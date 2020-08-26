Австралийская студентка выиграла в лотерею 4,8 миллиона долларов

20-летняя студентка университета Аделаиды (Австралия) отвлеклась во время лекции, чтобы проверить свою электронную почту. Вернуться к учебному процессу в тот день она уже не смогла из-за нахлынувших эмоций: девушка узнала, что только что выиграла почти пять миллионов долларов.
Это был розыгрыш лотереи Set For Life, и выигрыш счастливицы составил 4,8 млн долларов. По условиям выплаты составят по 20 000 долларов в месяц в течение 20 лет.
Set For Life - это лотерея, которая позволяет разыгрывать свои числа в 7 последовательных ежедневных розыгрышах, а это значит, что у вас есть семь шансов в неделю.
Девушка свой шанс использовала! Она стала единственным человеком, выигравшим в розыгрыше первого дивизиона в понедельник 24 августа, и 11-м человеком, выигравшим приз Set For Life в этом году. Свой выигрышный билет с номерами 6, 21, 3, 9, 25, 36 и 44 она приобрела онлайн. Дополнительными номерами были 27 и 40.
Девушка свой шанс использовала! Она стала единственным человеком, выигравшим в розыгрыше первого дивизиона в понедельник 24 августа, и 11-м человеком, выигравшим приз Set For Life в этом году. Свой выигрышный билет с номерами 6, 21, 3, 9, 25, 36 и 44 она приобрела онлайн. Дополнительными номерами были 27 и 40.
Победительница лотереи говорит, что просто не могла поверить в свою удачу и, чтобы убедиться в том, что глаза ее не обманывают, дважды все перепроверила.
"Я была в шоке! Но так как я была в этот момент на лекции на лекции, то никак не могла отреагировать. Это было так сложно, потому что мне просто хотелось кричать и прыгать от радости, - рассказала она. - Я просто смотрела на часы, ожидая, когда лекция закончится".
Несмотря на внезапно свалившееся на нее богатство, студентка университета сказала, что планирует закончить обучение и получить степень. Ну а в ближайших планах - побаловать свою семью ужином в роскошном ресторане, а потом и чем-то более существенным. Она хочет купить дом для своей мамы, а еще хочет отдельный дом для себя. А еще она собирается купить маме новую машину. А потом? Ну, потом - путешествовать по миру (для начала - хотя бы изъездить всю Австралию).
"Я была в шоке! Но так как я была в этот момент на лекции на лекции, то никак не могла отреагировать. Это было так сложно, потому что мне просто хотелось кричать и прыгать от радости, - рассказала она. - Я просто смотрела на часы, ожидая, когда лекция закончится".
Несмотря на внезапно свалившееся на нее богатство, студентка университета сказала, что планирует закончить обучение и получить степень. Ну а в ближайших планах - побаловать свою семью ужином в роскошном ресторане, а потом и чем-то более существенным. Она хочет купить дом для своей мамы, а еще хочет отдельный дом для себя. А еще она собирается купить маме новую машину. А потом? Ну, потом - путешествовать по миру (для начала - хотя бы изъездить всю Австралию).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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