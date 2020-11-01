«Прибыл на каникулы» и «Опять двойка» Решетникова, или как из отличника превратиться в двоечника

Вообще «Опять двойка» это сплошная история обмана. Позировать для картины автор попросил пацана со двора, предложив ему изобразить расстройство от пропущенного гола в футбол (о том, что это будет сверхизвестная поучительная история для всех школьников страны, художник умолчал). А собачке для радостных эмоций он подвешивал колбасу, чтобы она в восторге к ней тянулась.



Решетников детально изобразил быт семьи – одежда, интерьер, домашняя обстановочка. И присмотритесь – на стене у них висит первая картина из этого поста. Отсылочки, сэр))



Кстати, сперва автор хотел изобразить момент в школе, но когда первоначальная картина была готова, домой понурая и совсем унылая пришла его дочь – принесла двойку. Тут Решетников и понял – драматичность ситуации увеличивается, если перенести действие домой. Изверг, короче.