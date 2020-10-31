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Почему перец "болгарский"?

Почему перец "болгарский"? (3 фото)

Автор:
31 октября 2020 16:53
Метки: болгарский   магазин   перец   
328
3
Выбирая на рынке или в магазине сладкий перец, мы привычно зовем его болгарским, понимая при этом, что растет он в большинстве случаев у нас в стране. Традиционно же в дикой природе он встречается в Центральной Америке, откуда и распространился по всему миру. Обычно он произрастает в субтропическом и тропическом климате, но те сорта, что мы знаем сегодня, уже давно акклиматизированы для наших широт.
Так почему же он стал "болгарским"?

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Метки: болгарский   магазин   перец   
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13  комментариев
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15k
Lynx 2 часа назад
СтОит этот пейпер нихрена не дёшево. В зимний период.
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285
Тюлень Боевой 36 минут назад
Спасибо,очень интересный пост.
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1k
V2.Smirnov Час назад
Маленькая добавка: после того, как Болгария выбрала "кружевные трусики и ЕС" - перец она выращивает по квотам.
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197
.. V2.Smirnov 5 минут назад
без политоты уже никак не можешь? пост был вроде про овощ и его название, а ты все же приплел политоту
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