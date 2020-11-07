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Как Сбербанк наши деньги чужому дяде подарил

Как Сбербанк наши деньги чужому дяде подарил (2 фото)

Автор:
07 ноября 2020 11:07
Метки: Екатерина Богачёва   пропажа   сбер   
759
2
История о пропаже денег с карты Сбера, рассказанная Екатериной Богачёвой.

Источник:

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Метки: Екатерина Богачёва   пропажа   сбер   
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11k
Иван 7 часов назад
в базе данных клиентов по ФИО идентифицируют? Попахивает 3,14здежом
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bum-bum 5 часов назад
ваня, а тебе за писдешь на фишках зарплата переводится на карту? или сразу за щеку?
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Иван bum-bum 5 часов назад
хохлятинка, ты нафига живая?
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Eugen 7 часов назад
Сбер это писец!
Сам сталкивался. Если бы не связался этот чел с Находкой думаю денег вообще не увидел бы
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71k
Броненосец Потелкам 7 часов назад
Самый наидырявейший банк.
Работники сбера приходят, получают опыт, и сваливают в другие банки.
Отношение к клиентам ?
Клиента не ценят.
А чего нас ценить, если вопрос пополнения клиентской базы решается чисто сверху ?
Всем студентам - карту сбера.
Пенсионерам - счёт в сбере.
Роженица - все в сбере.
По умолчанию все делается через сбер.
Вот вам и клиенты. Чего их ценить.....
Нахрена стараться....
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 7 часов назад
И что? В конце концов то разобрались?
Или вы думаете, в других банках такого быть не может?
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51k
Серый ☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Йоо, да у тебя иногда просветления случаются! Ещё не полностью кастрюля опустела, и можешь не только срать, но и дельное выдать ) Даже минус ставить не буду.
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