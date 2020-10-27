История спасения солдата с неразорвавшейся миной хирургом-минёром Пахманом

Уникальная операция советского хирурга М.Б. Пахмана вошла в историю как разминирование. Советский солдат был ранен миной калибра 50-мм, которая так и не разорвалась. Операция была очень напряжённая, но хирург проявил отвагу настоящего солдата и хладнокровие советского врача.
Красноармеец Николай Быстриков был ранен миной 50-мм калибра. Однако, мина не разорвалась. Снаряд прошёл сквозь правое плечо, раздробил кости и застрял. Быстриков осознавал своё положение. Он понимал, что теперь он опасен для всех, кто находится в зоне поражения. Солдат пытался подорвать себя, но не смог. Руки уже не слушались его, а сознание покидало. Быстриков остался на поле боя с неразорвавшейся гранатой.
Санитары обнаружили Быстрикова и сразу заметили мину. Трудно представить, с какой осторожностью санитары доставляли раненного на пункт первой помощи, а затем с пункта в медсанбат.
"Комиссар медсанбата т. Мордвинов, видя, что разрядить мину некому, принял смелое решение — дежурному хирургу военврачу 3-го ранга М.Б. Пахману немедленно приступить к операции и удалить мину из руки", - сообщается в газете «Красная звезда».
Пахман собрал свою бригаду и объяснил, что операция - добровольна для всех. Никто не двинулся с места и было принято решение удалять мину немедленно.
Во время операции Пахман абсолютно спокойно вынул снаряд и передал его приглашенному на консультацию начальнику артиллерийского снабжения. Тот отнёс её разминировать, а врач продолжил обрабатывать рану. Вскоре Быстриков пошёл на поправку.
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