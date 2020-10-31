Почему перец "болгарский"?

Выбирая на рынке или в магазине сладкий перец, мы привычно зовем его болгарским, понимая при этом, что растет он в большинстве случаев у нас в стране. Традиционно же в дикой природе он встречается в Центральной Америке, откуда и распространился по всему миру. Обычно он произрастает в субтропическом и тропическом климате, но те сорта, что мы знаем сегодня, уже давно акклиматизированы для наших широт.
Так почему же он стал "болгарским"?
Так почему же он стал "болгарским"?
Кроме того, изначально перец вовсе не был сладковатым. Сладкого перца в природе не существует. Тот, что растёт в диком виде - всегда острый. Родиной такого перца стала Америка, а уже оттуда он распространился по всему миру.
Исправить положение решились в 1928 году селекционеры из Венгрии. Они заявили, что создали новый сорт перца, и теперь это не горькие стручки небольшого размера, а толстостенные сладкие плоды.
Так появились первые сладкие сорта перца, который полюбился всем и каждому. Его стали использовать и в кулинарии, и в засолках, и ели в свежем виде. Постепенно селекционеры многих стран мира создали свои собственные сорта сладкого перца. В том числе и Болгария.
И первые сладкие перцы, которые попали в Россию оказались именно болгарского происхождения. Когда в 50 – 60- х годах прошлого века Болгария попала под влияние СССР, оттуда стали поставляться и продукты, в том числе и перец. На вопрос в магазине «Откуда перец?» продавцы отвечали просто – болгарский.
Исправить положение решились в 1928 году селекционеры из Венгрии. Они заявили, что создали новый сорт перца, и теперь это не горькие стручки небольшого размера, а толстостенные сладкие плоды.
Так появились первые сладкие сорта перца, который полюбился всем и каждому. Его стали использовать и в кулинарии, и в засолках, и ели в свежем виде. Постепенно селекционеры многих стран мира создали свои собственные сорта сладкого перца. В том числе и Болгария.
И первые сладкие перцы, которые попали в Россию оказались именно болгарского происхождения. Когда в 50 – 60- х годах прошлого века Болгария попала под влияние СССР, оттуда стали поставляться и продукты, в том числе и перец. На вопрос в магазине «Откуда перец?» продавцы отвечали просто – болгарский.
К тому же именно болгарские селекционеры добились того, что сладкий перец получил разные цвета – зелёный, красный, жёлтый. И их вклад в разработку новых сортов толстостенного сладкого перца переоценить сложно.
Причём болгарским сладкий перец называют только в России и в некоторых странах бывшего СССР. Название «болгарский перец» овощ получил уже в советское время, когда его выращивали в основном в Болгарии. Весь остальной мир, кроме стран СНГ, будет недоумевать, если вы назовете этот перец болгарским. Американцы называют это растение просто pepper, иногда добавлял цвет - red pepper (красный) или green pepper (зелёный).
В Австралии, Малайзии и Новой Зеландии это растение называется capsicum. В Европе не иначе, чем paprika.
В перце отсутствуют ферменты, которые разрушают витамины при консервировании. Поэтому зимой консервированный домашний перец принесет практически столько же пользы, сколько свежие овощи в летнее время.
Причём болгарским сладкий перец называют только в России и в некоторых странах бывшего СССР. Название «болгарский перец» овощ получил уже в советское время, когда его выращивали в основном в Болгарии. Весь остальной мир, кроме стран СНГ, будет недоумевать, если вы назовете этот перец болгарским. Американцы называют это растение просто pepper, иногда добавлял цвет - red pepper (красный) или green pepper (зелёный).
В Австралии, Малайзии и Новой Зеландии это растение называется capsicum. В Европе не иначе, чем paprika.
В перце отсутствуют ферменты, которые разрушают витамины при консервировании. Поэтому зимой консервированный домашний перец принесет практически столько же пользы, сколько свежие овощи в летнее время.
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Метки: болгарский магазин перец
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