форматов или просто ушедшие на пенсию.
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Метки: диск   дискета   кассета   компьютер   ностальгия   плёнка   старьё   формат   
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6  комментариев
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43k
noName 39 минут назад
Кладбище забытых форматов. Часть 2
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Прораб 3 минуты назад
"И опыт, сын ошибок трудных..."(с)
Спасибо за пост, познавательно
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7k
MUZSER Полчаса назад
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12k
Hairy. MUZSER 5 минут назад
+1
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Сергей 54 минуты назад
да, плёнка не вечна, но запись на ней получалась душевная, "ламповая"
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35k
Прораб Сергей 2 минуты назад
То же самое можно сказать про винилы
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