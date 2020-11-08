В середине 70–х проводили эксперимент

В зaводской cтоловой yбрали кaссиршу, и пocтавили поднос для денег. Каждый, кто приходил питаться, брал, что ему надо, а деньги клал на поднос. Если нужно, с подноса брал сдачу. Никто ничего не записывал
Целый месяц шёл эксперимент. Всё грустнее с каждым днём становилось экспериментаторам, потому что выручка день ото дня всё уменьшалась и уменьшалась, подрывая веру экспериментаторов в честность советских людей. Не сворачивали эксперимент, только из–за того, что по плану он должен был длится 30 дней.
Неожиданно, в конце одного рабочего дня на подносе появилась сумма, которая превысила не только дневную выручку, но и весь долг, который накопился за месяц. Экспериментаторы не могли поверить своим глазам! Стали разбираться, оказалось, что это был день зарплаты на заводе. Получив её люди вернули всё, что были должны с лихвой.
Неожиданно, в конце одного рабочего дня на подносе появилась сумма, которая превысила не только дневную выручку, но и весь долг, который накопился за месяц. Экспериментаторы не могли поверить своим глазам! Стали разбираться, оказалось, что это был день зарплаты на заводе. Получив её люди вернули всё, что были должны с лихвой.
Источник:
Еще крутые истории!
- Спасенный бобер строит "плотину" в доме опекунши
- 10 фактов обо всём на свете
- Самые неожиданные скрытые камеры
- В Ирландии исчез дельфин, который дружил с местными жителями 37 лет
- Котик из Таиланда вернулся домой с долгами
Метки: СССР было и прошло истории
50
Понравилось50
Новости партнёров
Загрузка...
Когда я проснулся, рядом лежал мой товарищ. На пустыре будто произошла битва. Он весь усеян трупами. Подошли "коллеги" по цеху: "Ребята, так бизнес не делается, пиво надо водой разбавлять один к одному. Да ещё и сами нажрались."
Вместо кассы мы использовали коробку из-под обуви. Она была полна мятыми купюрами. Посчитали "свои доходы". С двухсот литров недостача в несколько рублей! Люди сами наливали, клали деньги и брали сдачу, пока мы спали! Это были последние из Советских людей. Ситуацию из поста вполне допускаю.
Верю, что так как в истории могло быть, только по причине если какой парторг прознал и провёл разъяснительную работу.
Не стоит делать из ВСЕХ советских людей ангелов. Да по сравнению с нами нынешними они были сильно лучше (намного лучше). Но они всё равно были обычные люди.
по постам в интернете видно
кто чем наполнен - из того то и выливается
........" Как то гомосек пристал к одному приезжему на ж\д Вокзале...
- Мол вы*би меня Я тебе денег за это дам!
Ну а у приезжего с деньгами туговато было . Ну взял и согласился. Короче дерёт он педераста в туалете , а тот подмахивает, постанывает и кряхтит в полголоса:
- Давай! Давай вгоняй меня в долги.......