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Броня ИС против немецкой 88-мм пушки. История идеального успеха

Броня ИС против немецкой 88-мм пушки. История идеального успеха (8 фото)

Автор:
13 ноября 2020 13:17
Метки: СССР   вов   страницы истории   танкостроение   
2484
8
Среди всего разнообразия оборонных технологий Советского Союза периода Великой Отечественной войны броневое производство отличалось особенной прогрессивностью. В предыдущей части истории шла речь о достаточно быстром росте возможностей отечественной оборонной металлургии в предвоенный период.
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Метки: СССР   вов   страницы истории   танкостроение   
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Вася 17 часов назад
не знал, что Магнитогорск такую значительную роль сыграл. Познавательно
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Александр Ломовицкий Вася 16 часов назад
Броня ИС против немецкой 88-мм пушки. История идеального успеха
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