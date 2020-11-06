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Подайте Христа ради червончик золотой...как Сталин ликвидировал беспризорность

Подайте Христа ради червончик золотой...как Сталин ликвидировал беспризорность (9 фото)

Автор:
06 ноября 2020 11:52
Метки: беспризорники   власть   дети   факты   
2850
9

85 лет назад было принято постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». По словам историков, данный документ ознаменовал завершение борьбы с беспризорностью — бичом советского общества в 1920—1930-е годы. Как отмечают эксперты, принятые в СССР меры социализации сирот оказались очень эффективными — они позволили сотням тысяч детей получить образование и стать полноценными членами общества.

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Метки: беспризорники   власть   дети   факты   
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5k
Rus77 10 часов назад
Младореформаторы 90х во главе с алкашом, нанесли ущерб больше чем третий рейх в два раза!!!
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176
Олег 2 часа назад
Сегодня о беспризорниках говорить сложно (не такое уж и массовое это явление) а вот о неблагополучных подростках это да. При живых родителях дети предоставлены сами себе. Ну а чего еще хотели? Капитализьм за окном а тут правила как в дикой природе.
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28k
Юр21 2 часа назад
Так забота о детях и есть основной признак тирании!
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2k
Alexbux1 6 часов назад
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2k
Том Джоуд 8 часов назад
Ложь всё это. Неприкрытая и беспринципная ложь. Плевать было большевикам на детей. На детей и будущее. Они грабить пришли. Грабить святое и чистое общество.
Царя, вот свергли. Врагов в страну пустили, Гражданскую начали... Ой, это не то! Это, как... - разграбили и продали справедливое и милосердное ко всем государство! Вот!
И не воспитали и вырастили, как тут написано, 4,5 миллиона беспризорников, а расстреляли и замучали в лагерях. Ликвидировали беспризорность. Это черное пятно на современной России. Достойной продолжательницы России, которую мы потеряли под гнетом большевиков. Которая живет и поступает со своим народом в добрых традициях монаршей матушки-России. Боже царя храни! И достойных продолжателей истинно русского рода Гогенцоллернов!
А большевики, да, продали Рассею и народ...
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8k
Ginny Том Джоуд 7 часов назад
дурак ты
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2k
Том Джоуд Ginny 7 часов назад
Да не дурак я. Сарказм, мне никогда не удавался.
Просто задолбало всё это. Всё что автор "скопипастил" - это прописные истины. Исторически подтвержденные. Для всех грамотных и образованных, это непреложный факт.
Почему не приведены примеры "детей подземелья", которые благодаря политике тех времен, достигли высот?
Димон, просто копипастит. Ради срача. Не вникая в суть, и не вступая в полемику с оппонентами.
СССР сделал с беспризорщиной то, что не смогло ни одно государство. Он воспитал и выучил их, что бы они стали полноценными частицами общества. И создал систему поддержки бывших детдомовцев. Которыми нынешняя власть, пока пользуется.
А сарказм, да -это не моё.
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27k
winergy2012 Том Джоуд 4 часа назад
Вы хоть предупреждайте,а то сразу и не поймешь ,что это сарказм.
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Юр21 Том Джоуд 2 часа назад
Вот зря ты не объяснил народу что это был сарказм...
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498
Шел мимо 9 часов назад
Кстати, любителям батюшки-царя. николаю и его высокородной семье было глубоко насрать, что по стране миллионы детей голодают, не учатся в школе, работают на шахтах и рудниках с 6-7 лет. А "кровавый" Феликс Эдмундович, Ленин, Сталин, за несколько лет решили эту страшную проблему
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Шел мимо 9 часов назад
6-7 лет в шахтах Англии трудились ребятки у нас такого не было
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498
Шел мимо ЗА КИБЕРНЕТИКУ 9 часов назад
а у нас где трудились? В школе наверное учились, грамоту изучали, в институты поступали?
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Шел мимо 9 часов назад
историю почитай,умник
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498
Шел мимо ЗА КИБЕРНЕТИКУ 9 часов назад
До 1882 года детский труд никак не регулировался законом....Подобное положение дел вынуждало государственную власть создавать законодательство, регулирующее детский труд. Первым подробным законодательным актом, посвященным данной проблеме, был закон от 1882 г.
«О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах». Он запрещал: 1) работу детей, не достигших 12-ти лет; 2) работу несовершеннолетних от 12-ти до 15-ти лет более 8-ми часов в сутки, «не включая времени, потребнаго на завтрак, обед, ужин.
СПАСИБО, царь батюшка! Школы, детские сады, горячее питание, медицина и т.п. - это пусть коммунисты ерундой страдают. А до 1917 года детки пускай работают
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10k
[email protected] 9 часов назад
Не видел я в Поволжье или Москве в 90-х беспризорных. Автору сколько годиков??...
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498
Шел мимо [email protected] 9 часов назад
в больших городах были. Как правило на рынках мелькали. Я видел в 1996 году жуткую картину, как на одном из главных рынков Красноярска поймали двух пацанов лет 10 за кражу бумажника. Их избили, продолжения я не видел...
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10k
[email protected] Шел мимо 7 часов назад
Ну вот что-то где-то видел... а это просто пацаны из неблагополучных семей. Они и сейчас есть.
А минусят пид..ора..сы, которые не видели 90-х.
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819
Антон [email protected] 5 часов назад
И на теплотрассы заглядывали? и в подвалы? и использованных пакетов с клеем не видели? значит не туда смотрели
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10k
[email protected] Антон 4 часа назад
Это не дети без родителей были, а просто шантрапа.
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54
WadDad 10 часов назад
К этому следует добавить, что ещё в разгар Гражданской войны началась программа по всеобщей вакцинации населения от тяжелейших заразных болезней.
Большинство народов России не имели своей письменности или пользовались письменностью, оставшейся от более ранних метрополий. Так или иначе все народы получили письменность, что подтолкнуло их культурное развитие.
Про развитие промышленности и сельского хозяйства упоминать уже не буду.
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1k
Pblta4ok 11 часов назад
Да он всех лично из нагана расстрелял! Либералы не могут врать.
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1k
Sergey 11 часов назад
Врете вы все! Не мог злодей людоед Сталин заботится о детях, на самом деле он вместе с Берией их всех расстрелял и изнасиловал.
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1k
Скальпы Гуронов 11 часов назад
- Что ты хочешь больше всего на свете?
- ...водки...девочку... и марафету...
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Влад 11 часов назад
Сразу видно, что писал комуняка... Хотя в большинстве я согласен с автором.
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