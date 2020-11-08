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В Башкирии пенсионерка выиграла в лотерею 5 тонн асфальта

В Башкирии пенсионерка выиграла в лотерею 5 тонн асфальта (4 фото)

Автор:
08 ноября 2020 11:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкортостан   асфальт   выигрыш   газета   лотерея   пенсионерка   
2114
4

Так выглядит правильная сельская лотерея: всем по потребностям. Кстати, вторым главным подарком в розыгрыше был теленок.

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Метки: Башкортостан   асфальт   выигрыш   газета   лотерея   пенсионерка   
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23  комментария
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769
korsar 3 часа назад
мне одному кажется странным что асфальт ложат на землю ? И как долго он не встанет колом
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5k
SR 18 минут назад
Ждём когда хлебушек начнут разыгрывать. К тому идет.
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12k
Hairy. Полчаса назад
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
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87k
сапер Водичка 36 минут назад
В Башкирии пенсионерка выиграла в лотерею 5 тонн асфальта
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1k
Дайно Морана 56 минут назад
Вот свезло, так свезло...чо уж там
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
В след году ,наверное,будут разыгрывать прицеп навоза......
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21k
Bayker Дарвин и аморальная премия 38 минут назад
не плохой приз так-то.
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не плохой приз так-то.
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3k
Владимир Час назад
ну хоть рабочих дали.а могли приехать вывалить и уехать.
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157
Леший 2 часа назад
А про третий приз - бочка самогона, умолчали.
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3k
Andrey Abramov 2 часа назад
И вместо того, что бы отсыпать дорогу напротив дома, она решила закатать свой участок. Лишний раз убеждаюсь, что наши чиновники это плоть от плоти нашего государства. Лично я отсыпал бы вьезд к себе во двор и ту часть дороги, на котурую хватило бы, как в свое время впрочем и сделал с почти халявной крошкой.
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2k
Ухалус Посовиномус Andrey Abramov Полчаса назад
При чем тут чиновники, горе луковое?
5 тонн это мало. На двор и подъезд дороге впритык хватит, а на дорогу это называется выкинь нахрен без всякого толку. И да, выигрыш ее личный. Как хочет, так и распоряжается. А ты посверкал белым плащиком - возьми с полки пирожок, понюхай и положи обратно.
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25k
Игорь 2 часа назад
Чую если асфальт не просядет и не развалится после первой же осени-весны, могут и сжечь добрые соседи. Ибо нехрен - ни у кого нет, а у неё видишь ли асфальт.
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
а самосвал навоза разыгрывают интересно? О! Или власть разыгрывает постройку больницы, всем селом играть надо.
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19k
Батончик с маком 3 часа назад
поди хватило ещё и на огород, и на сарай....
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3k
Andrey Abramov Батончик с маком 2 часа назад
25 метров двуполосной дороги шириной 4 метра.
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2k
Ухалус Посовиномус Andrey Abramov Полчаса назад
Норматив укладки асфальта на дорогу - слой толщиной в 6 сантиметров. Весят эти 6 сантиметров примерно 150 кг на квадратный метр Итого имеем 33 квадратных метра дороги. Пятачок примерно 5 на 6 метров.
Если вести себя, как кретин, и укладывать асфальт по нормам для дворовых территорий и тротуаров (4 см), то площадь покрытия станет 50 квадратов.

Но всяко не 100, как ты тут распинаешься. Дорожник диванный
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