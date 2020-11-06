Подайте Христа ради червончик золотой...как Сталин ликвидировал беспризорность

85 лет назад было принято постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». По словам историков, данный документ ознаменовал завершение борьбы с беспризорностью — бичом советского общества в 1920—1930-е годы. Как отмечают эксперты, принятые в СССР меры социализации сирот оказались очень эффективными — они позволили сотням тысяч детей получить образование и стать полноценными членами общества.
Так, создавались приёмники-распределители для несовершеннолетних, интернаты, активно внедрялись патронат, усыновление, опека и попечительство, вводились квоты для производственного обучения и трудоустройства подростков. Разработанные в рамках этой работы методики получили признание во всём мире...
От суровых лет Первой мировой и Гражданской войн, кроме разрухи, осталось ещё одно страшное наследие – детская беспризорность. Масса детей осталась без опеки, мальчишки и девчонки сотнями тысяч бродили по истерзанной и голодной стране. На точную статистику того времени рассчитывать сложно, но всё-таки имеются данные, что в 1921 году таких ребят было 4,5 миллиона, а по другим данным – в 1922 году их было и вовсе 7 миллионов.
Молодое Советское государство было крайне озабочено этой проблемой и бросило значительные силы на её решение. Борьба с беспризорностью становится государственной задачей. Сначала вступает в силу декрет о создании Совета по защите детей. Его возглавляет нарком просвещения Анатолий Луначарский. В 1921 году создаётся «Деткомиссия ВЦИК» во главе с Феликсом Дзержинским.
Вопрос стоял на контроле и у В.И. Ленина. К решению вопроса были подключены и другие организации. Не осталась равнодушной вся страна. Особое место в этой работе приняли профсоюзы, комсомол, партийные организации. Всех беспризорников брали на учёт в милиции, ГПУ и в уголовном розыске. В органах народного образования создавались специальные службы, занимающиеся этими вопросами.
Повсеместно начали организовываться детские воспитательные учреждения интернатного типа – детские дома, трудовые коммуны, школы-колонии, школы-коммуны, детские городки. В 1919 году опекой было охвачено 125 тысяч детей, в 1921-1922 годах – 540 тысяч. В 1921 году было создано 200 приёмников-распределителей, которые пропускали через себя ежедневно от 50 до 100 детей.
С 1922 года стали вводиться квоты для производственного обучения и трудоустройства подростков.
Активно внедрялись такие формы работы с беспризорниками, как патронат, усыновление, опека и попечительство. В 1923 году только в Москве на эту работу было брошено 15 тысяч педагогических работников. В 1924 году проходит 1-я московская конференция по борьбе с беспризорностью. В это время беспризорностью серьёзно начинает заниматься ЧК. Созданные общества «Друзья детей» организовывали ночлежки, приюты, рабочие мастерские, летние лагеря отдыха и детские площадки для беспризорников.
Сил у молодого государства не хватало, но с каждым годом росло количество учреждений, которые занимались реабилитацией детей. В 1925 году имелось 280 детских домов, 420 трудовых коммун и 880 детских городков. Борьба с беспризорничеством и защита детей в 1926 году были закреплены в важных государственных документах. И на Пленуме ВЦИК в 1927 году отмечалось, что принятые меры стали давать результаты. Были выделены дополнительные ассигнования и принят трёхлетний план по борьбе с беспризорностью
Несмотря на существовавшие в стране экономические трудности, на преодоление беспризорности выделяли миллионы рублей. Налаживалось как горизонтальное межведомственное, так и вертикальное сотрудничество, направленное в регионы, с целью решения данной проблемы. Многие полномочия были делегированы местным органам народного просвещения. В воспитательных целях использовалось искусство. Воспитанники детдомов становились героями известных книг и кинофильмов.
Принято считать, что ликвидация беспризорности относится к середине 1930-х годов. Упомянутый выше документ 1935 года «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» отмечал, что ликвидирована массовая беспризорность, но небольшое число беспризорников всё ещё остаётся, и потому прекращать работать в данном направлении рано. Было предложено эту работу продолжить. С ликвидацией массовой беспризорности страна справилась за 15 лет.
За эти годы было сделано очень много, но трудностей было ещё больше. Этот процесс художественными средствами был наглядно показан в ставших классическими для советского кинематографа фильмах, прежде всего это «Путёвка в жизнь» режиссёра Николая Экка (1931) и «Республика ШКИД» режиссёра Геннадия Полоки (1966). Фильм «Путёвка в жизнь» был создан по предложению известного педагога Антона Макаренко, который сам стал развивать собственную методику перевоспитания, выбрав для этой цели трудовую колонию для несовершеннолетних.
