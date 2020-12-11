Молодая филиппинка, выдавив прыщ, осталась без лица

Сначала у Мэри Энн воспалилось одно из крыльев носа, затем опухоль распространилась на переносицу, лоб и щеки, закрыла уголки глаз, почти лишив ее возможности видеть. "Я думала, это обыкновенный прыщик, но сейчас все болит так, что я не могу спать ночью, - рассказывает девушка. - Я перепробовала многие лекарства, но ничего не помогает. Мне кажется, мое лицо никогда не будет прежним".

Мэри Энн долго лечилась с помощью лечебныъх трав, но это не помогло. Лишь через год ей удалось попасть в госпиталь. Но врачи в ее городе Нуэва Эсхиа ничем не могли помочь ей. Сама девушка не работает, ее муж Альберт Саллес - рабочий на соседней ферме, и у семьи нет денег, чтобы позволить себе лечение в крупных городах.