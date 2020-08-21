Везунчик 2020 года. Канадец дважды выиграл джекпот

Мужчина, проживающий на острове Кейп-Бретон, на прошлых выходных выиграл джекпот в лотерею Lotto 6/49 в размере 17,4 млн канадских долларов (970 млн рублей).



Необычным в этой истории оказалось то, что Раймонд в 2013 году уже выигрывал в эту лотерею 3,2 млн канадских долларов (178 млн рублей). После первой победы он продолжал играть в лотерею, не надеясь, что снова выиграет.



Раймонд рассказывает: "Я был потрясён, когда увидел, что билет выиграл больше, чем в первый раз, потому что я действительно не ожидал победы".



Победитель со своей супругой заявили, что потратят деньги на благополучие своих 5 детей и 6 внуков, после окончания пандемии посмотрят мир и купят новый дом. Также семья хочет помочь небольшой больнице, которая находится в их районе.