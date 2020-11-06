Бариста 15 лет назад выпил на спор 19 чашек эспрессо и все еще приходит в себя

Но первая эйфория прошла теперь уже Theliterside стало трясти, он стал заикаться, а когда она из посетительниц зашла и попросила капучино, он был не в состоянии его сделать. Он не выдержал и начал бесконтрольно рыдать.

Theliterside отправили домой и он не мог спать двое суток, его тошнило, он продолжал неконтролируемые рыдания, "глаза будто стекали вниз" - пишет автор.



Прошло уже 15 лет, а он до сих пор не может выносить запах кофе и не пьет ничего, что содержит кофеин. Теперь он пьет обычную воду и не уверен, что это когда-то изменится.