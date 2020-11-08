В середине 70–х проводили эксперимент

Целый месяц шёл эксперимент. Всё грустнее с каждым днём становилось экспериментаторам, потому что выручка день ото дня всё уменьшалась и уменьшалась, подрывая веру экспериментаторов в честность советских людей. Не сворачивали эксперимент, только из–за того, что по плану он должен был длится 30 дней.

Неожиданно, в конце одного рабочего дня на подносе появилась сумма, которая превысила не только дневную выручку, но и весь долг, который накопился за месяц. Экспериментаторы не могли поверить своим глазам! Стали разбираться, оказалось, что это был день зарплаты на заводе. Получив её люди вернули всё, что были должны с лихвой.