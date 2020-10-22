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"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера

"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера (16 фото + 5 видео)

Автор:
22 октября 2020 11:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 2020   брат 2   история   ностальгия   путин   россия   тату   шоу бизнес   
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После просмотра данного поста у вас появится ощущение, что последние 20 лет пролетели, как несколько месяцев. Чем старше мы становимся, тем время идет быстрее - это даже ученые доказали. Все дело в замедлении нашего метаболизма с возрастом.

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Метки: 2020   брат 2   история   ностальгия   путин   россия   тату   шоу бизнес   
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10  комментариев
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11k
Объект реальности 2 часа назад
Помним. скорбим.
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2k
Азиз Ниязов 6 минут назад
Ёлки палки, 20 лет прошло(((
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5k
evenSeven 9 минут назад
Бодров жив, бакс по 28, и с Европой, Америкой еще дружим...
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6
Владислав Колесов 15 минут назад
Пипец я старый
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5k
Енот Потаскун Час назад
Всегда умилял Центральный округ расположенный где-то с краю
Всегда умилял Центральный округ расположенный где-то с краю
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1k
agente163 Енот Потаскун 45 минут назад
Господа гусары! Ни слова о контуре Сибирского округа!
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2k
Азиз Ниязов agente163 7 минут назад
Я бы даже и не заметил))
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2k
Timka Час назад
я в 2000-м получил водительские права.
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Комментарий удален
−2
Князь Курбский Timka 42 минуты назад
А я не пошёл в садик. Не было прописки. Первая регистрация у меня в Литве в этом году.
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