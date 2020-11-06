Бариста 15 лет назад выпил на спор 19 чашек эспрессо и все еще приходит в себя

К чему приведет настоящий переизбыток кофеина - парень проверил на себе
Не так давно, на Reddit, экс-бариста под ником Theliterside поделился историей о собственной глупости.
В 18 лет он работал в "Старбакс" и узнал, что его коллега Вик за смену (14 часов) смог выпить 17 чашек эспрессо. Theliterside заявил, что выпьет больше. Его на самом деле ничего не смущало, смены в кофейне были достаточно длинные и он регулярно выпивал не одну чашку крепкого кофе.
В 18 лет он работал в "Старбакс" и узнал, что его коллега Вик за смену (14 часов) смог выпить 17 чашек эспрессо. Theliterside заявил, что выпьет больше. Его на самом деле ничего не смущало, смены в кофейне были достаточно длинные и он регулярно выпивал не одну чашку крепкого кофе.
Но все пошло не так, как он ожидал. Стандартная чашка эспрессо вмещает в себя от 25 до 25 мл напитка, поэтому они просто слили порции в пару кружек, добавили туда карамельного сиропа, чтобы было не так горько и начали работать. Напарник сделал себе 18 порций, а Theliterside 19. По словам автора, он чувствовал себя на вершине мира, а вот Вику стало настолько плохо, что через 40 минут он попросил отпустить его домой.
Но первая эйфория прошла теперь уже Theliterside стало трясти, он стал заикаться, а когда она из посетительниц зашла и попросила капучино, он был не в состоянии его сделать. Он не выдержал и начал бесконтрольно рыдать.
Theliterside отправили домой и он не мог спать двое суток, его тошнило, он продолжал неконтролируемые рыдания, "глаза будто стекали вниз" - пишет автор.
Прошло уже 15 лет, а он до сих пор не может выносить запах кофе и не пьет ничего, что содержит кофеин. Теперь он пьет обычную воду и не уверен, что это когда-то изменится.
Theliterside отправили домой и он не мог спать двое суток, его тошнило, он продолжал неконтролируемые рыдания, "глаза будто стекали вниз" - пишет автор.
Прошло уже 15 лет, а он до сих пор не может выносить запах кофе и не пьет ничего, что содержит кофеин. Теперь он пьет обычную воду и не уверен, что это когда-то изменится.
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Точность - вежливость королей...
нужно порядка 150-200 мг на один килограмм массы тела, чтобы убить. К примеру, для здорового человека 80 кг - 12 000 - 16 000 мг, или 12-16 грамм чистого вещества.
Чтоб стало плохо. Ну, тут индивидуально... Есть люди, которые от одной чашки не очень себя чувствуют. Человек же постоянно употребляющий, порядка пол грамма чистого вещества должен получить (500 мг) причём за короткий промежуток времени (например уколом). Да, срать будет или рыгать (диарея и тошнота по научному). Но симптоматика быстро уходит, если не добавлять кофе и попить просто водички \ полежать.
По-поводу рассказа.. Ну, скорей всего человек с болячками. Шизофренику дайте столько кофе - наступит Психоз, припадки усилятся. К чему это я?
Да к тому, что, скорей всего, человек этот с болячками, И с болячками именно из шизофренической линейки. И уже давно кофеин на него не оказывает влияние. Он тупо Шизофреник. А кофеин лишь ускорил данный периход, от незаметного - к ярко выраженному. Ему бы к доктору сходить.
Но да, хоть один полезный урок он усвоил (если я прав) - то кофеин [как и любое психоактивное вещество] ему противопоказано, до постановки диагноза. Там уже психиатр правильно вещество назначит, будет и спать хорошо, и ничего тревожить не будет))
До сих пор вспоминаю с удовольствием.
Выкурите подряд 20 сигарет.
Буханите 2л водки за час.
Если всё это не вкусно, то
Заправьте 0,5 гр героина
Любое вещество, если его съесть, может убить человека. Дело в количестве.
https://newizv.ru/news/city/05-11-2020/beri-chto-dayut-i-ne-zadavay-voprosov-realnaya-praktika-moskovskoy-renovatsiihttps://newizv.ru/news/city/05-11-2020/beri-chto-dayut-i-ne-zadavay-voprosov-realnaya-praktika-moskovskoy-renovatsii
А сколько же номинантов известной премии ничего рассказать не смогут..
Надо обязать всех людей писать дневники, и указывать подробно -,,Я придумал и сейчас сделаю следующую по@бень...,,
Мы начнём лучше понимать свой вид, и за что фатум так людей кошмарит)))