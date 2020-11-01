«Прибыл на каникулы» и «Опять двойка» Решетникова, или как из отличника превратиться в двоечника

Сегодня окунемся во вселенную советского пацана с картин Федора Решетникова (это разные мальчуганы, но веселее смотреть будто это один герой).
«Прибыл на каникулы» показывает бравого суворовца (и скорее всего отличника), который рапортует дедушке о прибытии на каникулы (название не врет). Культовая вещь в СССР, в 1948 году было продано 13 млн открыток с этой картиной. Соцреализм во всей красе – суворовец и пионерка, домашний интерьер как у обычной семьи, а там еще в правом углу виднеется портрет Сталина (плохо видно, но чует мое сердце).
Федор Павлович Решетников – «Прибыл на каникулы», 1948
И следующая картина цикла должна была рассказать про успешного паренька уже в классе, Решетников даже посетил школу для сбора зарисовок и сюжетов. Учительница хотела помочь художнику, и вызвала самого крутого отличника к доске. Вот только незадача – паренек не подготовился к уроку, так смутился и расстроился, что Решетников изменил планы – вместо «Опять пятерка» у нас будет двоечник))
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Федор Павлович Решетников – «Опять двойка», 1952
Вообще «Опять двойка» это сплошная история обмана. Позировать для картины автор попросил пацана со двора, предложив ему изобразить расстройство от пропущенного гола в футбол (о том, что это будет сверхизвестная поучительная история для всех школьников страны, художник умолчал). А собачке для радостных эмоций он подвешивал колбасу, чтобы она в восторге к ней тянулась.
Решетников детально изобразил быт семьи – одежда, интерьер, домашняя обстановочка. И присмотритесь – на стене у них висит первая картина из этого поста. Отсылочки, сэр))
Кстати, сперва автор хотел изобразить момент в школе, но когда первоначальная картина была готова, домой понурая и совсем унылая пришла его дочь – принесла двойку. Тут Решетников и понял – драматичность ситуации увеличивается, если перенести действие домой. Изверг, короче.
Решетников детально изобразил быт семьи – одежда, интерьер, домашняя обстановочка. И присмотритесь – на стене у них висит первая картина из этого поста. Отсылочки, сэр))
Кстати, сперва автор хотел изобразить момент в школе, но когда первоначальная картина была готова, домой понурая и совсем унылая пришла его дочь – принесла двойку. Тут Решетников и понял – драматичность ситуации увеличивается, если перенести действие домой. Изверг, короче.
Первые наброски картины. Сперва учителем был мужик, потом появилась суровая училка. Паренек справа пытается спасти положение:
Позже художник продолжит расширять вселенную пионеров разной степени успешности, и следующий этап – «Переэкзаменовка». И снова драма – лето, друзья зовут играть во двор, а ты сидишь как узник над уроками. Ну и конечно же, предыдущая картина висит на стене)
Федор Павлович Решетников – «Переэкзаменовка», 1954
Эта работа не сыскала славы предыдущих двух, но очень органично и поучительно закрыла цикл картин.
Ну, признавайтесь, вспомнили учебники или сочинение?))
Ну, признавайтесь, вспомнили учебники или сочинение?))
Больше интересных историй из мира живописи можно посмотреть в моем инстаграме, там интересно:
Авторский пост
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Лишь готовит их , чтоб они как нибудь ЕГЭ сдали.
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