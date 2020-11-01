15 забавных любимцев, для которых удобство - понятие относительное

У большинства наших домашних питомцев есть свое понятие о комфорте: одни отдыхают на полке в ванной, другие чувствуют себя отлично в цветочном горшке. В этом посте собраны фотографии животных, которые решили понежиться совершенно в неожиданных местах...
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