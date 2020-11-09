Победитель лотереи «Евромиллионы» купил теще зоопарк

Мэтт Топхэм, который всего в 23 года выиграл в лотерее 45 миллионов фунтов стерлингов, потратил 600 000 фунтов на контактный зоопарк для тещи.

Джейн, мать его жены Кэсси, теперь не только управляет зверинцем в фермерском парке Рашмура в Лауте, графстве Линкольншир, вместе с дочерьми Джейд и Алисией, но и полноправно владеет им.