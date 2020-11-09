Американский омар: Одной клешней он режет плоть, другой он дробит кости, он не стареет и в теории может жить сотни лет!

Посмотри на рака ещё раз и спроси самого себя, что с ним не так? Почему в его взгляде сталь, в клешнях мощь, а в панцире непробиваемый хитин?

С вами Книга Животных, и сегодня у нас в гостях американский омар.

Американский омар, он же американский лобстер – олицетворение дальнобойщика, который провёл в рейде последние 5 лет: здоровенный, немереной силы чувак, что остервенело ненавидит всё живое. Дай ему хоть намёк на повод, и твои останки будут собирать по всему Атлантическому океану. Не шути, мать твою, с лобстером!