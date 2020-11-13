Броня ИС против немецкой 88-мм пушки. История идеального успеха

После того, как бюро в августе 1941 года получило официальный статус «броневого», личные дела всех сотрудников засекретили. К примеру, до сих пор нет возможности проследить судьбу инженера К. К. Нейланда, одного из разработчиков танковой брони.

Почему такой акцент именно на Магнитогорском комбинате? Потому что именно здесь в 1943 году шла многомесячная работа по разработке новой брони для танков ИС, но об этом чуть позже.

О значимости Магнитогорска говорит тот факт, что комбинат выплавлял броню для каждого второго советского танка военного периода. При этом до войны местные металлурги вообще не специализировались на броне. В довоенном ассортименте были только качественные и сугубо мирные углеродистые стали. На комбинате не было «кислых» мартеновских печей (специфических для брони 8С) и не было ни одного сталевара, который бы работал на «кислых» печах.

С началом войны комбинату было поручено срочно организовать производство брони. Металлурги с помощью прибывших с Ижорского завода сотрудников ЦНИИ-48 в короткий срок освоили выплавку броневой стали в 150-, 185- и 300-тонных основных мартеновских печах, чего не делалось нигде в мире. За четыре года войны металлурги из Магнитогорска освоили для военной промышленности 100 новых марок стали, а также довели удельный вес качественных и легированных сталей в общей выплавке до 83 %.