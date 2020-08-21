Везунчик 2020 года. Канадец дважды выиграл джекпот

Раймонд Лиллингтон прославился на всю Канаду как невероятно везучий человек.
Мужчина, проживающий на острове Кейп-Бретон, на прошлых выходных выиграл джекпот в лотерею Lotto 6/49 в размере 17,4 млн канадских долларов (970 млн рублей).
Необычным в этой истории оказалось то, что Раймонд в 2013 году уже выигрывал в эту лотерею 3,2 млн канадских долларов (178 млн рублей). После первой победы он продолжал играть в лотерею, не надеясь, что снова выиграет.
Раймонд рассказывает: "Я был потрясён, когда увидел, что билет выиграл больше, чем в первый раз, потому что я действительно не ожидал победы".
Победитель со своей супругой заявили, что потратят деньги на благополучие своих 5 детей и 6 внуков, после окончания пандемии посмотрят мир и купят новый дом. Также семья хочет помочь небольшой больнице, которая находится в их районе.
Необычным в этой истории оказалось то, что Раймонд в 2013 году уже выигрывал в эту лотерею 3,2 млн канадских долларов (178 млн рублей). После первой победы он продолжал играть в лотерею, не надеясь, что снова выиграет.
Раймонд рассказывает: "Я был потрясён, когда увидел, что билет выиграл больше, чем в первый раз, потому что я действительно не ожидал победы".
Победитель со своей супругой заявили, что потратят деньги на благополучие своих 5 детей и 6 внуков, после окончания пандемии посмотрят мир и купят новый дом. Также семья хочет помочь небольшой больнице, которая находится в их районе.
Интересно, что 1% от выигрыша получит магазин, где был куплен счастливый билет. Хозяевами магазина является супружеская пара, которая очень радуются этому обстоятельству и заявляет, что потратят 174 тыс. долларов на зарплату работников, чтобы не пришлось сокращать численность персонала. В этом году городок остался без туристов и многие люди потеряли работу.
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