Именно он создал систему, основанную на разделении детей на группы и самостоятельном обустройстве их быта. Под его руководством подростки изготавливали фотоаппараты «ФЭД». ЮНЕСКО отнесла Макаренко к четырём педагогам, определившим способ педагогического мышления в ХХ веке.
Новым испытанием для всей страны стала Великая Отечественная война. Имеются разные данные по количеству детей-сирот. Чаще всего пишут, что после войны их было более 600 тысяч человек. Государство уже имело богатый опыт и по борьбе с беспризорничеством, и в умении справляться с проблемами детского сиротства.
К концу 1945 года для детей погибших фронтовиков было открыто 120 детских домов и в них воспитывалось 17 тысяч детей. Были распространены детские дома при колхозах, промышленных предприятиях за счёт профсоюзов и комсомольских организаций, при милиции. Широко практиковалась передача детей-сирот в семьи. С 1941 по 1945 год было взято под опеку и патронат 270 тысяч детей-сирот.
В 1943 году руководство страны приняло решение об организации на освобождённых территориях суворовских, нахимовских и специальных ремесленных училищ с повышенными нормами содержания детей и обучение их лучшим военным и гражданским профессиям. Каждому ребёнку гарантировалось там семилетнее образование.
Детей, оставшихся без родителей, собирали комендантские патрули и отправляли в военкоматы. Дальше они уже щеголяли в военной или ремесленной форме. Деньги на ребят у государства находились. Дети-сироты в самые суровые дни войны не остались на улице, не были брошены на произвол судьбы...
А теперь вспомните 90-е годы и ведь не война не разруха, а в некогда великой стране вновь царствует голод и вновь толпы беспризорных детей. Но на этот раз им никто не поможет, нет больше дедушки Ленина и товарища Сталина, зато есть новая демократическая власть, которая заклеймила этих вождей клеймом кровожадных насильников.
Но однако же эти "тираны" заботились о детях-сиротах, а ельцинская свобода и демократия, просто выбросила миллионы детей на улицу, сделала их сиротами и оставила один на один с суровой правдой демократических реформ, "освободила от красной тирании", а заодно от родителей и от жилплощади.
Так что же лучше для наших детей, "красная тирания",при которой они были сыты, обуты, одеты и с уверенностью смотрели в будущее или демократия и "общечеловеческие ценности", но с раскрытой ладонью на паперти и с уверенностью только разве в скорой смерти, от передоза где нибудь в подворотне???
Источник:
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Царя, вот свергли. Врагов в страну пустили, Гражданскую начали... Ой, это не то! Это, как... - разграбили и продали справедливое и милосердное ко всем государство! Вот!
И не воспитали и вырастили, как тут написано, 4,5 миллиона беспризорников, а расстреляли и замучали в лагерях. Ликвидировали беспризорность. Это черное пятно на современной России. Достойной продолжательницы России, которую мы потеряли под гнетом большевиков. Которая живет и поступает со своим народом в добрых традициях монаршей матушки-России. Боже царя храни! И достойных продолжателей истинно русского рода Гогенцоллернов!
А большевики, да, продали Рассею и народ...
Просто задолбало всё это. Всё что автор "скопипастил" - это прописные истины. Исторически подтвержденные. Для всех грамотных и образованных, это непреложный факт.
Почему не приведены примеры "детей подземелья", которые благодаря политике тех времен, достигли высот?
Димон, просто копипастит. Ради срача. Не вникая в суть, и не вступая в полемику с оппонентами.
СССР сделал с беспризорщиной то, что не смогло ни одно государство. Он воспитал и выучил их, что бы они стали полноценными частицами общества. И создал систему поддержки бывших детдомовцев. Которыми нынешняя власть, пока пользуется.
А сарказм, да -это не моё.
«О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах». Он запрещал: 1) работу детей, не достигших 12-ти лет; 2) работу несовершеннолетних от 12-ти до 15-ти лет более 8-ми часов в сутки, «не включая времени, потребнаго на завтрак, обед, ужин.
СПАСИБО, царь батюшка! Школы, детские сады, горячее питание, медицина и т.п. - это пусть коммунисты ерундой страдают. А до 1917 года детки пускай работают
А минусят пид..ора..сы, которые не видели 90-х.
Большинство народов России не имели своей письменности или пользовались письменностью, оставшейся от более ранних метрополий. Так или иначе все народы получили письменность, что подтолкнуло их культурное развитие.
Про развитие промышленности и сельского хозяйства упоминать уже не буду.
- ...водки...девочку... и марафету...