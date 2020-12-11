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Молодая филиппинка, выдавив прыщ, осталась без лица

Молодая филиппинка, выдавив прыщ, осталась без лица (6 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Мэри Энн Регачо   воспаление   здоровые   злой прыщик   история   неизвестная болезнь   неизвестный диагноз   филиппины   
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Заметив черную точку на носу, 17-летняя филиппинка Мэри Энн Регачо, как обычно,выдавила ее одним движением. Но через несколько дней кожа на носу начала сильно воспаляться, и вскоре чудовищная опухоль практически закрыла нос и глаза девушки. Теперь ей остается лишь просить о помощи в оплате медицинских услуг.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мэри Энн Регачо   воспаление   здоровые   злой прыщик   история   неизвестная болезнь   неизвестный диагноз   филиппины   
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11  комментариев
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9k
net 55 минут назад
год не попасть на прием. да и без денег никто не возьмет. охренеть. а мы еще на медицину жалуемся.
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20k
Батончик с маком 5 секунд назад
ну обратилась бы к хилерам
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439
Владимир Полчаса назад
Жаль девчонку, хоть бы все прошло.
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17
Олег 37 минут назад
Я в ротебутакой "Добро пожаловать на Фишки – главный развлекательный портал на русском языке!" а так же техпидоросовкоторые подобное тут постят...
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17
Олег 36 минут назад
развлечение от поста- абассаца можно
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7k
Клёст Олег 18 минут назад
Олег злой!)))
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Олег 40 минут назад
нахераблять нам этиебучие филипинцы ? у нас [мат] проблем нет, что бы ещенаэтузалупу смотреть ?
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Клёст Олег 19 минут назад
Олег злой)))
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Клёст Олег 18 минут назад
Злой Олег)))
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