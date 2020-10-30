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В Удмуртии на одном из озёр за ночь вмёрзли в лёд семь лебедей

В Удмуртии на одном из озёр за ночь вмёрзли в лёд семь лебедей (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 21:47
Сообщество : Животные
Метки: Удмуртия   администрация   заморозки   лебеди   лёд   мчс   озеро   россия   
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Происшествие случилось в Можгинском районе около деревни Нынек, после ночных заморозков местные жители обнаружили группу лебедей, оставшихся ночевать на озере, лапы которых оказались скованы льдом.

Источник:

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Метки: Удмуртия   администрация   заморозки   лебеди   лёд   мчс   озеро   россия   
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8  комментариев
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2k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
в принципе не особо сложно их освободить , резиновая лодка , топор и доспех ...
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301
Андрей Полчаса назад
Бёрдвочеры негодуют
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6k
Артём 55 минут назад
Днём плюсовые температуры, ничего им не будет.
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174
Yuri Час назад
Чаще всего лебеди в небольшой полынье, а не вмерзшие - сидят на месте экономя силы. А спасение как раз приближает их к гибели.
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36k
doker Час назад
В Тамани любят дождаться времени, когда лебеди вмерзают в лёд.

Говорят - вкусно...
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44k
Albert GER 2 часа назад
в принципе, гусь он и есть гусь.
на видео не увидел лебедей.
но лебеди те же гуси. толко чуть крупнее.
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746
Михайил 2 часа назад
Надеюсь их Отодрали (в обоих смыслах)?
А вообще все правильно: В бюджете нет статьи расходов: спасение лядей.
Было б - "людей", там обязано МЧС подключиться.
А так, либо спасайте сами, либо скидывайтесь МЧС на спасение, либо пишите в спортлото.
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6k
Михаил 3 часа назад
Лодки нет ни у кого?
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