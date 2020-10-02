Кладбище забытых форматов. Часть 2

Непривычных размеров и странные на вид диски, дискеты и кассеты, проигравшие в войне форматов или просто ушедшие на пенсию.
Iomega Click Disc
Компания Iomega выпустила магнитный диск Click Disc в конце 1990-х. На один диск вмещалось 40 МБ данных. Назвали его по характерному клику, с которым диск вставлялся в дисковод. Однако запомнился пользователям этот диск другим кликом, который в народе назвали "кликом смерти". Некачественные дисководы часто ломались, издавая предсмертные клики. Это и погубило Click Disc.
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Помните, в ноутбуках раньше делали большие слоты? Click Disc вставлялся в PC Card Drive от компании Click, а PC Card Drive вставлялся в тот большой слот ноутбука. Была также версия для подключения к ПК по USB.
SD-1
Ширина этой царь-кассеты 20 см, длина 36 см, высота 3,5 см, вес 2.7 кг. Длина плёнки1,3 км, записать на кассету можно 100 Гб данных.
Этот формат, конечно, уже мёртв, но не потому, что кому-то проиграл. Просто эти громадные кассеты не предназначались для широкого использования. На сайте Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) написано, что в одном из экспериментов до сих пор используется кассета SD-1 (во всяком случае, в 2017 году использовалась).
Этот формат, конечно, уже мёртв, но не потому, что кому-то проиграл. Просто эти громадные кассеты не предназначались для широкого использования. На сайте Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) написано, что в одном из экспериментов до сих пор используется кассета SD-1 (во всяком случае, в 2017 году использовалась).
Sony WDM-6DLO WORM disc
WORM расшифровывается как write once read many ("записывай один раз, читай много раз"). То есть CD-R тоже WORM-диск. Но отличие этого диска от CD-R в том, что CD-R после первый записи нельзя было дополнить, даже если в первый раз было записано всего несколько МБ, а WDM-6DLO можно было записывать постепенно, пока память не закончится. На этот здоровенный диск от Sony влезает 6,5 Гб.
Диски появились в середине 1980-х. Использовались они в крупных учреждениях для хранения информации о банковских операциях, данных вкладчиков, пациентов и пр. На фото аппарат, который вмещает в себя 12 дисков WDM-6DLO. Он автоматически переключался между ними, таким образом получалось хранилище данных ёмкостью 78 Гб.
Datasonix
Кассета Datasonix - это переделанная и усовершенствованная кассета для диктофонов Sony. Кассеты предназначались для резервного копирования информации. К компьютеру устройство для чтения подсоединялось через параллельный порт. Работало устройство от двух AA-батареек. Кассета Datasonix вмещает 1,25 Гб данных.
Любопытно, что компания, разработавшая кассету и устройство для чтения и записи этих кассет, называется Pereos. В переводе с эсперанто это значит "погибнуть". Как лодку назвали, так она и поплыла. Самые маленькие в мире кассеты Datasonix просуществовали всего два года (1994-1996), хотя устройства для чтения этих кассет продавались до 2002-го. Всего было продано 12 тыс. устройств Pareo Datasonix.
Exatron Stringy Floppy
Exatron Stringy Floppy появились в США в 1978 году. Плёнка в кассете закольцована, при чтении данных плёнка движется только в одном направлении. То есть, чтобы прочитать записанный вторым по счёту файл, а затем первый, считывающее устройство прогоняет ленту до конца, делая короткие остановки для чтения каждого записанного на кассету файла.
Вместительность кассеты зависела от длины плёнки. Самая маленькая кассета вмещала 4 Кбайта данных (длина плёнки в ней 1,5 м), самая большая - 64 Кб (22,9 м). На свалку истории Exatron Stringy Floppy выбросили дискеты. В середине 1980-х устройства для чтения кассет от Exatron перестали выпускаться.
Flexplay
Flexplay - это "самоуничтожающийся" DVD. Диски продавались в герметичной упаковке. Через 48 часов после вскрытия упаковки диск приходил в негодность. Диски стоил примерно столько же, сколько аренда DVD на два дня. Но обычный DVD надо было нести обратно в прокат, а Flexplay можно было просто выбросить. Технология была придумана в 1999 году, продавать Flexplay начали в 2003 году. В 2011 году диски Flexplay окончательно исчезли из продажи.
Стальная проволока
Запись на тонкую стальную проволоку - первая в мире технология магнитной записи. Способ магнитной записи изобрёл в 1898 году датский учёный Вальдемар Поульсен. Устройства для записи на проволоку поступили в продажу после Второй мировой войны. Профессиональные записи на проволоке никогда не выпускались, потому что проволочные катушки были далеки от совершенства: низкое качество звука, проволока постоянно рвалась. На стандартную катушку можно было записать полчаса звука.
Проволока использовалась для диктофонов. Возможность записать первые слова ребёнка или радиопередачу было по тем временам чем-то невероятным, но диктофоны стоили слишком дорого (примерно $1000 долларов в переводе на современные деньги), поэтому большой популярности не снискали.
Переносной проволочный диктофон из 1950-х.
Ломкая проволока не смогла составить конкуренцию магнитной ленте. В середине 1950-х катушечные магнитофоны стали доступны для широкой публики, и проволока ушла в прошлое.
Ломкая проволока не смогла составить конкуренцию магнитной ленте. В середине 1950-х катушечные магнитофоны стали доступны для широкой публики, и проволока ушла в прошлое.
Tefi
Внутри кассеты Tefi для аппарата Tefifon находится ПВХ-лента. Принцип воспроизведения звука такой же, как и в проигрывателе для грампластинок (электрофоне).
На самую вместительную кассету можно было записать 4 часа музыки. Средняя кассета вмещала час, а самая маленькая - всего 15 минут.
Формат был разработан в Германии в 1930-х, на массовом рынке "Тефифоны" появились в конце 1940-х. Единственное преимущество кассет Tefi перед пластинками - ёмкость. Однако уже в то время были проигрыватели грампластинок, автоматически менявшие пластинки, которые могли непрерывно играть музыку несколько часов. Качество звука у Tefi было ниже, чем у долгоиграющих пластинок. Возможно, поэтому крупнейшие музыкальные лейблы не заключили договора с Tefifon, и владельцам "Тефифонов" приходилось довольствоваться записями малоизвестных исполнителей. Спрос на "Тефифоны" сильно упал в конце 1950-х. В 1961 году был выпущен стерео "Тефифон", но он не был коммерчески успешным. В Германии "Тефифоны" перестали производить в 1965 году. На американском рынке формат продержался пять лет (1954-1959).
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Спасибо за пост, познавательно