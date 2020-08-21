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Везунчик 2020 года. Канадец дважды выиграл джекпот

Везунчик 2020 года. Канадец дважды выиграл джекпот (3 фото)

Автор:
21 августа 2020 11:23
Сообщество : Жизнь
Метки: везение   выигрыш   джекпот   канада   лотерея   миллионы долларов   
790
3
Раймонд Лиллингтон прославился на всю Канаду как невероятно везучий человек.

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Метки: везение   выигрыш   джекпот   канада   лотерея   миллионы долларов   
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4  комментария
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23k
Fat Lynx 54 минуты назад
этим и отличаются их лотереи от наших...
этим и отличаются их лотереи от наших...
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5k
Николай 3 минуты назад
Вот куда все везение 2020 года ушло...
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−78
Обратная сторона Луны Полчаса назад
То есть трех лямов не хватило на благополучие детей?
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53k
Igor 45 минут назад
Нищеброды..
Нищеброды..
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