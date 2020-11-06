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Бариста 15 лет назад выпил на спор 19 чашек эспрессо и все еще приходит в себя

Бариста 15 лет назад выпил на спор 19 чашек эспрессо и все еще приходит в себя (3 фото)

Автор:
06 ноября 2020 18:56
Сообщество : Истории
Метки: здоровые   история   кофе   кофеин   переизбыток   случается   
8583
3
К чему приведет настоящий переизбыток кофеина - парень проверил на себе

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Метки: здоровые   история   кофе   кофеин   переизбыток   случается   
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Алекс 4 часа назад
Стандартная чашка эспрессо вмещает в себя от 25 до 25 мл напитка

Точность - вежливость королей...
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Вован Полчаса назад
Бариста 15 лет назад выпил на спор 19 чашек эспрессо и все еще приходит в себя
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255
Николя Бухталин 37 минут назад
Ну...
нужно порядка 150-200 мг на один килограмм массы тела, чтобы убить. К примеру, для здорового человека 80 кг - 12 000 - 16 000 мг, или 12-16 грамм чистого вещества.

Чтоб стало плохо. Ну, тут индивидуально... Есть люди, которые от одной чашки не очень себя чувствуют. Человек же постоянно употребляющий, порядка пол грамма чистого вещества должен получить (500 мг) причём за короткий промежуток времени (например уколом). Да, срать будет или рыгать (диарея и тошнота по научному). Но симптоматика быстро уходит, если не добавлять кофе и попить просто водички \ полежать.

По-поводу рассказа.. Ну, скорей всего человек с болячками. Шизофренику дайте столько кофе - наступит Психоз, припадки усилятся. К чему это я?
Да к тому, что, скорей всего, человек этот с болячками, И с болячками именно из шизофренической линейки. И уже давно кофеин на него не оказывает влияние. Он тупо Шизофреник. А кофеин лишь ускорил данный периход, от незаметного - к ярко выраженному. Ему бы к доктору сходить.
Но да, хоть один полезный урок он усвоил (если я прав) - то кофеин [как и любое психоактивное вещество] ему противопоказано, до постановки диагноза. Там уже психиатр правильно вещество назначит, будет и спать хорошо, и ничего тревожить не будет))
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255
Николя Бухталин Полчаса назад
уколами, к примеру, 3 ампулы поставить ( 1 мл ампула \ 200 мг чистого вещества). Тогда да, спротивит быстро
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3k
Кистень 48 минут назад
Слабак.
Как-то одно время, я работал на звероферме в ночную смену. И чтобы не спать, заваривал себе литровую бутылку зернового(молотого) кофе. Не помогало. После глотка этого кофе, наступал всплеск активности, но ненадолго, минут на пять-десять. После этого снова наваливался сон, причём очень сильно. Пришлось прекратить этот эксперимент.
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5k
АлександрЧестный 48 минут назад
Бариста 15 лет назад выпил на спор 19 чашек эспрессо и все еще приходит в себя
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2k
Дарвин и аморальная премия 51 минуту назад
Бариста 15 лет назад выпил на спор 19 чашек эспрессо и все еще приходит в себя
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14k
Муки Псаки Час назад
Меня всегда радуют такие истории, этот парень настоящий герой наших дней, он попытался самовыпилиться на х.. (в пи..у, к еб..ям) из общества нормальных людей, и никого не прихватить с собой при этом, в отличие от автомобилистов.
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578k
XoCTeJI Час назад
Два дебила это сила!
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3k
Мих Час назад
Советую ему выпить литров 15 воды зараз. Тогда и воду пить перестанет.
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3k
Мих Час назад
Теперь он пьет обычную водКу и не уверен, что это когда-то изменится.
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1k
zenon Час назад
Бывает, попадается несвежая водка. Мужик пришёл в магазин с претензией к продавцу. Купил вчера у вас водку, она была свежая? Так только с завода. Ой врёте вы, вчера выпил сразу две бутылки и меня вырвало.
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1k
newegg Час назад
Я как то на спор выпил банку сгущенки за 2 минуты.
До сих пор вспоминаю с удовольствием.
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14k
Муки Псаки newegg Час назад
Я так понял, что на спор Вы готовы просто НА ВСЁ? Иначе, зачем????
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26k
Teodor Час назад
А я по студенческой молодости наспор тарелку пироженок-картошек на время ел... проиграл - не уложился в минуту. И таки - да, смотреть на них не мог. Ага, два дня. На третий мы эксперимент повторили и я выиграл! Что значит тренировка...
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604
Oort Час назад
Можно придумать тысячи таких глупых вещей.
Выкурите подряд 20 сигарет.
Буханите 2л водки за час.
Если всё это не вкусно, то
Заправьте 0,5 гр героина

Любое вещество, если его съесть, может убить человека. Дело в количестве.
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6k
? ? ? 2 часа назад
слабак!
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1k
Александр Касаткин 2 часа назад
фигасе, а че по телику эту новость не показывали?? я просто чет не видел...
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1k
Алексей 2 часа назад
У нас в России тоже есть такие героические люди, которые на спор или ради рекорда пьют хрен пойми что...
У нас в России тоже есть такие героические люди, которые на спор или ради рекорда пьют хрен пойми что...
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2k
Alexander Parshuto Алексей 2 часа назад
Ну что тут сказать... Товарищ Бутаков прекрасно знает химию, а его оппонент - лох и неуч. Глюкоза, то бишь сахар нейтрализует действие цианистого калия. Всё очень просто когда в школу ходишь учиться, а не курить в туалете.
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14k
Муки Псаки Alexander Parshuto 56 минут назад
Вы - химик, а я - медик. Как предусмотреть биохимию желудка и крови на момент принятия яда? И реакцию мозга на продукты распада, что важнее всего в данной ситуации?
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7k
ďim_13 Муки Псаки 9 минут назад
Я как химик Вам обоим отвечу - рекордсмен труп.
https://newizv.ru/news/city/05-11-2020/beri-chto-dayut-i-ne-zadavay-voprosov-realnaya-praktika-moskovskoy-renovatsiihttps://newizv.ru/news/city/05-11-2020/beri-chto-dayut-i-ne-zadavay-voprosov-realnaya-praktika-moskovskoy-renovatsii
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4k
Sintson 2 часа назад
Бариста 15 лет назад выпил на спор 19 чашек эспрессо и все еще приходит в себя
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13k
vikklu 2 часа назад
У меня в отрочестве такое после Агдама было. До 35 лет вино потом не пробовал.
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2k
Том Сойер vikklu 2 часа назад
О, Агдам - сок помойной лозы....
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ďim_13 Том Сойер 8 минут назад
не теряйте время даром - похмеляйтесь Солнцедаром
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38
Besporoka 2 часа назад
от ведра воды тоже опьянеешь
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7k
Клёст 2 часа назад
Вот так просто назвал цифру (даже не круглую) и поспорил на неё? Уверен поспорили на что-то ,,ужасно смешное,,
А сколько же номинантов известной премии ничего рассказать не смогут..
Надо обязать всех людей писать дневники, и указывать подробно -,,Я придумал и сейчас сделаю следующую по@бень...,,
Мы начнём лучше понимать свой вид, и за что фатум так людей кошмарит)))
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