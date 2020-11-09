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Американский омар: Одной клешней он режет плоть, другой он дробит кости, он не стареет и в теории может жить сотни лет!

Американский омар: Одной клешней он режет плоть, другой он дробит кости, он не стареет и в теории может жить сотни лет! (8 фото)

Автор:
09 ноября 2020 11:33
Метки: интересно   раки   факты   
2180
8

Внимательно рассмотри омара на фотографии. Можешь ли ты представить, как этот рак плачет и выбирает дрожащими клешенками крохи еды из песка, чтобы утолить голод? Можешь представить, что он позволяет рыбам-гопникам дёргать себя за усы? Что он работает всю жизнь на норку поглубже?

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Метки: интересно   раки   факты   
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71k
Я Только спросить. 9 часов назад
Американский омар: Одной клешней он режет плоть, другой он дробит кости, он не стареет и в теории может жить сотни лет!
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4k
Михаил Полчаса назад
средний омар легко перекусывает 10мм арматуру... вот такие вот кусачки у него...
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2k
au3 8 часов назад
Если они бесмертны и постоянно растут, то где эгземпляры ну хотя бы в несколько метров?
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4k
uutb au3 6 часов назад
Их съели)
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3k
Мих au3 3 часа назад
У нас в школе в кабинете биологии было чучело омара больше метра длиной.
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812
Шурман 8 часов назад
Такой же паразит как американский сигнальный рак . Жрет икру убивает все кругом . У нас в Бельгии их отлов только приветствуется . Вначале завели их теперь не знают как избавится .
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44k
Albert GER 9 часов назад
это казахский Омар.
он за присест сьедает барана на завтрак.
и ему покуй на ломающего кости американского омара.
это казахский Омар. он за присест сьедает барана на завтрак. и ему покуй на ломающего кости американского омара.
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20k
Сибиряк 9 часов назад
Американский омар: Одной клешней он режет плоть, другой он дробит кости, он не стареет и в теории может жить сотни лет!Посмотреть
Американский омар: Одной клешней он режет плоть, другой он дробит кости, он не стареет и в теории может жить сотни лет!
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2k
kappaneed 9 часов назад
То есть, по сути, эти ракообразные рождаются для того, чтобы рано или поздно быть съеденым
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5k
Lev Asriev 9 часов назад
А какие же они вкуснючие!
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66
Дядя Витя 9 часов назад
Без комментариев. Американский - исчерпано всё.
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