"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера

После просмотра данного поста у вас появится ощущение, что последние 20 лет пролетели, как несколько месяцев. Чем старше мы становимся, тем время идет быстрее - это даже ученые доказали. Все дело в замедлении нашего метаболизма с возрастом.
1. Начался год с новогоднего обращения И.О. президента России В.В. Путина
Ельцин устал и ушел, в воздухе витал дух перемен. Да, мы встречали этот год на невероятном эмоциональном подъеме.
2. На экраны вышел «Брат 2»
Помните этот день? Тогда еще в полусоветские кинотеатры первыми пошли студенты и школьники старших классов. Больших билбордов в городах-миллионниках почти не было, поэтому афиши клеили прямо на столбы и заборы.
Кстати говоря, именно саундтрек к фильму «Брат 2» стал символом просвета после угрюмых 90-х. Именно этот фильм вывел из тени Би-2, Смысловые Галлюцинации, а также подзабытый АукцЫон.
Кстати говоря, именно саундтрек к фильму «Брат 2» стал символом просвета после угрюмых 90-х. Именно этот фильм вывел из тени Би-2, Смысловые Галлюцинации, а также подзабытый АукцЫон.
3. Основание группы «ВИА Гра»
Мужчины не могли оторвать взгляд от этих красавиц, а миллионы девушек хотели оказаться на их месте.
Дебютное видео «Попытка № 5» сразу и поднялось на верхние позиции музыкальных чартов и стало своеобразной «визиткой» дуэта.
Дебютное видео «Попытка № 5» сразу и поднялось на верхние позиции музыкальных чартов и стало своеобразной «визиткой» дуэта.
4. Певица Алсу занимает второе место на Евровидении
Выступление Алсу на «Евровидении» в 2000-м стало четвертым для нашей страны. «Серебро» певицы из Татарстана стало настоящим триумфом: до ее успеха российские участники не только никогда не попадали в тройку, но и ни разу не оказывались в итоговом топ-5.
5. Пожар на Останкинской телебашне
Пожар, продолжался целые сутки и стоил жизни троим людям. Причиной возгорания явилось короткое замыкание на высоте 460 метров, из-за которого загорелась оплетка высокочастотных кабелей
6. Бронза Алины Кабаевой на Олимпиаде в Сиднее
Спортсменке было всего 17 лет, а уже через четыре года она взяла в Афинах золото.
7. Затонула подлодка «Курск»
20 лет назад, 12 августа 2000 года, произошла самая страшная катастрофа в истории российского подводного флота — в Баренцевом море погибла атомная подводная лодка К-141 «Курск». По главной версии, на крейсере взорвалась торпеда, однако почему это произошло — до сих пор неизвестно.
8. В России созданы федеральные округа и институт полномочных представителей Президента РФ в них
В момент их учреждения было создано 7 федеральных округов – Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный.
9. Выпущен легендарный телефон Nokia 3310, продажи которого достигли 126 млн аппаратов
Кроме непосредственно функций осуществления и приёма звонков и SMS, встроенное программное обеспечение аппарата включало приложения: «Таймер», «Будильник», «Калькулятор», систему голосового набора, а также четыре игры — «Snake II», «Pairs II», «Space Impact» и «Bantumi».
10. Победа В.В. Путина на выборах президента России
Победитель тогда набрал 53,0% голосов, Г. Зюганов – 29,2%, Г. Явлинский – 5,8%. Еще 8 кандидатов получили менее 3% голосов каждый. Явка на выборы составила 68,7% избирателей.
11. Вышла игровая приставка Playstation 2
Игровая приставка стала наиболее быстро продаваемой и самой популярной игровой консолью в истории.
12. Мир узнал о группе "Тату"
В 2000 году 16-летняя Лена Катина и 15-летняя Юля Волкова ворвались в музыкальный мир со своим клипом «Я сошла с ума», где, одетые в школьную форму, они целуются под дождем и открыто признаются, что любят друг друга.
14. Появились первые USB-флэш накопители
Первая флэшка обладала 8 Мб памяти и стоила 50$, совсем скоро вышли модели на 16 Мб и 32 Мб (100$).
15. Молодая и сексуальная Бритни Спирс записала альбом «Oops!.. I Did It Again»
Тогда еще не было скандалов вокруг нее - просто красивая девочка с замечательным голосом.
16. Завершились съемки фильма «Властелин колец: братство кольца»
Несомненно, эта трилогия задала невероятно высокий стандарт для фильмов для последующих десятилетий.
17. На экран вышел фильм "Большой куш"
Культовый фильм Гая Риччи увидел мир ровно 20 лет назад. Ворох отборнейших цитат, яркие персонажи, отличная музыка, задорная криминальность — вы сами знаете, за что любят эту ленту.
18. Вышла компьютерная игра The Sims
Да, именно этой игре мы благодарны за сотник счастливых часов перед мониторами. Симулятор был высоко оценён критиками за его идею и необычный игровой процесс; многие из них отметили, что The Sims стала новым феноменом в игровой индустрии.
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