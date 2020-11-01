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«Прибыл на каникулы» и «Опять двойка» Решетникова, или как из отличника превратиться в двоечника

«Прибыл на каникулы» и «Опять двойка» Решетникова, или как из отличника превратиться в двоечника (5 фото)

Автор:
01 ноября 2020 16:30
Метки: Решетников   живопись   искусство   картина   картина маслом   опять двойка   соцреализм   художник   
705
5
Сегодня окунемся во вселенную советского пацана с картин Федора Решетникова (это разные мальчуганы, но веселее смотреть будто это один герой).
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Метки: Решетников   живопись   искусство   картина   картина маслом   опять двойка   соцреализм   художник   
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28k
Alex 2 часа назад
Вывод - даже из дурака армия сделает человека.
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37k
Сергей 4 минуты назад
Раньше школа детей воспитывала и учила, а теперь не воспитывает и не учит.
Лишь готовит их , чтоб они как нибудь ЕГЭ сдали.
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4k
Petr Chernyshev 2 часа назад
С завидным постоянством опять на Фишках.
https://old.fishki.net/3183732-prikljuchenija-novogodnej-kartiny-s-kotikom.htmlhttps://old.fishki.net/3183732-prikljuchenija-novogodnej-kartiny-s-kotikom.html

https://old.fishki.net/3182515-prikljuchenija-sovetskoj-novogodnej-kartiny-s-kotikom.htmlhttps://old.fishki.net/3182515-prikljuchenija-sovetskoj-novogodnej-kartiny-s-kotikom.html
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13k
Alex 2 часа назад
«Прибыл на каникулы» и «Опять двойка» Решетникова, или как из отличника превратиться в двоечника
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25k
Acu900 2 часа назад
В названии картины есть слово "опять", то есть это не случайная "двойка" которую даже отличник получить может, это слово говорит что это далеко не первая "двойка" и по этому его дома ждет наказание. (возможно придет отец и возьмет ремень)
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3k
Дмитрий Григорьев 3 часа назад
Тьфу, разве это искусство? Убогий соцреализм, нафталин. Вот если б художник снял штаны, помазал жопу краской и сел на холст, это было бы настоящее актуальное произведение современного искусства!
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6k
Саша Смирнов Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Современное - да. Но те картины немножко прошлого века, почти век назад. Там иное искусство.
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2k
Павел Новиченко Саша Смирнов 2 часа назад
Саша фуфу быть таким )) Неужто сарказм Дмитрия не увидели ? ...
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33k
jonnyD Дмитрий Григорьев 47 минут назад
Современное прочтение Решетникова ...
Современное прочтение Решетникова ...
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2k
PLT LDR Дмитрий Григорьев 39 минут назад
Настоящие художники яйца к брющатке прибивают... Кто-то скажет, что пошло... но вам, не понять. Он художник, он так видит.
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1k
picturebymaslo Автор поста 3 часа назад
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picturebymaslo
Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
https://t.me/picturebymaslo Веду уютный канал в телеграме, где я пишу короткие заметки про живопись. Заходи на огонек) Ссылка: https://t.me/picturebymaslo
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