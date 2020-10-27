История спасения солдата с неразорвавшейся миной хирургом-минёром Пахманом

Санитары обнаружили Быстрикова и сразу заметили мину. Трудно представить, с какой осторожностью санитары доставляли раненного на пункт первой помощи, а затем с пункта в медсанбат.

"Комиссар медсанбата т. Мордвинов, видя, что разрядить мину некому, принял смелое решение — дежурному хирургу военврачу 3-го ранга М.Б. Пахману немедленно приступить к операции и удалить мину из руки", - сообщается в газете «Красная звезда».

Пахман собрал свою бригаду и объяснил, что операция - добровольна для всех. Никто не двинулся с места и было принято решение удалять мину немедленно.

Во время операции Пахман абсолютно спокойно вынул снаряд и передал его приглашенному на консультацию начальнику артиллерийского снабжения. Тот отнёс её разминировать, а врач продолжил обрабатывать рану. Вскоре Быстриков пошёл на поправку.