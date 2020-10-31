Почему перец "болгарский"?

Кроме того, изначально перец вовсе не был сладковатым. Сладкого перца в природе не существует. Тот, что растёт в диком виде - всегда острый. Родиной такого перца стала Америка, а уже оттуда он распространился по всему миру.



Исправить положение решились в 1928 году селекционеры из Венгрии. Они заявили, что создали новый сорт перца, и теперь это не горькие стручки небольшого размера, а толстостенные сладкие плоды.



Так появились первые сладкие сорта перца, который полюбился всем и каждому. Его стали использовать и в кулинарии, и в засолках, и ели в свежем виде. Постепенно селекционеры многих стран мира создали свои собственные сорта сладкого перца. В том числе и Болгария.



И первые сладкие перцы, которые попали в Россию оказались именно болгарского происхождения. Когда в 50 – 60- х годах прошлого века Болгария попала под влияние СССР, оттуда стали поставляться и продукты, в том числе и перец. На вопрос в магазине «Откуда перец?» продавцы отвечали просто – болгарский.