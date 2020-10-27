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История спасения солдата с неразорвавшейся миной хирургом-минёром Пахманом

История спасения солдата с неразорвавшейся миной хирургом-минёром Пахманом (2 фото)

Автор:
27 октября 2020 10:15
Сообщество : Истории
Метки: 1945   СССР   военный хирург   война   интересное   мина   ранение   фото   
981
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Уникальная операция советского хирурга М.Б. Пахмана вошла в историю как разминирование. Советский солдат был ранен миной калибра 50-мм, которая так и не разорвалась. Операция была очень напряжённая, но хирург проявил отвагу настоящего солдата и хладнокровие советского врача.

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Метки: 1945   СССР   военный хирург   война   интересное   мина   ранение   фото   
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5  комментариев
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2k
Том Сойер 56 минут назад
Это были настоящие люди, настоящие мужчины! На самом деле и сейчас таких немало, просто людей больше интересуют котики, письки-жопы, и кто с кем трахается....
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Бородач Минуту назад
Просто тогда люди постоянно с минами дело имели. [мат] бы ей взорваться? Удар нужен и довольно сильный
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147
1 1 10 минут назад
комиссар медсанбата принял решение что работать хирургу, столько лет прошло а ничего не меняется
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2k
Fatima Habiba 11 минут назад
Я эту фотографию с детства помню - нам в школе про этот выдающийся случай рассказывали
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