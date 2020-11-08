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Зимний, который никто не брал. История векового мифа о штурме

Зимний, который никто не брал. История векового мифа о штурме (9 фото)

Автор:
08 ноября 2020 05:35
Метки: Взятие Зимнего дворца   Дмитрий Зиновьевич Тёмкин   Николай Николаевич Евреинов   день в истории   
454
9
100 лет назад, 7 ноября 1920 года в Петрограде грандиозной инсценировкой «Взятие Зимнего дворца» отметили третью годовщину Октябрьской революции, которую сами большевики тогда ещё называли переворотом.
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Источник:

Метки: Взятие Зимнего дворца   Дмитрий Зиновьевич Тёмкин   Николай Николаевич Евреинов   день в истории   
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3k
aleksander 4 часа назад
До кого вообще волнует как было на самом деле.
Сегодня из всех утюгов льётся, что СССР - это рай на земле. Правда почему-то с закрытыми изнутри границами.
А уж большевики-революционеры просто ангелы святые. Один добрый дедушка Ленин чего строит.
А тут в винных погребах захлебнулись...
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2k
RoseM aleksander 3 часа назад
Ну вот, Саша, вы сами - жертва шаблонов.

1) СССР не был раем. Но в сравнении с капитализмом выглядит значительно лучше, как ни крути. Доводы вида: в СССР не было интернета и смартфонов - несущественны.

2) Если вы не в курсе, то "железный занавес" был не изнутри, а снаружи. Это не СССР его установило.

3) Большевики не святые, но факт захлебнувшихся в вине - некрасивый. Зачем его выпячивать? Этим никто в мире не занимается.

Вы же про свою маму только хорошее рассказываете?
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13k
Юрий Полчаса назад
Взятие Зимнего описал Джон Рид. Ни одного выстрела не было....

"отряд, насчитывавший несколько сот человек, ободрился и вдруг без всякого приказания снова кинулся вперед. В это время при ярком свете, падавшем из всех окон Зимнего дворца, я заметил, что передовые двести-триста человек были все красногвардейцы. Солдат среди них попадалось очень мало. Мы вскарабкались на баррикады, сложенные из дров, и, спрыгнув вниз, разразились восторженными криками: под нашими ногами оказались груды винтовок, брошенных юнкерами. Двери подъездов по обе стороны главных ворот были распахнуты настежь. Оттуда лился свет, но из огромного здания не доносилось ни звука.
Увлеченные бурной человеческой волной, мы вбежали во дворец через правый подъезд, выходивший в огромную и пустую сводчатую комнату - подвал восточного крыла, откуда расходился лабиринт коридоров и лестниц.
.... Между тем мы беспрепятственно прошли внутрь дворца.. Множество людей приходило и уходило, обыскивая все новые комнаты огромного здания, ища спрятанных юнкеров, которых на самом деле вовсе не было. Мы поднялись вверх по лестнице и стали обходить комнату за комнатой."

Про холостой выстрел -
"мы снова вышли в холодную беспокойную ночь, полную приглушенного гула неведомых движущихся армий, наэлектризованную патрулями. Из-за реки, где смутно чернела огромная масса Петропавловской крепости, доносились хриплые возгласы... Тротуар под нашими ногами был засыпан штукатуркой, обвалившейся с дворцового карниза, куда ударило два снаряда с "Авроры". Других повреждений бомбардировка не причинила."

Взятие Зимнего описал Джон Рид. Ни одного выстрела не было.... "отряд, насчитывавший несколько сот человек, ободрился и вдруг без всякого приказания снова кинулся вперед. В это время при ярком свете, падавшем из всех окон Зимнего дворца, я заметил, что передовые двести-триста человек были все красногвардейцы. Солдат среди них попадалось очень мало. Мы вскарабкались на баррикады, сложенные из дров, и, спрыгнув вниз, разразились восторженными криками: под нашими ногами оказались груды винтовок, брошенных юнкерами. Двери подъездов по обе стороны главных ворот были распахнуты настежь. Оттуда лился свет, но из огромного здания не доносилось ни звука. Увлеченные бурной человеческой волной, мы вбежали во дворец через правый подъезд, выходивший в огромную и пустую сводчатую комнату - подвал восточного крыла, откуда расходился лабиринт коридоров и лестниц. .... Между тем мы беспрепятственно прошли внутрь дворца.. Множество людей приходило и уходило, обыскивая все новые комнаты огромного здания, ища спрятанных юнкеров, которых на самом деле вовсе не было. Мы поднялись вверх по лестнице и стали обходить комнату за комнатой." Про холостой выстрел - "мы снова вышли в холодную беспокойную ночь, полную приглушенного гула неведомых движущихся армий, наэлектризованную патрулями. Из-за реки, где смутно чернела огромная масса Петропавловской крепости, доносились хриплые возгласы... Тротуар под нашими ногами был засыпан штукатуркой, обвалившейся с дворцового карниза, куда ударило два снаряда с "Авроры". Других повреждений бомбардировка не причинила."
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