Люди по-разному борются с коронавирусом. Кто-то антисептиками дезинфицирует руки, а кто-то и внутренности.
В сети появилось видео, на котором можно увидеть, как мужчина решил продезинфицироваться изнутри.
Алковеселья уморительного пост
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Проходит пару недель,мужик опять приходит на приём к тому же врачу.
-Доктор,я уже три пачки свечей принял,а эффекта никакого!
-А Вы,что их едите???
-Нет,б.ля,в жопу засовываю.