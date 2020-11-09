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Победитель лотереи «Евромиллионы» купил теще зоопарк

Победитель лотереи «Евромиллионы» купил теще зоопарк (7 фото)

Автор:
09 ноября 2020 13:17
Сообщество : Жизнь
Метки: великобритания   выигрыш   евромиллионы   лотерея   теща   
241
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Самый молодой победитель лотереи «Евромиллионы» в Великобритании заранее озаботился подарком для тещи к Рождеству и купил ей зоопарк.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   выигрыш   евромиллионы   лотерея   теща   
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3  комментария
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10k
Taximaxi Час назад
Сразу видно что он тёщу ,
Очень искренне любил,
Первым делом выиграв денег,
Серпентарий подарил.
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58k
Доктор Джонс 24 минуты назад
Контактный зоопарк в наше время - убыточное предприятие...
Я, вообще, против зоопарков!
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Собачью будку надо было подарить, теща большего не заслуживает.
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