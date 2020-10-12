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Антисептик перорально, или как мужик в "Красное &amp; Белое" сходил

Антисептик перорально, или как мужик в "Красное & Белое" сходил (5 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 13:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: алкомаркет   антисептик   красное и белое   магазин   мужчина   супермаркет   
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Люди по-разному борются с коронавирусом. Кто-то антисептиками дезинфицирует руки, а кто-то и внутренности.

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Метки: алкомаркет   антисептик   красное и белое   магазин   мужчина   супермаркет   
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15  комментариев
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418
Никита 2 часа назад
Напомнило как мужику с геморроем доктор прописал свечи.
Проходит пару недель,мужик опять приходит на приём к тому же врачу.
-Доктор,я уже три пачки свечей принял,а эффекта никакого!
-А Вы,что их едите???
-Нет,б.ля,в жопу засовываю.
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−20
Князь Курбский 39 минут назад
Русня
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5k
Rus77 Князь Курбский Полчаса назад
Это же была твоя мама!
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57k
Доктор Джонс Князь Курбский 7 минут назад
Антисептик перорально, или как мужик в "Красное &amp; Белое" сходил
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5k
JACKAL 41 минуту назад
На халяву и хлорка - творог
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1k
Domax3000 43 минуты назад
Антисептик перорально, или как мужик в "Красное &amp; Белое" сходил
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10k
P.F. Час назад

Ссылка coub.com
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11k
робт P.F. 48 минут назад

Ссылка coub.com
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8k
ДядяТоля 2 часа назад
скорее всего просто прикол, а хомячки раздули в сети- как обычно бывает!
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2k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Антисептик перорально, или как мужик в "Красное &amp; Белое" сходил
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13k
Alex 2 часа назад
Антисептик перорально, или как мужик в "Красное &amp; Белое" сходилПосмотреть
Антисептик перорально, или как мужик в "Красное &amp; Белое" сходил
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32k
jonnyD 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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29k
Опаньки 2 часа назад
спирт унюхал халявный в антисептике
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29k
Опаньки 2 часа назад
какой затейник
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15k
Lynx 2 часа назад
Скоро должно прийти понимание глобального надувательства. Надеюсь, что человек всё же - разумный, а не стадо.
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