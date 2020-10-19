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В США рысь прокралась в магазин с дезодорантами

В США рысь прокралась в магазин с дезодорантами (3 фото)

Автор:
19 октября 2020 09:38
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   магазин   милота   рысь   сша   фото   
498
3
Посетители универмага в американском штате Кентукки обратились в полицию, заметив в магазине молодую рысь.

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Метки: в мире   животные   магазин   милота   рысь   сша   фото   
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7  комментариев
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15k
SolomonA 2 часа назад
Что-то мелковата она для рыси. И морда не похожа. Да и уши кошачьи. Может бобтейл одичавший?
Если что - вот рысь:
Что-то мелковата она для рыси. И морда не похожа. Да и уши кошачьи. Может бобтейл одичавший? Если что - вот рысь:
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6k
Андрей А Полчаса назад
Тоже рысь)))
Тоже рысь)))
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1k
Алексей 48 минут назад
Прям полицию нужно было вызывать. Взяли бы кошака за шкирняк, да вынесли на улицу. Ну или бы двери открыли и шваброй выгнали.
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7k
Maddy8 Алексей 41 минуту назад
У них полицейское гос-во. Если рысь поранит, могут не принять по страховке в больничку т.к не вызвал копов.
Еще это может оказаться подвид рыси-кукумумба и она в красной книге,а ты выкинул,да еще не так держал,пойдёшь за живодёрство.
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3k
Citizenn Час назад
Как-то действительно не рысь, больше похож на обычного помойного Ваську, ну или Бэйзила, с учетом Америки
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1k
Владимир 2 часа назад
не дали барышне дезиком по брызгаться...
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