В Удмуртии на одном из озёр за ночь вмёрзли в лёд семь лебедей

"Обратились за помощью в местную администрацию, помощи не получили, позвонили мне, я обратился к руководителю МЧС по Можгинскому району, ответ: "Это почти 40 км. мы не поедем", - рассказал в своём аккаунте facebook местный житель.

Он добавил, что помочь согласился только один человек из всей администрации - их водитель.

Далее сообщалось, что птицы пока, так и остаются вмёрзшими в лёд на водоёме.