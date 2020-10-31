Украинка рассказала шокирующую историю о светящейся тушке курицы из супермаркета

Жительница Ивано-Франковска Елена Заславская поделилась необычной историей покупки тушки курицы в супермаркете. По словам женщины, тушка начала светиться в темноте.
О ситуации она рассказала на своей странице в соцсети.
По словам женщины, курицу она купила в супермаркете «Сильпо» и решила приготовить из нее борщ.
«Купила в „Сильпо“ курятину, бросила в борщ, и дала кусочек кошке. Кошка не съела… Ночью встаю — а оно светится! Только что голограммы не транслирует. Есть ли среди вас пищевики или просто знающие люди, которые могут объяснить это явление?» — спросила Елена.
Она призналась, что даже успела поесть борща, который был приготовлен на этом мясе, и он оказался вкусным.
При этом женщина пожаловалась, что даже куриный жир на пальцах рук также светился.
По словам женщины, курицу она купила в супермаркете «Сильпо» и решила приготовить из нее борщ.
«Купила в „Сильпо“ курятину, бросила в борщ, и дала кусочек кошке. Кошка не съела… Ночью встаю — а оно светится! Только что голограммы не транслирует. Есть ли среди вас пищевики или просто знающие люди, которые могут объяснить это явление?» — спросила Елена.
Она призналась, что даже успела поесть борща, который был приготовлен на этом мясе, и он оказался вкусным.
При этом женщина пожаловалась, что даже куриный жир на пальцах рук также светился.
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Ну, либо накачали птичку чем-то очень интересным.