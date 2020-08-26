Австралийская студентка выиграла в лотерею 4,8 миллиона долларов

Победительница лотереи говорит, что просто не могла поверить в свою удачу и, чтобы убедиться в том, что глаза ее не обманывают, дважды все перепроверила.



"Я была в шоке! Но так как я была в этот момент на лекции на лекции, то никак не могла отреагировать. Это было так сложно, потому что мне просто хотелось кричать и прыгать от радости, - рассказала она. - Я просто смотрела на часы, ожидая, когда лекция закончится".



Несмотря на внезапно свалившееся на нее богатство, студентка университета сказала, что планирует закончить обучение и получить степень. Ну а в ближайших планах - побаловать свою семью ужином в роскошном ресторане, а потом и чем-то более существенным. Она хочет купить дом для своей мамы, а еще хочет отдельный дом для себя. А еще она собирается купить маме новую машину. А потом? Ну, потом - путешествовать по миру (для начала - хотя бы изъездить всю Австралию).