Зимний, который никто не брал. История векового мифа о штурме

Перед началом репетиций главный режиссёр Николай Евреинов произнёс речь перед многотысячной труппой: «Время статистов прошло. Помните, товарищи, что вы вовсе не статисты. Вы артисты, быть может, ещё более ценные, чем артисты старых театральных навыков. Вы части коллективного артиста. От сложения и умножения ваших переживаний получается новый эффект нового театрального действия». И эффект действительно был. Газеты писали, что крестьяне из соседних деревень, приехавшие в Питер и попавшие на инсценировку взятия Зимнего дворца, сначала с любопытством следили только за всполохами прожекторов. Затем происходящее вокруг так захватило их, что на развернувшееся представление они стали реагировать как на реальные события. Когда же началась последняя атака, они вместе с толпой статистов и зрителей потянулись на штурм Зимнего.