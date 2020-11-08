В Башкирии пенсионерка выиграла в лотерею 5 тонн асфальта

Так выглядит правильная сельская лотерея: всем по потребностям. Кстати, вторым главным подарком в розыгрыше был теленок.
Жительница села Исянгулово (Башкирия) Лилия Акчурина выиграла в лотерею 5 тонн асфальта. Розыгрыш столь ценного для сельских жителей ресурса проводился среди подписчиков газеты "Зианчуринские зори".
Лилия Акчурина оформила подписку на второе полугодие и внезапно узнала, что стала обладательницей главного приза.
"Когда объявили розыгрыш и сказали, что мой приз — 5 тонн асфальта, я даже растерялась и не поверила. Всю свою жизнь я читаю «Зианчуринские зори», и с мужем мы постоянно выписываем. Когда пошла подписываться на второе полугодие, решила поучаствовать в лотерее. Не надеялась, что что-то нам перепадет, думала, может, хоть пачка чая", - рассказывает счастливая обладательница асфальта.
Самосвал с асфальтом тут же привезли и рабочие приступили к облагораживанию двора дома победительницы и подъезда к нему. Теперь довольным пенсионерам не придется чавкать по грязи в распутицу.
Сообщается, что вторым главным призом был теленок. Тоже весьма полезная "вещь" в хозяйстве, как говаривал кот Матроскин.
"Проводить розыгрыши лотереи среди подписчиков на газету «Зианчуринские зори» давно уже стало традицией. Во втором полугодии главных приза у нас было два – теленок и пять тонн асфальта. Редакция очень признательна тем, без кого розыгрыши не состоялись бы – нашим уважаемым спонсорам, людям думающим, читающим и понимающим, что газета району просто необходима", - отметили в редакции газеты, где понимают потребности местных жителей и знают толк правильном сельском пиаре издания...
Источник:
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5 тонн это мало. На двор и подъезд дороге впритык хватит, а на дорогу это называется выкинь нахрен без всякого толку. И да, выигрыш ее личный. Как хочет, так и распоряжается. А ты посверкал белым плащиком - возьми с полки пирожок, понюхай и положи обратно.
Если вести себя, как кретин, и укладывать асфальт по нормам для дворовых территорий и тротуаров (4 см), то площадь покрытия станет 50 квадратов.
Но всяко не 100, как ты тут распинаешься. Дорожник диванный