В Удмуртии на одном из озёр за ночь вмёрзли в лёд семь лебедей

Происшествие случилось в Можгинском районе около деревни Нынек, после ночных заморозков местные жители обнаружили группу лебедей, оставшихся ночевать на озере, лапы которых оказались скованы льдом.
"Обратились за помощью в местную администрацию, помощи не получили, позвонили мне, я обратился к руководителю МЧС по Можгинскому району, ответ: "Это почти 40 км. мы не поедем", - рассказал в своём аккаунте facebook местный житель.
Он добавил, что помочь согласился только один человек из всей администрации - их водитель.
Далее сообщалось, что птицы пока, так и остаются вмёрзшими в лёд на водоёме.
Добавим, что аналогичная ситуация наблюдалась год назад на Комсомольском пруду, близ города Белебей, Башкортостан. И хотя в комментариях выражают надежду, что этих лебедей за ночь могли спасти рыбаки, с таким же успехом их за ночь могли съесть местные хищники.
Как-то по-особенному жалко этих красивых, величественных птиц.
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Говорят - вкусно...
на видео не увидел лебедей.
но лебеди те же гуси. толко чуть крупнее.
А вообще все правильно: В бюджете нет статьи расходов: спасение лядей.
Было б - "людей", там обязано МЧС подключиться.
А так, либо спасайте сами, либо скидывайтесь МЧС на спасение, либо пишите в спортлото.