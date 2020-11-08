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В середине 70–х проводили эксперимент

В середине 70–х проводили эксперимент (1 фото)

Автор:
08 ноября 2020 10:22
Сообщество : Эксперименты
Метки: СССР   было и прошло   истории   
712
1
В зaводской cтоловой yбрали кaссиршу, и пocтавили поднос для денег. Каждый, кто приходил питаться, брал, что ему надо, а деньги клал на поднос. Если нужно, с подноса брал сдачу. Никто ничего не записывал

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Метки: СССР   было и прошло   истории   
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21  комментарий
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16k
Delhana Час назад
Советские зарплаты были настолько ничтожными, что в середине месяца рабочим уже не хватало денег даже на обед в столовой и они вынуждены были питаться в долг... Так выходит, или тут где-то гонево?
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4k
Miraton 6 минут назад
Странновато... за 30 дней выплачивали и аванс и зарплату...
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6k
Serjio 16 минут назад
Сомнительно это.
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−7
Sergey 21 минуту назад
Раньше было нормой никого не нае..ть
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48k
smakido Полчаса назад
Но тем не менее во всех странах никто не отменил кассиров и охранников в супермаркетах, кафе и ресторанах, потому что люди везде одинаковые по сути.
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15k
scorpick Полчаса назад
Я только из армии пришёл. 94й год. Союз совсем недавно закончился, всё можно. Друг попросил составить ему компанию. Арендовал бочку и мы вместе поехали в соседний город на пивзавод. Залили по крышку, едем обратно. У ближайшей водоколонки мужик заливает в бочку воду. А чо, так можно? Приехали на пустырь, где обычно пивнари тусят. Раньше здесь пивбар был. Решили сами попробовать, что продаём. Из крана полилась густая, как масло, тёмная жидкость. Выпили по кружке. Вкусно. И нереально долбит по шарам. Выпили по второй...
Когда я проснулся, рядом лежал мой товарищ. На пустыре будто произошла битва. Он весь усеян трупами. Подошли "коллеги" по цеху: "Ребята, так бизнес не делается, пиво надо водой разбавлять один к одному. Да ещё и сами нажрались."
Вместо кассы мы использовали коробку из-под обуви. Она была полна мятыми купюрами. Посчитали "свои доходы". С двухсот литров недостача в несколько рублей! Люди сами наливали, клали деньги и брали сдачу, пока мы спали! Это были последние из Советских людей. Ситуацию из поста вполне допускаю.
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203
Виталий Касандров Полчаса назад
Ну несмотря на источник такой эксперимент действительно могли и провести, а вот результаты его были не совсем те на которые рассчитывали ,ибо дальнейшего внедрения такого метода не произошло. В транспорте да были кассы на доверии но реально платили 90-95% пассажиров. Даже несмотря на копеечныю цену проезда в 5 коп ,при реальной стоимости 20 копеек ,ибо транспорт был на дотации гос-ва. Молодежь часто экономила пятак да и среди возрастных попадались "экономисты" или "забывчивые" .
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16k
Delhana Виталий Касандров 22 минуты назад
Хм, у нас 5 было копеек метро, 4 автобус, 3 трамвай тролейбус. Зайцами ездили школьники и студенты.
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25k
Acu900 Виталий Касандров 11 минут назад
Не следует забывать, что в общественный транспорт иногда мог зайти контролер. И тогда "зайцу" вместо съэкономленного пятака приходилось с трешкой расстаться. А это почти бутылка водки. Ну и за эти деньги можно было продуктами под завязку холодильник набить. Так что кто без билета ездил, в лотерею играл. Кому повезло - пятак съэкономил, а кому нет - три рубля потерял. По-этому 95 % пассажиров и платили чтобы на контролёра не нарваться. Боялись просто , а так пятак заплатил и спокоен...
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25k
Игорь 52 минуты назад
На заводах в СССР люди тащили всё что могли. У многих стариков до сих пор в подвалах хранятся натащщеное тогда.
Верю, что так как в истории могло быть, только по причине если какой парторг прознал и провёл разъяснительную работу.
Не стоит делать из ВСЕХ советских людей ангелов. Да по сравнению с нами нынешними они были сильно лучше (намного лучше). Но они всё равно были обычные люди.
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19k
Лошад-Аквалангист Игорь 23 минуты назад
да и сейчас есть дерьмо и нормальные люди
по постам в интернете видно
кто чем наполнен - из того то и выливается
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857
Гарри Слепнер 54 минуты назад
Что-то не так
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3k
Taf Taffus 56 минут назад
Почему не указан первоисточник? Репостеров с панорама.пуб ждет отдельная кара в виде пятичасовой терапии флюгагенхаймером.
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90
worldstreetmusic Taf Taffus 50 минут назад
Так он же, автор, прямиком из того самого анекдота))))

........" Как то гомосек пристал к одному приезжему на ж\д Вокзале...
- Мол вы*би меня Я тебе денег за это дам!
Ну а у приезжего с деньгами туговато было . Ну взял и согласился. Короче дерёт он педераста в туалете , а тот подмахивает, постанывает и кряхтит в полголоса:
- Давай! Давай вгоняй меня в долги.......
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1k
Мистер Фикс Taf Taffus Полчаса назад
Буквально несколько дней назад на Фишках уже постили это
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