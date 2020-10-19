В США рысь прокралась в магазин с дезодорантами

Посетители универмага в американском штате Кентукки обратились в полицию, заметив в магазине молодую рысь.
Дикое животное прогуливалось по ряду с дезодорантами и гелями для душа. Как оно забралось в помещение, неизвестно.
Прибывшие офицеры поймали рысь и вынесли ее из магазина. Животное отпустили на свободу. Оно не пострадало.
Прибывшие офицеры поймали рысь и вынесли ее из магазина. Животное отпустили на свободу. Оно не пострадало.
«Интересно, этого кота арестовали за то, что он не носит маску?» — пошутили пользователи соцсетей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Спасенная с улицы собака обнимала репортера, пока он не забрал ее себе
- Медведь стащил пачку чипсов во время «налёта» на магазин
- Экскурсия бездомных животных по зоопарку
- Из трех яиц, купленных девушкой в супермаркете, вылупились утята
- Медведь совершил налет на магазин
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...
Если что - вот рысь:
Еще это может оказаться подвид рыси-кукумумба и она в красной книге,а ты выкинул,да еще не так держал,пойдёшь за живодёрство.