В Башкирии пенсионерка выиграла в лотерею 5 тонн асфальта

Жительница села Исянгулово (Башкирия) Лилия Акчурина выиграла в лотерею 5 тонн асфальта. Розыгрыш столь ценного для сельских жителей ресурса проводился среди подписчиков газеты "Зианчуринские зори".

Лилия Акчурина оформила подписку на второе полугодие и внезапно узнала, что стала обладательницей главного приза.

"Когда объявили розыгрыш и сказали, что мой приз — 5 тонн асфальта, я даже растерялась и не поверила. Всю свою жизнь я читаю «Зианчуринские зори», и с мужем мы постоянно выписываем. Когда пошла подписываться на второе полугодие, решила поучаствовать в лотерее. Не надеялась, что что-то нам перепадет, думала, может, хоть пачка чая", - рассказывает счастливая обладательница асфальта.