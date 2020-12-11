Молодая филиппинка, выдавив прыщ, осталась без лица

Заметив черную точку на носу, 17-летняя филиппинка Мэри Энн Регачо, как обычно,выдавила ее одним движением. Но через несколько дней кожа на носу начала сильно воспаляться, и вскоре чудовищная опухоль практически закрыла нос и глаза девушки. Теперь ей остается лишь просить о помощи в оплате медицинских услуг.
Лицо 17-летней филиппинки Мэри Энн Регачо раздулось, как воздушный шар, от таинственной болезни, которая началась с обычного прыщика. Девушка,как обычно, выдавила черную точку, появившуюся на коже носа, - но уже через несколько дней нос раздуло так, что он почти закрыл девушке глаза.
Поначалу воспалившийся прыщ не напугал Мэри Энн: незадолго до этого она родила, и кожные проблемы, вызванные подростковой гормональной перестройкой и беременностью, были для нее не в новинку. Но воспалившаяся область распухала и болела все сильнее, и девушка поняла, что все не так безобидно, как она думала.
Сначала у Мэри Энн воспалилось одно из крыльев носа, затем опухоль распространилась на переносицу, лоб и щеки, закрыла уголки глаз, почти лишив ее возможности видеть. "Я думала, это обыкновенный прыщик, но сейчас все болит так, что я не могу спать ночью, - рассказывает девушка. - Я перепробовала многие лекарства, но ничего не помогает. Мне кажется, мое лицо никогда не будет прежним".
Мэри Энн долго лечилась с помощью лечебныъх трав, но это не помогло. Лишь через год ей удалось попасть в госпиталь. Но врачи в ее городе Нуэва Эсхиа ничем не могли помочь ей. Сама девушка не работает, ее муж Альберт Саллес - рабочий на соседней ферме, и у семьи нет денег, чтобы позволить себе лечение в крупных городах.
Мэри Энн долго лечилась с помощью лечебныъх трав, но это не помогло. Лишь через год ей удалось попасть в госпиталь. Но врачи в ее городе Нуэва Эсхиа ничем не могли помочь ей. Сама девушка не работает, ее муж Альберт Саллес - рабочий на соседней ферме, и у семьи нет денег, чтобы позволить себе лечение в крупных городах.
Альберт и Мэри Энн в отчаянии опубликовали в интернете видео, где просят людей пожертвовать деньги на лечение девушки.
"Денег у нас хватает только на то, чтобы купить все необходимое для себя и нашего годовалого ребенка, мы не можем себе позволить оплачивать больничные счета", - говорит Альберт, сидящий рядом с женой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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