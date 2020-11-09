Победитель лотереи «Евромиллионы» купил теще зоопарк

Самый молодой победитель лотереи «Евромиллионы» в Великобритании заранее озаботился подарком для тещи к Рождеству и купил ей зоопарк.
Мэтт Топхэм, который всего в 23 года выиграл в лотерее 45 миллионов фунтов стерлингов, потратил 600 000 фунтов на контактный зоопарк для тещи.
Джейн, мать его жены Кэсси, теперь не только управляет зверинцем в фермерском парке Рашмура в Лауте, графстве Линкольншир, вместе с дочерьми Джейд и Алисией, но и полноправно владеет им.
Мэтт и Кэсси воодушевленно тратят деньги с тех пор, как удача улыбнулась им в феврале 2012 года. 31-летние супруги также воспользовались выигрышем, чтобы наполнить зоопарк лошадьми, свиньями, карликовыми козами, ламами и утками. Хватило и на покупку соколиного центра, в котором обитают ястребы, соколы, сипухи и орлан.
До того, как выигрыш изменил его жизнь, Мэтт был маляром и декоратором, но с тех пор он научился управлять вертолетом и увлекся гонками. В прошлом месяце автолюбитель выиграл гонку Donington GT Cup Championship на своем Aston Martin Vantage GT4 за 240 000 фунтов стерлингов.
Это только одна из коллекции машин Мэтта: за эти годы он приобрел Jaguar XKR-S, Range Rover Evoque, Porsche и Aston Martin DB9 — неплохой апгрейд скромного Peugeot 107, на котором пара каталась раньше.
После победы в лотерее «Евромиллионы» восемь лет назад, молодожены, которые жили в доме за 89 950 фунтов в Стейплфорде, графстве Ноттингемшир, объявили, что собираются потратить часть выигрыша на «дом мечты».
Семь месяцев спустя Топхэмы приобрели за 1,2 миллиона фунтов стерлингов особняк 1930-х годов в Адамс-Хилле, графстве Ноттингем. Они планировали снести особняк, чтобы построить на его месте новый эко-дом с восемью спальнями — проект ценой 5 миллионов фунтов стерлингов получил название «Безмятежность». Но проект дома, который предусматривал кинотеатр со звукоизоляцией, ботанический сад и бассейн, не пришелся по душе соседям, обвинивших пару в «безвкусице».
Проект, который представили местным властям, на тот момент также включал четыре крыла или «хаба», покрытых солнечными панелями, внушительную лестницу и гараж на 10 автомобилей. Автомобили должен был скрывать водопад дождевой воды, которая стекала бы из одного бассейна в центре особняка во второй бассейн ниже.
Стоит заметить, что пара тратит деньги не только на себя — они щедро одаряют друзей и близких роскошными автомобилями и домами, а также отправляют их в путешествия за свой счет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Очень искренне любил,
Первым делом выиграв денег,
Серпентарий подарил.
Я, вообще, против зоопарков!