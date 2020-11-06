Подайте Христа ради червончик золотой...как Сталин ликвидировал беспризорность

От суровых лет Первой мировой и Гражданской войн, кроме разрухи, осталось ещё одно страшное наследие – детская беспризорность. Масса детей осталась без опеки, мальчишки и девчонки сотнями тысяч бродили по истерзанной и голодной стране. На точную статистику того времени рассчитывать сложно, но всё-таки имеются данные, что в 1921 году таких ребят было 4,5 миллиона, а по другим данным – в 1922 году их было и вовсе 7 миллионов.

Молодое Советское государство было крайне озабочено этой проблемой и бросило значительные силы на её решение. Борьба с беспризорностью становится государственной задачей. Сначала вступает в силу декрет о создании Совета по защите детей. Его возглавляет нарком просвещения Анатолий Луначарский. В 1921 году создаётся «Деткомиссия ВЦИК» во главе с Феликсом Дзержинским.

Вопрос стоял на контроле и у В.И. Ленина. К решению вопроса были подключены и другие организации. Не осталась равнодушной вся страна. Особое место в этой работе приняли профсоюзы, комсомол, партийные организации. Всех беспризорников брали на учёт в милиции, ГПУ и в уголовном розыске. В органах народного образования создавались специальные службы, занимающиеся этими вопросами.