Как Сбербанк наши деньги чужому дяде подарил

Одним прекрасным утром с карты мужа был осуществлён денежный перевод. Муж работал за компьютером, телефон лежал рядом и бац, на экране уведомление о снятии. Естественно, он сразу звонит на горячую линию @sberbank, там ему отвечают, что он сам перевёл деньги, но на всякий случай блокируют карту.



Серёжа успел сделать скрин из личного кабинета до блокировки, там была его карта + 2 неизвестного происхождения, на которых тоже были деньги 👀 Отпросился с работы и пошёл в отделение Сбербанка разбираться в ситуации. Это не было похоже на мошенничество, подтверждение перевода у него не запрашивали, никто не звонил, никаких паролей и кодов никому не называл.



В отделении собрали целый консилиум, долго не могли понять, что не так. Как объяснили мужу сотрудники Сбербанка, существует ещё один человек с таким же ФИО и с такой же датой рождения, но в Находке. На днях взамен старой карты он перевыпустил новую и «произошёл сбой», в результате которого карту выпустили на моего мужа и выдали этому мужчине из Находки.



Далее личный кабинет объединился и этот мужчина «случайно» оплатил картой мужа свои покупки. Нормально??? Это нормально, что абсолютно незнакомый мужик расчитывается нашей банковской картой у себя в Находке?



Мужа заставляют писать 3 заявления, чтобы исправить ситуацию, которую Сбербанк же и натворил 🤔 И отправляют гулять пока новая карта не будет готова. Личные данные двойника нам не дали, типа персональные данные. Сбербанк, серьезно? То есть расплачиваться нашими деньгами может чужой мужик, но мы не вправе знать его номер телефона?



Далее, сбер не выпускает новую карту, а продлевает срок разбирательств. Деньги, кстати, до сих пор не вернули. Муж снова идёт в отделение, но уже с паспортом чтобы снять средства и уйти в другой банк, потому что это писец, товарищи. Деньги ему выдают вместо с чеком, где надо расписаться и бинго - в чеке указаны данные двойника, его номер телефона, город указан. Естественно, муж попросил поправить данные, но номер запомнил.



Иииии сегодня Серёжа позвонил своему двойнику:

⁃ Петров Сергей Сергеевич?

⁃ Дда. А это кто?

⁃ Это Петров Сергей Сергеевич из Москвы...



Оказалось, что этот парень очень рад был звонку, потому что даже ходил в полицию чтобы узнать номер мужа, но тщетно. С его слов, он тупо делал перевод на карту жене, причём не из личного кабинета, а по QR-коду. А через 10 минут все карты заблокированы и приходит сообщение о мошенничестве. Он подофигел и отправился в местный сбер. Но там даже разбираться не стали, утверждают, что все нормально.



Кто-то ещё пользуется Сбер? Не советую.