"Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера

Помните этот день? Тогда еще в полусоветские кинотеатры первыми пошли студенты и школьники старших классов. Больших билбордов в городах-миллионниках почти не было, поэтому афиши клеили прямо на столбы и заборы.



Кстати говоря, именно саундтрек к фильму «Брат 2» стал символом просвета после угрюмых 90-х. Именно этот фильм вывел из тени Би-2, Смысловые Галлюцинации, а также подзабытый АукцЫон.