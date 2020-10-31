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Украинка рассказала шокирующую историю о светящейся тушке курицы из супермаркета

Украинка рассказала шокирующую историю о светящейся тушке курицы из супермаркета (2 фото)

Автор:
31 октября 2020 16:08
Метки: курица   свечение   украина   
194
2
Жительница Ивано-Франковска Елена Заславская поделилась необычной историей покупки тушки курицы в супермаркете. По словам женщины, тушка начала светиться в темноте.

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Метки: курица   свечение   украина   
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19k
Батончик с маком Час назад
это чернобыльская муха
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Schandmaul 12 минут назад
может это украинские генетики вставили в курицу гены медузы?
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Acu900 Полчаса назад
Эта курица с тех мест где:
Эта курица с тех мест где:
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10k
Taximaxi Полчаса назад
Девушка, а почему в столовой сегодня только одна рыба? А сегодня рыбный день,вы кушайте- в рыбе очень много фосфора. Девушка ,моя жена хочет чтобы у меня стоял,а не светился.
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28k
Химический Али Полчаса назад
Тётке надо на ковид анализы сдать, ибо это фосфин, скорее всего. Курица уже разлагается, и должна жутко вонять, поэтому её кот и не стал жрать тухлятину.
Ну, либо накачали птичку чем-то очень интересным.
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8k
Antique computer 44 минуты назад
Тушка этой курицы начинена молекулами света, свободы и демократии прямо из Евросоюза. Не понимаю, что не нравится этой селянке?
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7k
Mauritanien 46 минут назад
Я пищевик. Борщ на курице не делают. Фэйк!
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9k
Schandmaul Mauritanien 14 минут назад
не рассказывай украинке, как ей борщ готовить
(хорошо хоть не из баранины)
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44k
Albert GER Mauritanien 9 секунд назад
спец по борщам зовётся - борщевик))
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6k
Вася 58 минут назад
РЕНТВ нервно курит ..
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27k
winergy2012 Час назад
Это куринная безвинная душа не может покинуть тушку из за хим реактивов.
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7k
MakDag Час назад
Курица Баскервилей.
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248
Обратная сторона Луны Час назад
СПИД инфо перепечатываем?
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