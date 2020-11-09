Американский омар: Одной клешней он режет плоть, другой он дробит кости, он не стареет и в теории может жить сотни лет!

Внимательно рассмотри омара на фотографии. Можешь ли ты представить, как этот рак плачет и выбирает дрожащими клешенками крохи еды из песка, чтобы утолить голод? Можешь представить, что он позволяет рыбам-гопникам дёргать себя за усы? Что он работает всю жизнь на норку поглубже?
Посмотри на рака ещё раз и спроси самого себя, что с ним не так? Почему в его взгляде сталь, в клешнях мощь, а в панцире непробиваемый хитин?
С вами Книга Животных, и сегодня у нас в гостях американский омар.
Американский омар, он же американский лобстер – олицетворение дальнобойщика, который провёл в рейде последние 5 лет: здоровенный, немереной силы чувак, что остервенело ненавидит всё живое. Дай ему хоть намёк на повод, и твои останки будут собирать по всему Атлантическому океану. Не шути, мать твою, с лобстером!
Неугасимый яростный огонь, горящий в головогруди омара, не только превращает его в опасного бойца, но и не даёт стареть! ДНК лобстера постоянно самовосстанавливается, поэтому у него нет предельного срока жизни, остановить победоносное шествие десятиногого по дну может лишь лобстер покрупнее.
Каждую секунду своей жизни воин становится сильнее, ведь он растёт в течение всей жизни. Наиболее крупные представители в своём пожирании настолько преисполнились, что запросто перерастают планку в полметра длины и в 20 кило веса! Такая гора деликатесного морепродукта не могла выпасть из внимания вечно голодных людей. Мясо лобстера сытно и вкусно, поэтому люди вылавливают гигантских раков в промышленных масштабах. Но и омар не сдаётся без боя!
Учёные всерьёз опасаются, что рак может заселить европейские побережья и устроить экологическую катастрофу.
Вся его агрессия, вся его злоба подкреплена оружием, в котором заключена огромная сила – парой боевых клешней до 40 см длиной!
Канадцы настолько впечатлены мощью лобстера, что даже отгрохали ему здоровый памятник!
Каждая кусалка-отрывалка имеет свою функцию. Одна из них, режущая, предназначена для охоты на моллюсков, иглокожих и червей – любимой пищи членистоногого. А вот другой, дробящей, хитиновый монстр запросто отрубит пальцы или раздробит кисть, ведь её задача – защита своего хозяина от всех, кто решил коснуться его без разрешения.
Что приводит настоящего самца в боевое неистовство? Конечно же, красивая самочка. Но только не в этом случае, ведь бесить их дальше просто уже некуда! Чтобы нормально завести детишек самка испускает феромоны, которые успокаивают маскулинных ребят. Готовые порвать всех вокруг самцы превращаются в корректных, обходительных, но строгих кавалеров. После короткого офицерского приветствия папахен удаляется, а счастливая мать идёт агрессировать вдвойне – за себя и за диточек.
Большинство детишек пойдут в родителей, и станут обычными сине-зелёными клешненосцами, но примерно один из 2 миллионов рождается голубым мутантом.
Ориентация тут не причём, просто его окрас из стандартного буровато-рыжего становится нежно-голубым. Такой окрас связан с тем, что некоторые белки выделяются в ошибочных количествах. Цены на такое чудо, конечно, заоблачные. Но даже в таком виде омар по-прежнему неукротим!
Источник:
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он за присест сьедает барана на завтрак.
и ему покуй на ломающего кости американского омара.