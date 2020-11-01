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15 забавных любимцев, для которых удобство - понятие относительное

15 забавных любимцев, для которых удобство - понятие относительное (16 фото)

Автор:
01 ноября 2020 19:45
Сообщество : Животные
Метки: Относительное   забавно   места   неожиданные   питомцы   удобство   
1657
16

У большинства наших домашних питомцев есть свое понятие о комфорте: одни отдыхают на полке в ванной, другие чувствуют себя отлично в цветочном горшке. В этом посте собраны фотографии животных, которые решили понежиться совершенно в неожиданных местах...

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Метки: Относительное   забавно   места   неожиданные   питомцы   удобство   
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6k
Nikita 2 часа назад
15 забавных любимцев, для которых удобство - понятие относительноеПосмотреть
15 забавных любимцев, для которых удобство - понятие относительное
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3k
Фомич 40 минут назад
Не графья, на кухне умоетесь...
Не графья, на кухне умоетесь...
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6k
Nikita 2 часа назад
Самое лучшее место

Самое лучшее место
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585
Тамара Коршунова Nikita 11 минут назад
неа. задавит котейку...
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