Кладбище забытых форматов. Часть 2

Формат был разработан в Германии в 1930-х, на массовом рынке "Тефифоны" появились в конце 1940-х. Единственное преимущество кассет Tefi перед пластинками - ёмкость. Однако уже в то время были проигрыватели грампластинок, автоматически менявшие пластинки, которые могли непрерывно играть музыку несколько часов. Качество звука у Tefi было ниже, чем у долгоиграющих пластинок. Возможно, поэтому крупнейшие музыкальные лейблы не заключили договора с Tefifon, и владельцам "Тефифонов" приходилось довольствоваться записями малоизвестных исполнителей. Спрос на "Тефифоны" сильно упал в конце 1950-х. В 1961 году был выпущен стерео "Тефифон", но он не был коммерчески успешным. В Германии "Тефифоны" перестали производить в 1965 году. На американском рынке формат продержался пять лет (1954-1959).