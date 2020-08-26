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Австралийская студентка выиграла в лотерею 4,8 миллиона долларов

Австралийская студентка выиграла в лотерею 4,8 миллиона долларов (3 фото)

Автор:
26 августа 2020 11:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: австралия   везучая   выигравшая   выигрыш   выигрыш в лотерею   лотерейный билет   лотерея   победительница   
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20-летняя студентка университета Аделаиды (Австралия) отвлеклась во время лекции, чтобы проверить свою электронную почту. Вернуться к учебному процессу в тот день она уже не смогла из-за нахлынувших эмоций: девушка узнала, что только что выиграла почти пять миллионов долларов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австралия   везучая   выигравшая   выигрыш   выигрыш в лотерею   лотерейный билет   лотерея   победительница   
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8  комментариев
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686
Шурман 2 часа назад
Следующая новость будет о том как она все просрала и подсела на алкоголь и наркоту ?
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42
wr1 23 минуты назад
не забудьте ещё про налог заплатить (в России 13% )
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25k
АнтонПолднев 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
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2k
AMD 2 часа назад
три аллигатора мне в жо..у! вот же девке повезло!
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4k
бедный студент из Африки AMD Полчаса назад
4
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